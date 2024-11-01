·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5988
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
4036
clics
20 segundos le han bastado a Silvia Intxaurrondo para dejar clara su posición sobre las protestas al director técnico de La Vuelta
4950
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
4188
clics
El momento en el que un guardaespaldas de Kim Jong-un elimina su ADN de la butaca de la sala en la que se reunió con Putin
4103
clics
El PP de Moreno Bonilla ridiculiza al de Ayuso con una comparativa que hunde a Madrid
más votadas
419
El acceso de Feijóo a la función pública: una oposición hecha a medida por Fraga
292
Israel-Premier Tech: el equipo propiedad de un amigo de Netanyahu y que utiliza el ciclismo para blanquear al país
493
Asturias pide a Israel Premier Tech que se retire de La Vuelta 2025
240
Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google y amenaza con represalias: "¡Es una injusticia!"
545
Lo que Juanma Castaño decía de expulsar a los equipos rusos y lo que dice ahora de las protestas en La Vuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
162
clics
Gallego y Rey abandonan El Mundo
Gallego y Rey abandonan El Mundo [Audio] _________________________________
|
etiquetas
:
cómic
,
viñeta
,
gallego rey
,
el mundo
,
abandono
13
2
0
K
315
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
315
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
laruladelnorte
"Es una incoherencia para ellos publicarnos a nosotros, y para nosotros publicar en su periódico"
Les ha costado caer del burro...
6
K
67
#5
bagauda
#2
no tanto, como dicen en el audio el humor gráfico no tiene y no debería coincidir con la línea editorial del periódico. Ahora los borregos no tendrán ni una viñeta que confronte sus
ideas
prejuicios
4
K
66
#6
laruladelnorte
#5
Sus viñetas eran lo más inteligente del Inmundo,tienes razón.
4
K
52
#8
oceanon3d
#6
Los únicos que ejercian el periodismo de ese medio ... literalmente.
El resto son empleados en nomina con un 0.00000000000000001% de libertada editorial.
1
K
18
#4
Fookinhellboy
*
Grandes Gallego y Rey. Nunca entendí que estuvieran en el inmundo, que por eso hace lustros que no los veoCuriosidad del audio: hay periódicos cuyos viñetistas siguen otra línea que su editorial. Suena bien. No sé.
3
K
48
#1
efectogamonal
*
29 años han tardado en darse cuenta que estaban trabajando para un medio de disuasión manipulada nazi.
Aquí el video
Gallego y Rey abandonan El Mundo
4
K
28
#3
Asimismov
Los ayusistas de ayusistán son ganado. Y claro, no se puede echar flores a los cerdos.
1
K
22
#9
chocoleches
Llevo décadas pensando que era una sóla persona como Ortega y Gasset o Quevedo y Villegas.
0
K
12
#7
Jonesy
Asco de mierda de país desde 1939. No descarto la vuelta de la violencia política, sin que este mensaje sea una arenga, ni una incitación. Es una lamentable visión que tengo
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Les ha costado caer del burro...
ideasprejuicios
El resto son empleados en nomina con un 0.00000000000000001% de libertada editorial.
Aquí el video
Gallego y Rey abandonan El Mundo