edición general
15 meneos
162 clics

Gallego y Rey abandonan El Mundo

Gallego y Rey abandonan El Mundo [Audio] _________________________________

| etiquetas: cómic , viñeta , gallego rey , el mundo , abandono
13 2 0 K 315 actualidad
9 comentarios
13 2 0 K 315 actualidad
#2 laruladelnorte
"Es una incoherencia para ellos publicarnos a nosotros, y para nosotros publicar en su periódico"

Les ha costado caer del burro... o_o
6 K 67
bagauda #5 bagauda
#2 no tanto, como dicen en el audio el humor gráfico no tiene y no debería coincidir con la línea editorial del periódico. Ahora los borregos no tendrán ni una viñeta que confronte sus ideas prejuicios
4 K 66
#6 laruladelnorte
#5 Sus viñetas eran lo más inteligente del Inmundo,tienes razón.
4 K 52
oceanon3d #8 oceanon3d
#6 Los únicos que ejercian el periodismo de ese medio ... literalmente.

El resto son empleados en nomina con un 0.00000000000000001% de libertada editorial.
1 K 18
#4 Fookinhellboy *
Grandes Gallego y Rey. Nunca entendí que estuvieran en el inmundo, que por eso hace lustros que no los veoCuriosidad del audio: hay periódicos cuyos viñetistas siguen otra línea que su editorial. Suena bien. No sé.
3 K 48
efectogamonal #1 efectogamonal *
29 años han tardado en darse cuenta que estaban trabajando para un medio de disuasión manipulada nazi.

Aquí el video {0x1f525}

Gallego y Rey abandonan El Mundo
4 K 28
Asimismov #3 Asimismov
Los ayusistas de ayusistán son ganado. Y claro, no se puede echar flores a los cerdos.
:troll:
1 K 22
#9 chocoleches
Llevo décadas pensando que era una sóla persona como Ortega y Gasset o Quevedo y Villegas.
0 K 12
Jonesy #7 Jonesy
Asco de mierda de país desde 1939. No descarto la vuelta de la violencia política, sin que este mensaje sea una arenga, ni una incitación. Es una lamentable visión que tengo
0 K 9

menéame