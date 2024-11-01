Los modelos insisten: las tormentas podrán ser fuertes entre el lunes y martes  

Entre el lunes y el martes habrá tormentas con fenómenos muy adversos en estas 3 comunidades mediterráneas. Una vaguada cruzará España entre el lunes y el martes, dejando a su paso lluvias muy fuertes y fenómenos adversos en las comunidades mediterráneas.
¡En primicia, la primera foto autentificada de NPC_Genosidio!
Normal que caiga la compraventa de viviendas nuevas un 18% y un 2'1% el de vivienda usada
Esto se hunde www.registradores.org/documents/33383/148210/ERI_2025_2T.pdf/cc2d00b5-
Espero que no ocurra nada porque el desenlace será parecido. De momento se repite la historia, Aemet avisando , Mazón pasando....