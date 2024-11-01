edición general
4 meneos
108 clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)

Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)  

Las últimas fotografías tomadas a bordo del vuelo 123 de Japan Airlines siguen siendo un inquietante recuerdo de los momentos previos a la tragedia. El 12 de agosto de 1985, el Boeing 747 se estrelló contra una remota cresta montañosa en Japón, matando a 520 de las 524 personas que iban a bordo. A día de hoy, sigue siendo la catástrofe aérea más mortífera de la historia de la aviación.

| etiquetas: boeing 747 , 123 de japan airlines , accidente
4 0 0 K 42 cultura
1 comentarios
4 0 0 K 42 cultura
#1 Poll *
A día de hoy, sigue siendo la catástrofe aérea más mortífera de la historia de la aviación.

En el accidente de Los Rodeos murieron 583 personas.
0 K 10

menéame