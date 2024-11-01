Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)  

Las últimas fotografías tomadas a bordo del vuelo 123 de Japan Airlines siguen siendo un inquietante recuerdo de los momentos previos a la tragedia. El 12 de agosto de 1985, el Boeing 747 se estrelló contra una remota cresta montañosa en Japón, matando a 520 de las 524 personas que iban a bordo. A día de hoy, sigue siendo la catástrofe aérea más mortífera de la historia de la aviación.