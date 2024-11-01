edición general
5 meneos
7 clics

Sánchez responde a Tellado tras decir que "cavarán la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles y una apelación encubierta a la violencia"

Desde el PSOE han llamado "exabrupto" a la frase de Tellado y han pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo "desautorice" por insultar a las víctimas del franquismo

| etiquetas: pedro sánchez , tellado , franquismo
4 1 1 K 57 actualidad
3 comentarios
4 1 1 K 57 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Aún siguen soñando con rellenar las cunetas con nosotros. No les importaría ni lo más mínimo y, como estamos viendo con USrael, lo justificarían de cualquier manera sin perder la sonrisa de la cara.

La derecha es eso, toda ella. Es bueno recordarlo a la concurrencia a menudo, si no luego vienen las "sorpresas".
3 K 45
Kasterot #3 Kasterot
Y siguen con declaraciones y actitudes que en otros serían consideradas como terrorismo.
Como jode este estado democratico donde cierta parte goza de privilegios y es considerada caballito blanco
1 K 31
valandildeandunie #2 valandildeandunie
Afortunadamente, los españoles normales le pegaremos el tiro de gracia al infraser de Tellado y a su jefe el narcotraficante en las próximas elecciones.
1 K 6

menéame