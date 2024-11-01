edición general
El Gobierno de Milei reconoció que nunca existió la auditoría de los comedores con la que justificaron quitarles la comida

Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y Nicolás Posse aseguraron que una auditoría reveló que el 50% de los comedores comunitarios no existían. Con eso pretendieron justificar la suspensión del envío de alimentos a comedores. Pero mintieron: ahora, en un documento oficial, reconocen que esa auditoría no existe. Natalia Zaracho pidió copia de esa auditoría, Milei y Pettovello se negaron a entregarla, la diputada judicializó el tema y logró un fallo favorable. Ahora Pettovello contestó que esa auditoría no existe.

#1 candonga1
Viva la libertá, carajo mentira, carajillo.
8 K 111
HeilHynkel #3 HeilHynkel
A ver qué dicen ahora los mileitarras que justifican las tropelías de este psicópata.

No dirán nada, porque son otros psicópatas como él.
6 K 89
Lutin #5 Lutin
La mentira, el insulto, la imposición, las malas formas, el abuso sistemático, esto es lo que se vota cuando se vota con las entrañas y no con la cabeza. Han votado a un mentiroso, un desequilibrado y un desgraciado.
3 K 34
SVSRTZ #4 SVSRTZ
Esa es la idea, acabar con la pobreza matando a los pobres.
1 K 29
#11 Marisadoro
#4 Una auditoría que no existe detecta que casi el 50% de los comedores no existe.

Si no fuese dramático sería cómico.
0 K 12
#7 To_lo_loco
Es la realidad que vivimos: mentir sin pudor.

Antes la mentira era inasumible por las figuras relevantes. Hoy quien no miente no alcanza su cuota de poder.

Ahí tenemos la estrategia de la estulticia de la derecha: poder político, poder judicial y poder económico y sus medios de comunicación. No es que mientan es que de manera burda intentan llevar al odio al país.

En España, por ejemplo, no soportan que en el mayor crecimiento económico del pais, con políticas que podían ser suyas, no…   » ver todo el comentario
1 K 24
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #8 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
¿Un gobierno anarco capitalista mintiendo e inventado cosas para justificar su hachazo a los más desfavorecidos?
Me pinchas y no sangro.
1 K 24
Pacman #2 Pacman
La auditoría la hizo un comité de expertos, entiendo
1 K 19
#6 Klamp
#2 bulo y calzador, combo breaker
1 K 20
#9 Suleiman
Pornmis santos cojones... El aprendiz de Trump, porque este hace exactamente lo mismo.
0 K 14
#12 UNX
No existe la auditoría, pero existe alguna partida para pagar tal auditoría? :roll:
0 K 12
JackNorte #10 JackNorte
Con todo lo que sale y saldra algunos los seguiran poniendo como referentes a emular.
0 K 11
SMaSeR #13 SMaSeR
Pues a saber cuántas han hecho así.
0 K 7
#14 Juanjolo
Últimamente hay una potente campaña contra Milei, espero el pueblo no se deje comer la cabeza
0 K 6
reithor #15 reithor *
La auditoría se la comió su perro.
#14 yo también lo espero, no sea que al dejarse el oueblo comer la cabeza esa campaña decaiga. Pocas piedras le llueven a este desgraciado y su hermana corrupta.
0 K 12

