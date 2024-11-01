El Gobierno de Milei reconoció que nunca existió la auditoría de los comedores con la que justificaron quitarles la comida

Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y Nicolás Posse aseguraron que una auditoría reveló que el 50% de los comedores comunitarios no existían. Con eso pretendieron justificar la suspensión del envío de alimentos a comedores. Pero mintieron: ahora, en un documento oficial, reconocen que esa auditoría no existe. Natalia Zaracho pidió copia de esa auditoría, Milei y Pettovello se negaron a entregarla, la diputada judicializó el tema y logró un fallo favorable. Ahora Pettovello contestó que esa auditoría no existe.
| etiquetas: milei , aporofobia , pettovello , auditoria , argentina , zaracho , comedores
libertá, carajomentira, carajillo.
No dirán nada, porque son otros psicópatas como él.
Si no fuese dramático sería cómico.
Antes la mentira era inasumible por las figuras relevantes. Hoy quien no miente no alcanza su cuota de poder.
Ahí tenemos la estrategia de la estulticia de la derecha: poder político, poder judicial y poder económico y sus medios de comunicación. No es que mientan es que de manera burda intentan llevar al odio al país.
En España, por ejemplo, no soportan que en el mayor crecimiento económico del pais, con políticas que podían ser suyas, no… » ver todo el comentario
Me pinchas y no sangro.
#14 yo también lo espero, no sea que al dejarse el oueblo comer la cabeza esa campaña decaiga. Pocas piedras le llueven a este desgraciado y su hermana corrupta.