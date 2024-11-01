El Gobierno de Milei reconoció que nunca existió la auditoría de los comedores con la que justificaron quitarles la comida

Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y Nicolás Posse aseguraron que una auditoría reveló que el 50% de los comedores comunitarios no existían. Con eso pretendieron justificar la suspensión del envío de alimentos a comedores. Pero mintieron: ahora, en un documento oficial, reconocen que esa auditoría no existe. Natalia Zaracho pidió copia de esa auditoría, Milei y Pettovello se negaron a entregarla, la diputada judicializó el tema y logró un fallo favorable. Ahora Pettovello contestó que esa auditoría no existe.