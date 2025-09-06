edición general
Marea de manifestantes en apoyo a Palestina en Avilés durante la salida de la etapa de La Vuelta

| etiquetas: aviles , la vuelta , manifestantes , palestina , genocidio
3 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
A ver si adivinas que astroturfero sionazi creó la cuenta ayer.

Metedlo en el ignore y no le deis de comer margaritas a los cerdos.
2 K 46
#3 Alcalino
La población está demostrando más humanidad que todos los gobiernos vendidos de occidente
1 K 28
#1 me_gusta_tocar_tetas *
Enormes. Todos en la lucha contra el genocidio ;)
3 K 7

