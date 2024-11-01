Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia

El boicot al equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta ha reabierto el debate sobre la expulsión de los representantes israelíes de las competiciones deportivas y los certámenes artísticos. El de Eslovenia ha sido el primer Gobierno en anunciar que si Israel participa en la próxima edición de Eurovisión, sus representantes abandonarán inmediatamente el festival.
Con fascistas no hay que compartir espacio porque solo traen problemas, son gente peligrosa.
Total para perder igual.