Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia

El boicot al equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta ha reabierto el debate sobre la expulsión de los representantes israelíes de las competiciones deportivas y los certámenes artísticos. El de Eslovenia ha sido el primer Gobierno en anunciar que si Israel participa en la próxima edición de Eurovisión, sus representantes abandonarán inmediatamente el festival.

#2 DonaldBlake
Siempre son los países pequeños los que dejan en evidencia a los grandes.
#3 Pixmac *
Si no se toman medidas no es de extrañar que Eurovisión no haga nada y todo siga igual que antes. Hay que quejarse pero además hay que actuar para que algo cambie.
Veelicus #1 Veelicus
bien hecho, es el camino, dejarles solos
#4 soberao *
Además hicieron trampas el año pasado y por poco se llevan el primer puesto a golpe de talonario. Para blanquear el genocidio como si no pasara nada en Gaza.
Con fascistas no hay que compartir espacio porque solo traen problemas, son gente peligrosa.
Asimismov #5 Asimismov *
A ver si España hace lo mismo, el camino está ya abierto.

Total para perder igual.
jonolulu #6 jonolulu
Recordemos que Israel además de genocida es asiático
Asimismov #7 Asimismov
#6 y de los judíos etíopes africanos.
