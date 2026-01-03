Milei decreta que los agentes de inteligencia pueden realizar detenciones sin orden judicial

El presidente argentino reforma por decreto el sistema de espionaje argentino. Expertos y dirigentes opositores denuncian la creación de “una policía secreta”.
| etiquetas: decreto , milei , agentes , inteligencia , detenciones , sin , orden , judicial
Un agente de inteligencia puede considerar a cualquiera un enemigo del Estado y detenerlo/torturarlo/encerrarlo durante días. La historia no se repite pero rima.
El último día de 2025 firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó y entró en vigor este viernes.
Y es preocupante eso, bastante.
El estado de bienestar se lo han cargado y ahora toca el estado de derecho. Hay que volver al feudalismo.
La de los servicios secretos de quitárselas a otro, me refiero.