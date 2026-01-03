edición general
28 meneos
27 clics
Milei decreta que los agentes de inteligencia pueden realizar detenciones sin orden judicial

Milei decreta que los agentes de inteligencia pueden realizar detenciones sin orden judicial

El presidente argentino reforma por decreto el sistema de espionaje argentino. Expertos y dirigentes opositores denuncian la creación de “una policía secreta”.

| etiquetas: decreto , milei , agentes , inteligencia , detenciones , sin , orden , judicial
23 5 0 K 273 actualidad
26 comentarios
23 5 0 K 273 actualidad
Comentarios destacados:        
luspagnolu #1 luspagnolu
El ICE argentino.
8 K 124
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#1 a mi me recuerda más a la Stasi. Al final va a ser verdad que los extremos se tocan :troll:
2 K 39
jm22381 #8 jm22381
#1 O el Juez Dredd :-S
0 K 19
#9 harverto
#1 Mucho peor, el ICE sólo puede detener inmigrantes, o a quien ellos consideren inmigrantes.
Un agente de inteligencia puede considerar a cualquiera un enemigo del Estado y detenerlo/torturarlo/encerrarlo durante días. La historia no se repite pero rima.
2 K 39
ContinuumST #22 ContinuumST
#9 Pues yo si creo que la Historia se repite y que además, no rima porque queda feo.
1 K 20
autonomator #23 autonomator
#1 algo peor, el resurgir del SIDE.
0 K 15
#4 Marisadoro *
La Libertad Avanza

El último día de 2025 firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó y entró en vigor este viernes.
4 K 73
Spirito #2 Spirito
Los psicópatas están desbocados.
6 K 68
oceanon3d #11 oceanon3d
#2 Porque tienen millones de idiotas que le apoyan porque piensan, no se sabe porque, les beneficia a ellos la perdida de libertades.
4 K 49
Spirito #13 Spirito
#11 Es así como dices.

Y es preocupante eso, bastante.
0 K 9
ContinuumST #24 ContinuumST *
#11 Muy fácil, en su mente (creen) a "ellos" jamás les va a tocar sufrir en sus carnes eso. Así de simple y así de bobo.
1 K 26
camvalf #6 camvalf
Y en breve podrán hacer vuelos cortos sobre el Atlántico.
4 K 66
#5 inri
Qué libertad más rara.
4 K 51
#19 PerritaPiloto
Los vuelos de la muerte estarán de vuelta antes de lo que imaginamos.
3 K 49
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
Ahora vendrá @findeton y no explicara las bondades de esa nueva ley de su líder Milei
3 K 46
Findeton #21 Findeton
#18 La policía también te puede detener en España en flagrante delito. Y luego ya te acusan judicialmente.
0 K 10
#3 NoMeVeas *
Ah bueno. La libertad avanza, no cabe duda.

El estado de bienestar se lo han cargado y ahora toca el estado de derecho. Hay que volver al feudalismo.
3 K 41
pip #20 pip
¿Por qué no? La nueva doctrina del mundo es que los mandatarios pueden hacer lo que les salga de los cojones y punto. Los demás, a quejarse en X y a preguntar a Gork si está de acuerdo.
2 K 40
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
¡Viva la libertad carajo!

La de los servicios secretos de quitárselas a otro, me refiero.
2 K 40
Arzak_ #25 Arzak_
La Stasi de la libertá 8-D
1 K 23
azathothruna #14 azathothruna
Solo recuerdo a la muchachada que los fanboys del bigote de brocha ELIGIERON a Argentina y Chile para escapar.
1 K 23
txematools #15 txematools
Los siguiente será autorizar que arrojen al mar desde aviones a gran altura a los detenidos... Oh wait!
1 K 18
#12 solojavi
Otro que desea quedarse en el poder eliminando toda la disidencia
1 K 17
#16 Dav3n
Europa, calienta, que sales :troll:
0 K 9
nemeame #26 nemeame
Va a convertir Argentina en otro estercolero que es mejor no pisar
0 K 9
#17 sliana
Normal, hay mucho descendiente de la gestapo en argentina
0 K 7

menéame