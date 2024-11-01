edición general
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incomoda

En pleno 2025, sigue sorprendiéndonos que uno de los principales métodos de medición de audiencias en España siga siendo el uso de audímetros, una tecnología que se ha mantenido casi......

ChatGPT
Los audímetros tienen que tener más trampas que una peli de chinos.
johel
Una muestra mas del juego del solitario al que se hace trampas todo el sistema.
WcPC
Imaginemos que, si la empresa que gestiona los audímetros acepta que están trucados y muestra datos de mierda (casi nadie ve la tele) dejarían de pagar el dinero que pagan por el servicio ya que, si casi nadie la ve, para qué...
Lo mismo ocurre con las distintas TVs...
Mejor que todos se callen y sigan como si nada.
a69
Ah yo pensaba que eso no existía. Mi "smart" TV envía constantemente info de lo que veo o dejo de ver.
torrrquemada
Las empresas están para ganar dinero. Si no fuera rentable hacer anuncios por la televisión, no pagarían por los anuncios,
