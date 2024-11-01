"Martes. 8 pm. Hora Del Este": Trump parece extender la fecha límite de Irán en una publicación críptica (ING)

El presidente Donald Trump extendió por 24 horas el ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, fijando el nuevo límite el martes a las 8:00 P.M. ET. De no lograrse el acuerdo, amenazó con atacar infraestructuras clave como plantas eléctricas y puentes, advirtiendo que Irán tardaría "20 años en reconstruirse". Trump afirmó que Teherán ya cedió en no desarrollar armas nucleares y que hay "buenas posibilidades" de negociar el lunes pero insistió en que, si no hay avances, EEUU podría "destruir todo y tomar el petróleo".

| etiquetas: martes , hora , ultimátum , trump , irán , extensión
jm22381 #2 jm22381
Ha dado día de la semana y hora... pero no mes ni año :troll:
#17 Grahml *
#2 Le da igual.

El otro día dio un discurso para el país, y resto de mundo, y no dijo absolutamente nada relevante ni novedoso. Todo mentiras y estupideces sobre sus gilipolleces de vejestorio demente y acomplejado.

Le da igual todo, no, lo siguiente.

Lo único que puede dar relevancia a este mendrugo botarate venido a más por los millones que le resguardan y los pelotas criminales que le adulan, es lanzar una bomba atómica nivel IIGM con cientos de miles de víctimas, así por sus cojones, y entonces igual es posible que sea ahí cuando asalten la Casa Blanca y le cuelguen a él, a Hegseth y a Miller como hicieron con Mussolini.
#18 PerritaPiloto
#17 Dijo que fuésemos los demás los que arreglásemos su cagada, pero sin decir que la ha cagado.
mudito #42 mudito *
#2 #20 se empieza a dar un aire a lo del PcFutbol 8 :troll:
Dramaba #1 Dramaba
Taco, Taco, Taco que mi Taco
Taco, Taco, Taco
Taco, Taco, Taco que mi Taco
Taco, Taco, Taco
Ishkar #10 Ishkar
#1 Los Mexicanos adoran eso :-P
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
#1 Fulfill all your wishes
with my taco-flavored kisses
Estijo #23 Estijo
#1 el mossad está acabado jajajajaj me da pena.
#40 MajorBonner
#1 Trump Always Chickens Out
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Pero si ya han atacado puentes, hospitales, escuelas...
jm22381 #20 jm22381
Todos los viernes afirma que la guerra está ganada.
El sábado da un ultimátum.
El domingo dice que Irán está negociando.
El lunes al abrirse los mercado exige ayuda de otros países.
El martes dice que no necesita ayuda.
El miércoles quiere la paz.
El jueves se afirma que la guerra no ha terminado... y vuelta a empezar :troll:
Dramaba #27 Dramaba
#20 Si sale una marmota, da para un remake de cierta película... :troll:
LaInsistencia #37 LaInsistencia
#27 Y sin marmota también... "yo soy Trump, y Trump ha hecho esto!"
Dragstat #5 Dragstat
Como lo de Venezuela, lo que quiere es el petróleo, nada de narcotraficantes y excusas ridículas. De irán quiere exactamente lo mismo y se inventa lo de las bombas atómicas. Mientras el mundo mira hacia las renovables este carcamal vive anclado en mediados de siglo XX. No se entera de que va la película.
orangutan #16 orangutan
#5 A el le da igual mientras el y su familia saquen tajada.
rojo_separatista #29 rojo_separatista
#5, lo ha dicho abiertamente.  media
#38 meneandotela *
#5 lo que no entiendes es que el resto del mundo mira hacia las renovables pero el ahora y por muchos años es que el petróleo es el que sigue controlando el mundo.
#43 DotorMaster
#38 mariano?
#45 meneandotela
#43 no, M. Rajoy
f2105 #44 f2105 *
#5 Pues para mi que no quiere el petroleo, el que lo quiere es el HP del sionista genocida para hacerse con el control de todo y cobrar ya que lleva, creo que tres años diciéndolo y además mostrándolo. Evidentemente, el terrorista Trump puede sacar tajada pero es un mero peón del sionista. El movimiento es ese, provocar además el cierre del otro paso y dejar a Europa y EE UU sin paso de nada a menos que pase por Israel.
Al terrorista Trump le importa una mierda los ciudadanos de su País.

Si EE…  media   » ver todo el comentario
Idomeneo #13 Idomeneo
Contaré hasta tres:

Una
Dos
Dos y media...
LinternaGorri #19 LinternaGorri
#13 dos y un cuarto...
BiRDo #31 BiRDo
#19 dos
#34 yukatan
#31 una
#39 meneandotela
#34 cero con noventa y nueve...
Harkon #3 Harkon
El día de la marmota del viejo chocho que no puede dejar de hacer el ridículo xD
#6 drstrangelove
Algún amiguete que no tenía cortos, y le ha hecho el favor de extender la fecha-límite para que vaya acumulando.
#25 juanac
Destruir todo y robar. Putos piratas.
#9 Pitchford
Sus amigos del Golfo deben estar encantados con esta posible deriva de la guerra aérea. Mejor que le eche huevos y ataque por tierra.
BiRDo #30 BiRDo
#9 Tiene pinta de que a los marines les iba a sentar mal la lluvia de drones.
#15 luckyy
De modo que Irán ya cedió en no fabricar armas nucleares pero los judios sionistas y esta payaso les han bombardeando engañandonos a todos
reithor #24 reithor *
#14 el de la costa este estadounidense. Lo dice en el título.
#15 no han engañado a casi nadie. Se veía que el pretexto era mentira a la legua.
#35 esInvierno
El típico ultimátum de voy a contar hasta tres:
UNO
DOS
...
dos y medio.
¿dos y tres cuarto?
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
¿De qué año?
#21 solojavi
Puesto que es lo que suele hacer, el ataque será mucho antes de este nuevo límite fijado.
bubiba #22 bubiba *
#21 el problema es que los iranís no se andan con chiquitas. Si es malo destruir las estaciones eléctricas de Irán, cargarse las desalinizadoras de los países del golfo es una catástrofe. Y los iranís han dicho que es lo que haran .. y no, destruir las desalinizadoras de Irán no vale..ellos el agua lo sacan de las corrientes subterráneos tras el deshielo de las montañas, no dependen de desalinizadoras. Irán puede fácilmente crear una castatrofe regional.
#41 eipoc
#22 Irán no será la responsable de crear una catástrofe regional, las responsables serán en todo caso Israel y EEUU.
BiRDo #33 BiRDo
Mira que nos reíamos de Gila en su monólogo del frente enemigo: "No, a esa hora no vengáis, que estamos todos acostados".
Spirito #26 Spirito
Trump, psicópata, muérete ya cabrón.
BiRDo #32 BiRDo
#26 Y pedófilo.
#36 wonsterboy
USA = estado terrorista
Priorat #14 Priorat
8pm ¿de que uso horario?
vicvic #12 vicvic
Se le ha pegado la retórica de su colegita fascista del Kremlin, a la vista está!
#28 int21h
El martes: me refería al este de Hawai.
taSanás #7 taSanás
Madre mía, qué personaje xD
