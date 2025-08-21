Madrid Nuevo Norte despierta dudas entre urbanistas por su escala y diseño: “El modelo de concentración de oficinas ya no es viable”

El sector advierte de que el proyecto corre el riesgo de repetir errores de otros centros financieros como los espacios vacíos por el teletrabajo, el aumento del tráfico o la exposición al cambio climático. En París, el 15% de los edificios del distrito de La Défense están sin ocupar; en Londres, bancos como HSBC han abandonado Canary Wharf para regresar al centro; y en Nueva York, una de cada cuatro oficinas de Manhattan están vacías, muchas de ellas en proceso de convertirse en viviendas.
Las medidas que tienen en mente imagino que será que todos vuelvan a la oficina hasta que la IAs vuelva a provocar el mismo problema en poco tiempo.
- ¿Y dónde ibais?
- A sentarnos delante de un ordenador.
- ¿No teníais internet para trabajar desde casa?
- Sí