Madrid Nuevo Norte despierta dudas entre urbanistas por su escala y diseño: “El modelo de concentración de oficinas ya no es viable”

El sector advierte de que el proyecto corre el riesgo de repetir errores de otros centros financieros como los espacios vacíos por el teletrabajo, el aumento del tráfico o la exposición al cambio climático. En París, el 15% de los edificios del distrito de La Défense están sin ocupar; en Londres, bancos como HSBC han abandonado Canary Wharf para regresar al centro; y en Nueva York, una de cada cuatro oficinas de Manhattan están vacías, muchas de ellas en proceso de convertirse en viviendas.

Dragstat #4 Dragstat
"La tasa de oficinas vacías en La Défense se sitúa en el 15% actualmente, pero podría alcanzar hasta el 40% si no se toman medidas urgentes"

Las medidas que tienen en mente imagino que será que todos vuelvan a la oficina hasta que la IAs vuelva a provocar el mismo problema en poco tiempo.
#1 Pitchford *
En Madrid deberían prohibirse más oficinas en el Norte, con la mayoría de la gente viviendo en el Sur y atascos en la M30 todos los dias por la mañana en dirección Sur-Norte y por la tarde en sentido contrario. Supongo que a los jefes que viven en el Norte les parece estupendo. Un plus al SMI en esa zona por vivienda cara también podría ser una opción.
Harkon #2 Harkon
#1 - Nos cargamos el planeta porque para ir al trabajo, teníamos que mover una caja de 2 toneladas que dedicaba el 90% de la gasolina que quemaba a mover su propia masa.
- ¿Y dónde ibais?
- A sentarnos delante de un ordenador.
- ¿No teníais internet para trabajar desde casa?
- Sí
#5 chochis
#2 La cantidad de ofertas que no ofrecen remoto ahora mismo...  media
#6 MetalAgm
#2 El otro dia en el trabajo de mi pareja por comentarios que hizo la jefa dedujeron que quien les está frenando el teletrabajo en la fundación del hospital donde trabaja con un trabajo puramente de gestion de documentación es la propia Comunidad de Madrid que obliga internamente a no usar el teletrabajo en ningun centro publico, aunque el trabajo sea delante de ordenador y de gestión 100% teletrabajable.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Ahora mismo hay atascos brutales, imaginad qué ocurrirá en esa ratonera.
#7 MetalAgm
Cada vez que veo una oficina nueva en Madrid pienso: este es el puto teletrabajo que van a dar, malditos hijos de puta malnacidos... y luego me vendran que en Madrid todos son camareros y fontaneros que no pueden teletrabajar como excusa... que reviente Madrid de una puta vez cojones...
