Las juventudes del PP piden que Trump secuestre a Zapatero: "Maleducados, irrespetuosos e ignorantes. Una vergüenza"

A través de su cuenta de X, han compartido un montaje del antiguo líder del PSOE utilizando la imagen del mandatario venezolano arrestado. Las redes no han tardado en sentenciar la publicación: "Maleducados, irrespetuosos e ignorantes. Una vergüenza". "Si es una broma, no tiene gracia. Si no es una broma, tampoco tiene gracia ni cabida en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro."