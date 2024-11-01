edición general
Las juventudes del PP piden que Trump secuestre a Zapatero: "Maleducados, irrespetuosos e ignorantes. Una vergüenza"

A través de su cuenta de X, han compartido un montaje del antiguo líder del PSOE utilizando la imagen del mandatario venezolano arrestado. Las redes no han tardado en sentenciar la publicación: "Maleducados, irrespetuosos e ignorantes. Una vergüenza". "Si es una broma, no tiene gracia. Si no es una broma, tampoco tiene gracia ni cabida en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro."

Cehona #6 Cehona
Los mismos del pedro Sánchez, hijodeputa, los mismos que cantaban eso en la reunión Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Lisboa 2023 con el Papa, los mismos que cantaban "que te vote Txapote" "los mismos de me gusta la fruta".
Son los mismos que mañana gobernaran Madrid, como la frutera, los mismos que pasaran de los ancianos, porque se van a morir igual, los mismos que apoyan las Universidades privadas, porque ellos tienen títulos universitarios del wallapop.
#49 Crtx89 *
#6 los mismos que han visto como zapatero se ha hinchado a millones a través de la empresa de las hijas, blanqueando dinero de Venezuela con la empresa plus ultra y el dinero de todos los españoles.

Como os gusta que os roben , es increíble las tragaderas.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Que diga eso Lucía Méndez, que ha puesto mucho de su parte para que esta gente haya sobrepasado cualquier límite ético y moral.
jozegarcia #34 jozegarcia
#2 Totalmente. Lo peor es la gente que colabora entusiasta con el fascismo y luego va de demócrata.

En plan "los judíos son el origen de todos los males" y luego "las cámaras de gas no me parecen la solución más idónea".
BlackDog #27 BlackDog
Zapatero calienta que sales...

Como salgan todos los negocios turbios que tiene este hombre nos vamos a reir
Mimaus #38 Mimaus *
#27 ¿y cuáles son? Haznos una lista ya que lo sabes tan bien. Deberías estar ya en el juzgado con ella, seguro que algún peinado te la compra.
azathothruna #1 azathothruna
Juventud ezpañistani promedio
sotillo #4 sotillo
#1 Cuidado con ellos que son todo odio y además como todo lerdo que se precie suele responder con violencia, mejor no hacerlos ni puto caso
azathothruna #16 azathothruna
#4 En mis tiempos, a los mocosos rebeldes los mandabamos al servicio militar, los desheredamos y los mandamos al monte con lo que llevaban puesto
#37 guillersk
#16 abuelo, la pastilla :troll:
#41 jamon_de_jaboogie
#16 en tus tiempos se decapitaba a Rajoy por las risas y aquí no pasaba nada
#50 Anais33
#16 a barrer el bosque
#5 sliana
Se han cansado de pedir que gobierne la lista más votada cuando les beneficia a ellos, que dimita el contrario y pasan al ataque, que lo secuestre otro porque ellos no tienen valor.
Bonzaitrax #31 Bonzaitrax *
Nada nuevo bajo el Sol. Estos hijos de puta defendían a Mazón a muerte mientras morían 229 valencianos. También son los que aplaudían al Ángel de la Muerte madrileño cuando mató a 7291 ancianos
Dene #55 Dene
la fiscalía debería meter mano en este asunto y enviarlos al trullo mientras se investiga la incitación al secuestro y asesinato
DDJ #56 DDJ
#55 El juez Peinado se acaba de poner en ello
Expat_Guinea_Ecuatorial #35 Expat_Guinea_Ecuatorial
A todos nos cae mal Zp pero de ahi a pedir un secuestro... mejor que vayan por los cauces legales, solicitando extradicion
#9 okeil
El lacayismo, que es una variente del fachismo low cost, en las juventudes del PP, eso es lo que enselan a sus niños ...
Mecaguen #7 Mecaguen
Pues como se entere Trump de que cierto político gallego se juntaba con traficantes...
ewok #11 ewok
#7 Cierto político o cierto partido entero.
#3 concentrado
A ver, qué ya se han otorgado los premios a los gilipollas de 2025, no está bien empezar tan pronto a dar trabajo a los que recopilan candidatos para el 2026.
#54 Anais33
Es más fácil ver a M.Rajoy y a Montoro como Rato, Matas, Zaplana. Zapatero es el único presidente del Gobierno que no ha tenido ningún ministro imputado. Que poquito quieren a los españoles que no piensan como ellos, la democracia para la derecha es estar en el poder, si ellos no están ej que están amañadas las elecciones.
YSiguesLeyendo #18 YSiguesLeyendo
qué chiquillos!... al más cafre lo hacen secretario general, portavoz, etc. pues normal que empiecen a hacer ya sus pinitos... Tellado, ahí donde lo véis, empezaría así!
Catapulta #36 Catapulta
Ayer Delay se lo tomo festivo sabiendo que los envíos de Venezuela le quitarían las portadas.
Yuiop #10 Yuiop
Supongo que también estarán a favor de que nos bombardeen.
MaRRaldo_1 #15 MaRRaldo_1
Tiempo al tiempo
JuanCarVen #40 JuanCarVen
¿Qué ofrece el PP para el futuro de los españoles? Tristemente únicamente ofrece odio, así es imposible construir una sociedad democráticamente sana.
alfre2 #52 alfre2
Por internet y en manadas, así actúan esos cobardes.
powernergia #29 powernergia
Juventudes Trumpistas.

Infiltrados para hundir Europa.
XtrMnIO #13 XtrMnIO *
Los lechones del franquismo.
janatxan #17 janatxan
Yo pido que encierren a naranjito y a los cayetanos en una habitación y que se maten entre ellos, por pedir.
HAL9K #39 HAL9K *
Me ha venido ésto a la memoria:

youtu.be/7O2AhPEhL7E?si=TB12biHxK9-G_hCX
#8 Meinhard
Si solo fuera estos... Está lleno de menos y gente que les sigue.  media
#26 LaMinaEnMiPuerta
#8 Da miedo existir hoy día.
#14 TOTEMICO
¿Pero quién dirige esta piara de descerebrados?¿esa es la generación que pretenden gobernarnos algún día?
PijoProgre #51 PijoProgre *
¡¡Las redes estallan!!

Enésima no-noticia del panfleto Público haciendo cherripicking de lo que dicen 4 mataos random en X.

X es una red social muy grande y hay opiniones de todo tipo no solo las que te interesan, periodista gilipollas. Basta ya se cherrypickings y manipulación.

Por cierto, tanto que odiáis a Musk y no hacéis otra cosa que lamerle las botas meneando mierdas de X. Parecéis tontos
#43 Poligrafo
Quien mas numeros tiene para ser secuestrado es Feijo, acusarlo de conspiracion para el narcotrafico es sencillo, hay pruebas de sus reuniones con Marcial Dorado.
Raúl_Rattlehead #28 Raúl_Rattlehead
Es increíble como los vástagos de la endogamia pagan con el resto el dolor que les produce llamar papa y abuelo a la misma persona.
#21 Garminger2.0
Las cosas del PP nunca han tenido gracia ni cabida en estado social y democrático. Lo que pasa que cada día se sienten más impunes... quizá porque realmente lo son y ven que no pasa nada
Carnedegato #19 Carnedegato
A ver, debe tener el culo bien apretado.. Se joda.
#24 TOTEMICO
No tiene suficiente con que les presida un amigo de narcotraficantes, que les lideren gente que deja morir a ancianos en residencias y personas víctimas de la dana por su dejación o acción, que pertenezcan a un partido condenado tres veces por sentencia firme, que tengan el mayor número de ministros procesados y condenados de la democracia, Además quieren ser hdlgp por derecho propio, como si eso fuera un mérito para trepar en el partido como en las organizaciones criminales al uso. Dan más asco que pena, ya vienen con la degradación mamada.
#33 AGlC
Dignos lechones de su piara. No esperaba más de ellos.
#53 MaesK
Esta gente se ha enterado ayer de quién es Zapatero. No tienen ni puñetera idea pero los cinco minutos de odio de la semana van para él porque patatas.
#23 Yqsyo
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
M.Rackham #32 M.Rackham
Siempre que leo juventudes del PP acabo sustituyendo "Juventudes" por "Subnormales". Y oye, tras leer la noticia les encaja mucho mejor.

:troll:
Nyarlathotep #48 Nyarlathotep
Yo creo que a estos de "Nacimos Gilipollas" les vendría bien un paseo por el monte, las actividades al aire libre relajan y son muy sanas.
Álvaro_Díaz #47 Álvaro_Díaz
A ver si así pierde la sonrisa de payaso que tiene
#45 JethroNull
No es algo nuevo, son unos traidores a la patria. Se venderían por un par de euros y un poquito de poder a cualquier potencia extrajera, y lo que es peor, nos venderían a nosotros.
#44 Yqsyo *
Hay crowdfunding? Es para un amigo
#12 Akuandi
Eso no es apología de terrorismo?
StuartMcNight #20 StuartMcNight
#12 ¿Zapatero es un fachamierda casposo?

¿No?

Pues entonces son “chiquilladas”. Otra cosa sería si la bromita la hicieran con Ayuso o el vago de Vox.
#42 wictor69
#20 para mí desgracia padezco las políticas de Ayuso y me da bastante asco pero nunca pediría que una potencia extranjera atentase contra ningún dirigente nuestro
Carnedegato #22 Carnedegato
#12 No. Tienes más preguntas?
#25 Akuandi
#22 Si: puedes desarrollar los argumentos que te hacen responder que no?
Ludovicio #30 Ludovicio
#22 ¿Pedir que vengan y secuestren a un político que no te gusta, matando a decenas en el proceso, no te parece apología del terrorismo?
¿Cual es para ti la definición de terrorismo?
PaulDurden #46 PaulDurden
#30 Todo lo que sea atacar a los fachas...
