El juicio penal al fiscal general del Estado (reflexiones previas a la sentencia)

En primer lugar, es la primera vez en la Historia de España (esto sí que es histórico y no las banalidades de Núñez Feijóo para quien todo es histórico) que un Tribunal juzga al Fiscal General del Estado. Y puestos a juzgarle, cualquiera pensaría que por un delito muy grave. Pero, ya nos hemos acostumbrado a banalizar los delitos, siempre en la órbita del Gobierno y de su Presidente. Ya nos hemos acostumbrado a delitos sin víctimas que se inventan a partir de recortes de prensa que ciertos Jueces capturan
Sin pruebas, con todo en contra, y más rápido que al novio de la muerte con un informe que la UCO entregó en tiempo récord pese a que el caso que se juzga por la falsa filtración todavía no han tenido tiempo a entregarlo.
El que no se de cuenta de que España está jodida, pero jodida jodida y que lo mejor que puedes hacer es asumir que te van a robar a manos llenas y que vas a pagar impuestos para mantener la fiesta de un grupo de maleantes, le felicito.
La ignorancia ciertamente da la felicidad.
Le han condenado por un gravísimo delito de revelación de secretos. Podrás leer la sentencia con todo lujo de detalles.
Ahora mismo Sánchez debería estar pidiendo perdón a todos los españoles mientras se dirige a Zarzuela a presentar la dimisión.
No se puede tener al responsable que ha nombrado a un delincuente como Presidente del Gobierno condenado por semejante gravísimo DELITO.
Y aunque sea una sentencia del Supremo, aún se puede recurrir al Constitucional.
Y Sánchez sin decir nada. LAMENTABLE.
Y como dije... Sánchez se irá como el peor Presidente del Gobierno de la historia de España, con un PSOE podrido, un Gobierno con presuntos delincuentes, alguno ya condenado y a saber lo que ocurra con su entorno familiar. Muchos dirán que todo es un complot para largarle... como el complot para largar a Aznar con el 11-M, no?
De momento me voy a morder la lengua a la espera de ver la sentencia. Pero una cosa le aviso: con cosas así en las próximas elecciones somos unos cuantos los que no olvidamos, que en otras circunstancias nos habríamos abstenido, y que ahora no lo vamos a hacer.
Qué curioso, justo lo que pasó en 2004. El PP apenas perdió votos comparado con el 2000. Lo que cambió fue que hubo tres millones largos de votantes que iban a abstenerse y no lo hicieron.
Que se puede recurrir, pero es final. Si otro tribunal opina diferente entonces ya se verá pero... el presunto delincuente ya no es presunto.
Si se recurre y se gana el recurso, ¿qué? Porque ya tenemos un precedente con la Gürtel, cuando curiosamente varios de los mismos jueces de esta sentencia, en el recurso de la Gürtel le quitaron hierro a que el PP había tenido una caja B y una corrupción institucionalizada. Aunque para entonces la moción de censura ya había ocurrido.
Espero que la sentencia ponga razones encima de la mesa, o se habrá cruzado una línea muy roja.
Si gana el recurso, pues bien por él, y entonces habrá que ver el porqué (asumo que nadie cuestionará tal opción porque el relato que han dado a los fans de la pseudo-izquierda española es de deslegitimar todo lo que no sea la opción que Sánchez quería).
Y si pierde el recurso, pues mal por él, y habrá que ver nuevamente que argumentos se dan.
La sentencia está para dar argumentación a la condena y eso habrá que verlo.
Lo otro es una tontería en comparación con esto, tanto secreto de sumarios y en 5 minutos todos saben el sumario.
Estamos hablando de uno de los hechos más graves de la historia de la democracia de España protagonizado por la peor izquierda europea que confirma lo que ya presuponíamos.
Hombre lo de Tejero creo que fue más grave y lo de que roben millones al pueblo, para mí, es mucho más grave que filtrar lo del "churri" de la Ayuso y, si eso, ya dejamos en otro plano lo de las muertes de personas.
Tejero, Franco, Felipe, Aznar, Rajoy y Zapatero, ya pasaron.
Cosillas que afectan a una generalidad de españoles y no solo al novio delincuente de Ayuso.
También es normal que la gente busque hechos del pasado cuando hablas de los hechos más graves de la "historia de nuestra democracia"
¿Entonces que fue la policía patriótica del PP o el GAL del PSOE?
Madre mía, hay que currarse más los argumentos. Creo que contigo están tirando el dinero...
Es un clásico dela pseiudo-izquierda recurrir al pasado según proceda pero ya no cuela. Ese disco está muy rallado ya.
Ánimo, que una vez aceptada la gravedad de esto podemos pasar al siguiente paso de dimitir y convocar elecciones porque no se sostiene esto ya.
Pero que puta gilipollez es esa? Si es él el que está hablando de "la historia de la democracia"
"Estamos hablando de uno de los hechos más graves de la historia de la democracia de España"
¿El GAL, la PUNICA, los ERES, la GURTEL?
En el país de M. Rajoy, del uso de las instituciones para inventarse casos contra rivales políticos, en el país de la sede en B, de Rodrigo Rato, de Camps...
Y me vienes a decir que el caso más grave de la democracia es la emisión de una nota de prensa para detener un bulo usando una información que ha quedado demostrado en sede… » ver todo el comentario
Lamentable que justifiques que un FGE cometa semejante gravísimo delito de revelación de secretos. Luego que tenemos el Sánchez que tenemos, normal con gente como tú.
Pero que puta mierda de delito grave es ese cuya única pena es la inhabilitación?
Es que no ves la incoherencia entre la sentencia y la gravedad que pretendes darle al delito?
En el futuro, cuando llegue el momento en el que todos estemos en contra de todo esto, sera casi un heroe por vuestra culpa.
Correcto.
Sin pruebas ningunas que corroboren que, efectivamente, fue él quien reveló los secretos, fuera de toda duda razonable, y con el testimonio en contra de los periodistas que lo publicaron. Lo cual también es correcto.
O sea, resumiendo, que le han condenado porque les ha salido de los putos cojones, sin poder confirmar en absoluto y de ninguna de las maneras que fué él el culpable.
Y aquí os tenemos, a todos los derechistas, como siempre que los vuestros calzan alguna barrabasada, descorchando el champán y meándoos en las normas democráticas y del Estado de Derecho más mínimas.
Está claro que el plan que teníais de vuestro amo Sánchez era que si sale condena hay que sacar la narrativa de falta de pruebas válidas y básicamente deslegitimar el proceso y si esto no funciona entonces decir que el Supremo está controlado por el PP y por eso no es válido.
Y si no hubiese habido condena entonces el PP malo, Ayuso peor y debe dimitir y el Supremo es bueno y todo ha… » ver todo el comentario
Con sólo eso, a ti te dejarían libre por asesinato, si no se puede demostrar fuera de toda duda razonable que tú eres el asesino. Al FGE, sin embargo, por ser "del PSOE" (no es militante) se lo han follado con cárcel.
Sin
Pruebas.
Pero no pasa nada. En unos días saldrá la sentencia escrita, por supuesto con mucho palabro pero sin ni una sola prueba, y vosotros ya estaréis a otra cosa y no querrás venir aquí a discutirlo conmigo. Me pasa siempre, con todos los fachas a sueldo del PP que pululáis por Menéame.
Rasca la sentencia pero esto es lo que hay, un FGE delincuente nombrado por un Presidente del Gobierno que no puede seguir como tal ni un segundo más.
Sánchez DIMITE YA
Pena: multa y 2 años de inhabilitacion....
Gravisimo q te cagas....
Pero lo evidente es q se acercan tiempos oscuros para todos.
Hoy en día el objetivo de la pseudo-izquierda en España y parte de la extrema derecha catalana es evitar que gobierne el PP porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo y todos sabemos que el PP reforzará la legislación española para que no haya concesiones a zonas del país a cambio de poltronas en Moncloa.
A lo que habría que añadir la notoria repercusión… » ver todo el comentario
Da miedo todo.
Ahora imagínate a este sistema judicial con un gobierno del PP y VOX ...la democracia por la alcantarilla.
Literalmente.
Vivaspaña coooooooñio!
Bonito retrato tuyo
Pero no estoy dispuesto a qué entre la chusma de derechas, sabiendo que me he quedado en mi casa el día de las elecciones.
Si gobiernan esos bastardos que quieren destrozar España y repartirsela no será culpa mía.
Van por el mismo camino; controlando los jueces y el ejercito....
Pero en USA tienen tradicion de democracia liberal, aqui la tradicion son dictaduras faranquistas, adi q imagino q aqui sera peor.
Hay que joderse...
Una vez más se ve que cuando la derecha no disimula sus tocadas de huevos, consigue movilizar a quien en otras circunstancias se habría abstenido.
Ya sabemos porque se han comprado el pisito, porque le van a dar la pasta Hacienda, es mas, va cometer mas fraudes todavía , porque luego el mundo se lo inventa y la fiscal de madrid le da el ok.
La mayoria de las veces las elecciones españolas se deciden por el voto balanza de un par de millones de españoles, al resto de españoles lo unico que les vale es SU relato.
No se puede tener a un delincuente por Fiscal General del Estado y su responsable no dimitido.
ELECCIONES YA.
¿O es que las elecciones sólo valen cuando sale el resultado que a uno le interesa?
La derrota está garantizada y de hecho la cuestión está en si el PP ganará por mayoría absoluta o no (y este el problema del PSOE y Sánchez, pues querían aguantar para ver si pueden evitar la mayoría absoluta del PP y así desgastar al futuro Gobierno pues es más sencillo vender que la ultra-derecha apoya al Gobierno del Estado que atacar al PP en solitario)
De momento, desde la moción de censura de 2018, el único de la derecha que aceptó los resultados sin ruido fue Pablo Casado. Curiosamente otro al que se le cortó la cabeza después de tocar al hermano de Ayuso. El resto, cuestionando todo hasta el día de hoy.
Es simplemente horrendo que no se acepte el resultado que no gusta. Yo al menos he tenido la decencia de tragarme la mayoría absoluta de Rajoy, y cómo retuvo el poder de penalti en 2016.
Todo pinta a que vamos a tener dos legislaturas del PP como mínimo, la primera, con un poco de suerte con mayoría absoluta. E ironías, así será más fácil para el PP para deshacer todo lo que Sánchez ha destrozado del estado de bienestar de los españoles para dárselo a las grandes empresas que los datos macroeconómicos están bien pero tiene que haber transferencia a los micreconómicos, y las familias españolas no pueden más.
Veremos a ver si no queda Vox por delante...
Al PP le da por culo compartir poder, y por eso no para de pedir "voto útil". El problema es que a día de hoy una mayoría absoluta como la de Aznar en 2000 o Rajoy en 2011 es imposible. Y la historia demuestra que el… » ver todo el comentario
Lo que es seguro es que no eres un astroturfer, con este nivel de argumentación ahora mismo te sale a deber al PP
Vamos progresando después del shock, ya aceptas la conclusión condenatoria de la sentencia.
Ánimo
Si eso pasó en 2011, con una crisis de caballo, con el doble de paro que ahora, y todo lo que ocurrió, es simplemente imposible que el PP gane ahora por mayoría absoluta. Ya quisieran ellos, pero… » ver todo el comentario
Ironías que ahora el PNV empieza a aparecer en los asuntos turbios de los compañeros del Peugeot.
Sánchez se irá como el peor Presidente, con diferencia, rodeado de una colección de asuntos que nos van a dar mucha miga para los próximos años.
Pero esto no es más que consecuencias del narcisismo extremo de Sánchez. Una pena, porque al principio parecía majo y que iba a hacer algo diferente a lo que siempre ha sido el PSOE. Y ahora queda claro que Sánchez es lo peor que hemos visto del PSOE.
Si no entiendes como funciona la ley, edúcate primero en lugar de repetir el manual de ataque del PSOE.
Edúcate de como funciona el sistema judicial.
elpais.com/espana/2025-11-20/el-fiscal-general-solo-podra-acudir-al-tr
"Esta inhabilitación será efectiva cuando se notifique la sentencia que, de momento, no está escrita. La Sala de lo Penal ha adelantado únicamente el fallo que suscriben cinco de los siete magistrados que formaban el tribunal.
Ahora el Golpe lo intentan los jueces, empezando por el TS.
Creo que debemos hacer una manifestación por la Democracia, contra los jueces golpistas
Es mas que evidente que tenian decidía la sentencia decidida (con la conveniencia de Hurtado) antes del juicio es evidente ... todo lo demás alguna floritura como condenarlos por la nota de prensa en vez de por la filtración ...nota de prensa que ellos mismo declararon hace unos meses
… » ver todo el comentario
Espero que el PSOE esté disfrutando lo concedido a la mafia ahora que ya les toca el turno a ellos y no a independentistas o izquierdistas.
«nota de prensa que ellos mismo declararon hace unos meses dentro de la legalidad»
Eso no es exacto.
Lo único que vi que declararon los del Supremo es esto:
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tri
------
Para ello, la Sala transcribe primero el contenido de la nota controvertida, y subraya al respecto que “de lo anterior se… » ver todo el comentario
Menudo montón de mierda sois.
El problema no es que sea “histórico”, es que lo han pillado. No por un delito inventado, sino por revelación de secretos según una sentencia del Tribunal Supremo, con pruebas, con rastreo… » ver todo el comentario
Nadie seria mal pensado en tener claro que antes del juicio ya tenían decidido la sentencia ... ademas la ventana propicia del caso Cerdan con la revelaciones de la UCO de estas semana le iba muy bien para hacer mas ruido. Todo sin descartar el deseo expreso de alguno de estos togados indignos en un día tan señalado… » ver todo el comentario
Van a ser declarados culpables ambos. De lo q sea, da igual.
>www.meneame.net/story/cinco-jueces-supremo-rechazan-rebajar-pena-viola
>www.meneame.net/story/rebajan-pena-hombre-violo-cuatro-veces-menor-14-
>www.meneame.net/story/feijoo-grafico-reves-usa-caida-pib-per-capita-de
El que se inventa sentencias inexistentes y nunca puede sostener sus afirmaciones no puede replicar nada a nadie, deja de dar la turra… » ver todo el comentario
Hasta pasando hoy por la tertulias de Tvs, varias, caritas de los tertulianos de derechas era de puro descoloque porque ni de coña se esperaban esta cochambrosa audacia del TS ... pero supongo que los hay mas radicales en negar la realidad.
HABLANDO EN EL ÚNICO IDIOMA QUE TE INTERESA; 1.000.000 DE VOTOS MAS PARA LAS IZQUIERDAS ...
Vais a sacar de la cama hasta a el ultimo votante progresistas ...y ya de paso espantar a muchos del centro derecha.
Me parece difícil comprender lo que preguntas.
«¿Al final se ha sabido a quién le filtro el correo?,»
Si te refieres a dar el email a AGA = García Ortiz, eso no es filtración porque Ortiz en su puesto de Fiscal General tiene derecho a conocer esa información secreta. "Filtrar" / revelar es cuando algo secreto se muestra a quien no tiene derecho a saberlo.
Nadie ha dicho que AGA enviase secretos a la prensa, cosa que a mi entender, en el juicio no se prueba e incluso… » ver todo el comentario
Esto demuestra que el Gobierno, Sánchez, y el PSOE ya tenían el plan de contingencia preparado para una sentencia desfavorable porque el objetivo es proteger a Sánchez de otro grave error como Presidente del Gobierno del que la única opción de responsabilidad es... DIMITIENDO YA.
Está claro que la pseudo-izquierda ha salido a las redes sociales a la carga con el manual de ataque para deslegitimar una sentencia de la que sólo se conoce el resultado.
Alucinante lo de la pseudo-izquierda en España. A ver qué nos cuentan los partidos minoritarios o Sumar... si siguen cavando su propia tumba por la poltrona o aceptan la pérdida de votos que ya están teniendo a ver si la cosa reflota en unos años.
Si sale absuelto, nunca debio llegar a juicio, era obvio, maquinaria intimidatoria del estado, lawfare.....
Si sale condenado, jueces fachas.
Ha venido el Perroxanxe a mi casa a decirme q tengo q pensar....
Lol
De la propia noticia recato un párrafo que seguro ni te has leído:
"En sexto lugar, ¿por qué la prensa de la derecha (ABC, El Mundo, La Razón) ha narrado el juicio con informaciones, comentarios y valoraciones que no concuerdan con lo que se ha podido oír en los vídeos que se han difundido? Los lectores de la prensa de la derecha han recibido una información
… » ver todo el comentario
No somos politicos. Podemos opinar hoy A y mañana B sin problema.
A mi me parece un vacile. Me parece q se han cargado la democracia hoy y q el dia q lleguen al poder del gobierno NO VA A PARARLOS NADA NI NADIE
Pq el ejercito y la policia ya lo tienen, pero los jueces tambien.
Y no parece q sea posibke justificar esta mierda pq, de entrada, es un delito indemostrable: es absurdo hasta q hubiera juicio.
Me parece que no entendiste bien mi comentario
fundacionsistema.com/el-estado-de-derecho-frente-al-desafio-soberanist
debe abrir un proceso de diálogo constructivo y leal con una Generalitat comprometida con el respeto a la legalidad.
Por cierto, muchas irregularidades tampoco tuvieron tantos precedentes. Recordemos que encarcelaron, acusaron de terrorismo, a líderes sociales, manifestantes... no solo a políticos
Como lo q han hecho al FGE.
La ley tiene q ser igual para todos, sino no hay Justicia.