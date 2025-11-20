edición general
El juicio penal al fiscal general del Estado (reflexiones previas a la sentencia)

En primer lugar, es la primera vez en la Historia de España (esto sí que es histórico y no las banalidades de Núñez Feijóo para quien todo es histórico) que un Tribunal juzga al Fiscal General del Estado. Y puestos a juzgarle, cualquiera pensaría que por un delito muy grave. Pero, ya nos hemos acostumbrado a banalizar los delitos, siempre en la órbita del Gobierno y de su Presidente. Ya nos hemos acostumbrado a delitos sin víctimas que se inventan a partir de recortes de prensa que ciertos Jueces capturan

#3 #2 yo al PSOE no, pero después de esto no me queda duda de que tengo que ir a votar contra la chusma de derechas,si o si. Ya veremos si a sumar, a podemos o a cualquiera que pueda formar gobierno con el PSOE. No estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados mientras esos hijos de puta derechuzos destrozan España
Andreham
Han condenado al fiscal general por ir contra el novio de la muerte en el día de la muerte de Franco.

Sin pruebas, con todo en contra, y más rápido que al novio de la muerte con un informe que la UCO entregó en tiempo récord pese a que el caso que se juzga por la falsa filtración todavía no han tenido tiempo a entregarlo.

El que no se de cuenta de que España está jodida, pero jodida jodida y que lo mejor que puedes hacer es asumir que te van a robar a manos llenas y que vas a pagar impuestos para mantener la fiesta de un grupo de maleantes, le felicito.

La ignorancia ciertamente da la felicidad.
19 K 141
John_Doe
#9 No guapi.
Le han condenado por un gravísimo delito de revelación de secretos. Podrás leer la sentencia con todo lujo de detalles.
Ahora mismo Sánchez debería estar pidiendo perdón a todos los españoles mientras se dirige a Zarzuela a presentar la dimisión.
No se puede tener al responsable que ha nombrado a un delincuente como Presidente del Gobierno condenado por semejante gravísimo DELITO.
16 K 39
Hynkel
#28 Estoy esperando a ver la argumentación de la sentencia, que tendrá dos votos particulares.

Y aunque sea una sentencia del Supremo, aún se puede recurrir al Constitucional.
4 K 36
John_Doe
#32 Es una sentencia FINAL que condena por primera vez al FGE. Es GRAVÍSIMO. Que el afectado recurra, es su derecho pero la condena está ahí YA.
Y Sánchez sin decir nada. LAMENTABLE.
Y como dije... Sánchez se irá como el peor Presidente del Gobierno de la historia de España, con un PSOE podrido, un Gobierno con presuntos delincuentes, alguno ya condenado y a saber lo que ocurra con su entorno familiar. Muchos dirán que todo es un complot para largarle... como el complot para largar a Aznar con el 11-M, no?
14 K 18
Hynkel
#36 No es una sentencia final. Las opciones de recurrir al TS son muy limitadas, pero no inexistentes.

De momento me voy a morder la lengua a la espera de ver la sentencia. Pero una cosa le aviso: con cosas así en las próximas elecciones somos unos cuantos los que no olvidamos, que en otras circunstancias nos habríamos abstenido, y que ahora no lo vamos a hacer.

Qué curioso, justo lo que pasó en 2004. El PP apenas perdió votos comparado con el 2000. Lo que cambió fue que hubo tres millones largos de votantes que iban a abstenerse y no lo hicieron.
5 K 20
John_Doe
#41 El TS no opina, emite sentencia. Es una sentencia FINAL.
Que se puede recurrir, pero es final. Si otro tribunal opina diferente entonces ya se verá pero... el presunto delincuente ya no es presunto.
2 K 25
Hynkel
#52 Aún anticipándome al contenido de la sentencia, que habrá que leerlo.

Si se recurre y se gana el recurso, ¿qué? Porque ya tenemos un precedente con la Gürtel, cuando curiosamente varios de los mismos jueces de esta sentencia, en el recurso de la Gürtel le quitaron hierro a que el PP había tenido una caja B y una corrupción institucionalizada. Aunque para entonces la moción de censura ya había ocurrido.

Espero que la sentencia ponga razones encima de la mesa, o se habrá cruzado una línea muy roja.
1 K 11
John_Doe
#60 Si recurre, pues bien por él.
Si gana el recurso, pues bien por él, y entonces habrá que ver el porqué (asumo que nadie cuestionará tal opción porque el relato que han dado a los fans de la pseudo-izquierda española es de deslegitimar todo lo que no sea la opción que Sánchez quería).
Y si pierde el recurso, pues mal por él, y habrá que ver nuevamente que argumentos se dan.

La sentencia está para dar argumentación a la condena y eso habrá que verlo.
1 K 16
ElRelojero
#36 Mucha más grave me resulta que un ministro (Montoro) hiciera leyes para sus amigos y para llenarse los bolsillos.
Lo otro es una tontería en comparación con esto, tanto secreto de sumarios y en 5 minutos todos saben el sumario.
3 K 26
John_Doe
#43 Sowy, el "y tú más" no sirve.
Estamos hablando de uno de los hechos más graves de la historia de la democracia de España protagonizado por la peor izquierda europea que confirma lo que ya presuponíamos.
3 K 16
ElRelojero
#48 "más grave de la democracia de España", "peor izquierda europea".
Hombre lo de Tejero creo que fue más grave y lo de que roben millones al pueblo, para mí, es mucho más grave que filtrar lo del "churri" de la Ayuso y, si eso, ya dejamos en otro plano lo de las muertes de personas.
2 K 26
John_Doe
#64 Yo vivo en el presente.
Tejero, Franco, Felipe, Aznar, Rajoy y Zapatero, ya pasaron.
1 K 18
ogrexxx
#66 si quieres ejemplos más recientes de cagadas tienes la gestión de incendios forestales de este verano, Mazon desaparecido con la Dana, el sistema de salud andaluz con los cribados de cáncer, las corruptelas de Cerdan y compañía.
Cosillas que afectan a una generalidad de españoles y no solo al novio delincuente de Ayuso.
También es normal que la gente busque hechos del pasado cuando hablas de los hechos más graves de la "historia de nuestra democracia"
0 K 7
slump74
#48 aciertas en lo primero, pero fallas en los protagonistas, que son los que pueden hacer y hacen, hasta que consiguieron el titular de la condena.
0 K 7
Pablosky
#48 ¿Esto es uno de los más graves?

¿Entonces que fue la policía patriótica del PP o el GAL del PSOE?

Madre mía, hay que currarse más los argumentos. Creo que contigo están tirando el dinero...
1 K 19
John_Doe
#78 Sowy, vivo en el presente.
Es un clásico dela pseiudo-izquierda recurrir al pasado según proceda pero ya no cuela. Ese disco está muy rallado ya.
Ánimo, que una vez aceptada la gravedad de esto podemos pasar al siguiente paso de dimitir y convocar elecciones porque no se sostiene esto ya.
1 K 18
Pablosky
#80 Ah vale, que si ha pasado ayer entonces no cuenta. :roll:
0 K 10
Leon_Bocanegra
#90 el tipo habla de que este es uno de los casos más graves "de la historia" de la democracia, y si le hablas de otros casos de la historia de la democracia te dice que no mires al pasado y blablabla.
Pero que puta gilipollez es esa? Si es él el que está hablando de "la historia de la democracia"
4 K 35
detectordefalacias
#48
"Estamos hablando de uno de los hechos más graves de la historia de la democracia de España"

¿El GAL, la PUNICA, los ERES, la GURTEL?

En el país de M. Rajoy, del uso de las instituciones para inventarse casos contra rivales políticos, en el país de la sede en B, de Rodrigo Rato, de Camps...

Y me vienes a decir que el caso más grave de la democracia es la emisión de una nota de prensa para detener un bulo usando una información que ha quedado demostrado en sede…   » ver todo el comentario
1 K 12
John_Doe
#88 Queda claro que estás del lado de la injusticia justificando uno de los hechos más turbios de la historia de la democracia en España.
Lamentable que justifiques que un FGE cometa semejante gravísimo delito de revelación de secretos. Luego que tenemos el Sánchez que tenemos, normal con gente como tú.
0 K 9
detectordefalacias
#92 ¿Eres una IA?
0 K 9
Leon_Bocanegra
#92 uy si. Un delito gravísimo. Tan grave tan grave que le han condenado a 78000 años de cárcel.
Pero que puta mierda de delito grave es ese cuya única pena es la inhabilitación?
Es que no ves la incoherencia entre la sentencia y la gravedad que pretendes darle al delito?
0 K 9
roking
#92 SEMENJANTE DELITO dice el tio jajjaja. Lo avalan tus 20 años dedicados a la justicia no? xD
0 K 9
ogrexxx
#92 y tú eres un poco exagerado hablando de gravísimo delito, cuando la pena que le han puesto es la correspondiente a un delito menos grave en su mitad inferior.
0 K 7
ogrexxx
#48 si esto te parece de lo más grave que has visto en democracia, quizás debas llevar la brújula de la moralidad a reparar
1 K 10
ostiayajoder
#36 Pedro Sanchez probablemente se vaya como ultimo presidente de la democracia.

En el futuro, cuando llegue el momento en el que todos estemos en contra de todo esto, sera casi un heroe por vuestra culpa.
2 K 16
roking
#36 De que planeta sales tio? jajaj deja de exar espuma anda que dices nada mas que chorradas, como si Sanchez le hubiera mandado un teletipo para decirle lo que no esta probado que hizo. Como to el mundo sabe (miles de casos en el Tribunal Europeo anulados al TS) el TS no se "inventa" resoluciones ni tiene a jueces a sueldo del PP-VOX. (Es ironia @John_Doe por si te hace falta un empujoncito)
0 K 9
bestiapeluda
#36 GRAVÍSIMO con mayúsculas es la pedrada que tienes. Revelación de secretos delito gravísimo, homicidios por imprudencia o inacción, no hay delito. Así va el país con patrioteros de mierda como tú
1 K 11
ogrexxx
#36 cualquier sentencia es recurrible y cuando se agota la vía del recurso son firmes, no finales.
1 K 10
adolor
#36 dinos quién del gobierno está condenado, por favor.
0 K 6
Supercinexin
#28 Le han condenado por un gravísimo delito de revelación de secretos

Correcto.

Sin pruebas ningunas que corroboren que, efectivamente, fue él quien reveló los secretos, fuera de toda duda razonable, y con el testimonio en contra de los periodistas que lo publicaron. Lo cual también es correcto.

O sea, resumiendo, que le han condenado porque les ha salido de los putos cojones, sin poder confirmar en absoluto y de ninguna de las maneras que fué él el culpable.

Y aquí os tenemos, a todos los derechistas, como siempre que los vuestros calzan alguna barrabasada, descorchando el champán y meándoos en las normas democráticas y del Estado de Derecho más mínimas.
10 K 96
John_Doe
#38 ¿Tienes la sentencia en tus manos o afirmas sandeces en base a las redes sociales y al manual del PSOE?

Está claro que el plan que teníais de vuestro amo Sánchez era que si sale condena hay que sacar la narrativa de falta de pruebas válidas y básicamente deslegitimar el proceso y si esto no funciona entonces decir que el Supremo está controlado por el PP y por eso no es válido.
Y si no hubiese habido condena entonces el PP malo, Ayuso peor y debe dimitir y el Supremo es bueno y todo ha…   » ver todo el comentario
7 K 4
Supercinexin
#40 ¿Me cuentas qué pruebas tienen para condenarle? No han sido capaces, durante todo el juicio, de esgrimir la acusación ni la más mínima prueba de que fue él quien filtró los datos y tiene a testigos a su favor.

Con sólo eso, a ti te dejarían libre por asesinato, si no se puede demostrar fuera de toda duda razonable que tú eres el asesino. Al FGE, sin embargo, por ser "del PSOE" (no es militante) se lo han follado con cárcel.

Sin
Pruebas.

Pero no pasa nada. En unos días saldrá la sentencia escrita, por supuesto con mucho palabro pero sin ni una sola prueba, y vosotros ya estaréis a otra cosa y no querrás venir aquí a discutirlo conmigo. Me pasa siempre, con todos los fachas a sueldo del PP que pululáis por Menéame.
1 K 30
John_Doe
#55 Cuando salga la sentencia podrás leer con todo lujo de detalle los argumentos y lo que se ha podido probar.

Rasca la sentencia pero esto es lo que hay, un FGE delincuente nombrado por un Presidente del Gobierno que no puede seguir como tal ni un segundo más.

Sánchez DIMITE YA
3 K 9
roking
#61 @John_Doe dimite de ti mismo
2 K 22
ostiayajoder
#28 Gravisimo delito...

Pena: multa y 2 años de inhabilitacion....

Gravisimo q te cagas....
4 K 34
John_Doe
#77 Es evidente que sigues el manual del PSOE para deslegitimar la gravedad de que la persona que Sánchez ha designado como garante de la fiscalía estatal sea un delincuente.
1 K 8
ostiayajoder
#82 En la puta vida he votado ni votare al puto PSOE.

Pero lo evidente es q se acercan tiempos oscuros para todos.
1 K 15
John_Doe
#98 No tienes porqué votar al PSOE para seguir su manual.
Hoy en día el objetivo de la pseudo-izquierda en España y parte de la extrema derecha catalana es evitar que gobierne el PP porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo y todos sabemos que el PP reforzará la legislación española para que no haya concesiones a zonas del país a cambio de poltronas en Moncloa.
1 K 3
adolor
#98 este tío es un disco rallado . Qué pedazo de pesado.
0 K 6
Tunguska08Chelyabinsk13
#9 La sentencia se esperaba para fin de año, pero han sacado un adelanto el 20N... que casualidad!.
0 K 13
slump74
#46 son filtraciones sanas
2 K 19
Desideratum
#17 Y hay estudios que dicen que la derecha y la ultraderecha llegan al poder por la brutal asimetría de medios de información conservadores, todos con accionistas de tendencia neoliberal y totalitaria que, básicamente, difunden información distorsionada, engañosa o, lo que es peor, directamente bulos y mentiras, con el objeto de aplastar aquellas opciones políticas que no les permiten libertad absoluta para aumentar sus beneficios.

A lo que habría que añadir la notoria repercusión…   » ver todo el comentario
15 K 104
ostiayajoder
#27 Y se usan, esos medios, para hacer q la gente q no va a votar a ultraderecha se quede en casa lo mas posible dando argumentos como el de #17.

Da miedo todo.
1 K 9
Deckardio
#27 Es que no son estudios incompatibles. Al PSOE lo puedes llamar de derechas o conservador, ya que su relación con grupos como Acciona, Repsol, Iberdrola o FCC así lo demuestra. Por lo tanto su intento de control de sus propios medios de comunicación es conservador y poco se diferencia del que hace el PP por ejemplo. El único que se salió en ese campo de la dinámica fue Zapatero con su ley de los tres quintos para RTVE. El PP lo revirtió y Sánchez no ha vuelto al camino de ZP, sino que se…   » ver todo el comentario
2 K 26
pinzadelaropa
#27 Se te ha olividado una polícia mayoritariamente fascista
0 K 10
gorg
Pedro, calienta que sales
13 K 67
oceanon3d
#1 Lo dudo mucho ... como mucho le han regalado un millón de votos más
18 K 142
Leon_Bocanegra
#2 yo al PSOE no, pero después de esto no me queda duda de que tengo que ir a votar contra la chusma de derechas,si o si. Ya veremos si a sumar, a podemos o a cualquiera que pueda formar gobierno con el PSOE. No estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados mientras esos hijos de puta derechuzos destrozan España
94 K 605
oceanon3d
#3 Tu y cualquier demócrata ... se han cargado el estado de derecho solo por hacer activismo politico.

Ahora imagínate a este sistema judicial con un gobierno del PP y VOX ...la democracia por la alcantarilla.

Literalmente.
62 K 416
ur_quan_master
#6 Ya tuvimos el anticipo con M Rajoy y su Policia Patriótica.
27 K 176
vGeeSiz
#6 #3 dejad de tomar alucinógenos a esta hora de la tarde, no os hace ningún bien
18 K -23
Leon_Bocanegra
#44 boooooz zasca! Jo tío. Me has dejado planchado con semejante argumento. Tienes razón, en las próximas elecciones... A votar a vox

Vivaspaña coooooooñio!
1 K 12
vGeeSiz
#57 eres tu?  media
8 K -9
Amperobonus
#63

Bonito retrato tuyo :troll:
0 K 7
Leon_Bocanegra
#63 por favor, no me dejes más en evidencia. Te lo suplico.
0 K 9
oceanon3d
#44 Lee mas y escribe menos ... se te ven mucho las costuras.
0 K 8
Deckardio
#3 El PSOE es quien más está haciendo porque llegue la derecha, entre otras cosas porque no tiene nada de izquierdas con un secretario general que pacta con un señor muy de derechas como Puigdemont, que miente sobre la derogación de la ley mordaza, que deja a los saharauis vendidos, que elige a alguien cono Ábalos o Cerdán nada más y nada menos que secretarios de organización, que permite que empresas cono Repsol sigan gobernando este país, que no hace nada por acabar con bloques ideológicos en las instituciones. Va a llegar la derecha, sí, pero la culpa es de políticos cono Sánchez, no de quien está cansado de ponerse la pinza en la nariz para votarle.
15 K 96
Leon_Bocanegra
#13 si, ya se que el PSOE no es de izquierdas por eso no les voto.
Pero no estoy dispuesto a qué entre la chusma de derechas, sabiendo que me he quedado en mi casa el día de las elecciones.
Si gobiernan esos bastardos que quieren destrozar España y repartirsela no será culpa mía.
11 K 89
Deckardio
#14 Hay estudios en los últimos años que demuestran que políticos cono Pedro Sánchez, o los demócratas estadounidenses, son los que hacen que venga el populismo ultra representado por gente como Trump. Ellos son la causa de que la gente se quede en casa (y de paso en que el resto de la izquierda, al apoyarles, pierda credibilidad) y no al revés.
6 K 63
Leon_Bocanegra
#17 bueno, pues esta vez va a ser la derechusma la que haga que la gente no se quede en su casa y no al revés.
3 K 28
ostiayajoder
#17 Lo q quieras, pero mira USA y dime si quieres eso aqui....

Van por el mismo camino; controlando los jueces y el ejercito....

Pero en USA tienen tradicion de democracia liberal, aqui la tradicion son dictaduras faranquistas, adi q imagino q aqui sera peor.
1 K 9
fuemsa2004
#17 jjajjaj, y trump y compañía no hacen nada....menuda estupidez que acabs de soltar.
0 K 7
TALIVAN_HORTOGRAFICO
#17 Si es que son los de izquierdas, que las visten como putas.

Hay que joderse...
0 K 10
solnegre
#14 Pues yo los voto por esto, porque no es de izquierdas.
0 K 9
Hynkel
#3 Otro más por aquí. Si fuese corrupción real otro gallo nos cantaría, pero estas alimañas van en plan "quítate tú que me voy a poner yo". Mejor dicho, "o te quitas o te quito".

Una vez más se ve que cuando la derecha no disimula sus tocadas de huevos, consigue movilizar a quien en otras circunstancias se habría abstenido.
2 K 24
A_Ramos
#3 Vamos tarde. Desde el 15 M. Y no será porque no se veía venir.
0 K 6
Suriv
#3 yo te apoyo, a lo mejor en vez de castigar, han calentado a la gente, es vergonzoso, lo peor es cuando vaya al Tribunal Superior de Justicia Europeo, claro que se puede estar un año o dos o tres o cuatro años...

Ya sabemos porque se han comprado el pisito, porque le van a dar la pasta Hacienda, es mas, va cometer mas fraudes todavía , porque luego el mundo se lo inventa y la fiscal de madrid le da el ok.
0 K 10
solnegre
#2 Sin ninguna duda. Esta sentencia es escandalosa. Y ademas la dictan el 20N.
0 K 9
Pyrefox
#1 igual sale ... por la puerta grande, de Ferraz y otra vez camino a la Moncloa, hay mucha gente que despues de cosas así vota con mas fuerza a Pedro. Supongo que ya se verá.
5 K 49
johel
#5 Como los acerrimos del pp que despues de 7291 y otros 229, gente que incluso tendra familiares directos muertos, es posible que no se contenten con votar al pp sino que cambien a la escision supremacista a calzon quitado de ppox.
La mayoria de las veces las elecciones españolas se deciden por el voto balanza de un par de millones de españoles, al resto de españoles lo unico que les vale es SU relato.
2 K 25
fuemsa2004
#15 y yo me pregunto, es mas grave revelar algo que todo el mundo sabía, que ser responsable de muertes?, para marchena y el ts parece que sí
1 K 17
plutanasio
#1 sería lo esperable en un país mínimamente democrático, pero ya sabemos que el PSOE sabe muy bien de golpes de estado desde su fundación
6 K 45
pinzadelaropa
#8 Ostia, no salió IDA con 7000 muertos y Mazón ha medio salido con casi 300... por una filtración de un correo no veo yo que se me cortase ni el desayuno si fuera Pedro
0 K 10
John_Doe
#1 PEDRO FUERA YA.
No se puede tener a un delincuente por Fiscal General del Estado y su responsable no dimitido.
ELECCIONES YA.
17 K -27
Hynkel
#24 ¿Y si se repite el resultado de 2023, qué?

¿O es que las elecciones sólo valen cuando sale el resultado que a uno le interesa?
3 K 49
John_Doe
#31 No se va a repetir. Las encuestas privadas de los partidos dejan al PSOE casi igual o peor que a Sumar.
La derrota está garantizada y de hecho la cuestión está en si el PP ganará por mayoría absoluta o no (y este el problema del PSOE y Sánchez, pues querían aguantar para ver si pueden evitar la mayoría absoluta del PP y así desgastar al futuro Gobierno pues es más sencillo vender que la ultra-derecha apoya al Gobierno del Estado que atacar al PP en solitario)
2 K 8
Hynkel
#37 El único sondeo que vale es el recuento. Hablamos entonces. Y si la derecha gana, aunque me jorobe, aceptaré el resultado.

De momento, desde la moción de censura de 2018, el único de la derecha que aceptó los resultados sin ruido fue Pablo Casado. Curiosamente otro al que se le cortó la cabeza después de tocar al hermano de Ayuso. El resto, cuestionando todo hasta el día de hoy.

Es simplemente horrendo que no se acepte el resultado que no gusta. Yo al menos he tenido la decencia de tragarme la mayoría absoluta de Rajoy, y cómo retuvo el poder de penalti en 2016.
0 K 8
John_Doe
#47 Ánimo.
Todo pinta a que vamos a tener dos legislaturas del PP como mínimo, la primera, con un poco de suerte con mayoría absoluta. E ironías, así será más fácil para el PP para deshacer todo lo que Sánchez ha destrozado del estado de bienestar de los españoles para dárselo a las grandes empresas que los datos macroeconómicos están bien pero tiene que haber transferencia a los micreconómicos, y las familias españolas no pueden más.
0 K 9
Pablosky
#56 Madre mía, ¿es que ni las encuestas miráis antes de decir estas burradas?

Veremos a ver si no queda Vox por delante...
0 K 10
Hynkel
#69 Feijóo es otro parguela como Rajoy. Que la suma de la derecha puede llegar a la mayoría, puede. Y habrá que verlo de todos modos. Pero no es ningún secreto que a Feijóo se le ve como otro blando, y hay muchos votantes de derechas que prefieren a Abascal antes que él.

Al PP le da por culo compartir poder, y por eso no para de pedir "voto útil". El problema es que a día de hoy una mayoría absoluta como la de Aznar en 2000 o Rajoy en 2011 es imposible. Y la historia demuestra que el…   » ver todo el comentario
0 K 8
John_Doe
#69 Yo miro las encuestas internas de los partidos que por supuesto tú no ves.
0 K 9
Pablosky
#91 Y ves las sentencias que no existen todavía :roll: (CC: #93)

Lo que es seguro es que no eres un astroturfer, con este nivel de argumentación ahora mismo te sale a deber al PP :troll:
0 K 10
John_Doe
#95 Vaya... ahora quieres ver la sentencia.
Vamos progresando después del shock, ya aceptas la conclusión condenatoria de la sentencia.
Ánimo
0 K 9
fuemsa2004
#91 te las pasa iker jimenez
0 K 7
Hynkel
#56 ¿Con un parguela como Feijóo, un Rajoy 2? Parece que ya se nos olvida lo que le duró la absoluta a Rajoy, que al final retuvo el poder de penalti, con repetición de elecciones, y porque una buena parte del PSOE se tapó la nariz y se abstuvo en la investidura para no ir a unas terceras elecciones.

Si eso pasó en 2011, con una crisis de caballo, con el doble de paro que ahora, y todo lo que ocurrió, es simplemente imposible que el PP gane ahora por mayoría absoluta. Ya quisieran ellos, pero…   » ver todo el comentario
0 K 8
John_Doe
#73 Rajoy perdió por el oportunismo de Sánchez con el PNV, muy bien jugado por cierto.
Ironías que ahora el PNV empieza a aparecer en los asuntos turbios de los compañeros del Peugeot.

Sánchez se irá como el peor Presidente, con diferencia, rodeado de una colección de asuntos que nos van a dar mucha miga para los próximos años.
Pero esto no es más que consecuencias del narcisismo extremo de Sánchez. Una pena, porque al principio parecía majo y que iba a hacer algo diferente a lo que siempre ha sido el PSOE. Y ahora queda claro que Sánchez es lo peor que hemos visto del PSOE.
0 K 9
diophantus
#56 Pero qué dices.
0 K 9
fuemsa2004
#56 el pp actual es anarcocapitalista y como dijo tu adorada ayuso "no cree en la justicia social" así que, si crees que el pp va a meorjar el estado del bienestar es que eres tan bobo como pareces..... menuda sorpresa te vas a llevar....
0 K 7
diophantus
#37 Sí sí, la última vez estaba clarísimo también.
0 K 9
fuemsa2004
#37 eso me suena junio del 23 , que ya se estaban repartiendo ministerios con vox,,,
0 K 7
Jilirio23
#24 eres consciente de que lo han condenado sin prueba alguna??
0 K 6
John_Doe
#45 ¿uh? La sentencia es una serie de descripciones y conclusiones de los hechos que se han podido probar, motivo de la condena.
Si no entiendes como funciona la ley, edúcate primero en lugar de repetir el manual de ataque del PSOE.
0 K 9
Pablosky
#58 La sentencia no está publicada, es que no está ni redactada. Pero eso a ti te da igual.
0 K 10
John_Doe
#71 No puede haber condena sin sentencia.
Edúcate de como funciona el sistema judicial.
0 K 9
Pablosky
#89 Educate tu, que la sentencia todavía está pendiente de redactar.

elpais.com/espana/2025-11-20/el-fiscal-general-solo-podra-acudir-al-tr

"Esta inhabilitación será efectiva cuando se notifique la sentencia que, de momento, no está escrita. La Sala de lo Penal ha adelantado únicamente el fallo que suscriben cinco de los siete magistrados que formaban el tribunal.
0 K 10
fuemsa2004
#24 y vota pp... y elecciones ya , salvo en valencia
0 K 7
jacm
Cuando Tejero intentó el ya conocido Golpe de Estado muchos fuimos en manifestación por la Democracia
Ahora el Golpe lo intentan los jueces, empezando por el TS.
Creo que debemos hacer una manifestación por la Democracia, contra los jueces golpistas
5 K 59
Barney_77
#21 No te preocupes que el PSOE te convoca una enseguida.
0 K 13
oceanon3d
En cuanto salga la sentencia al TC por vulneración graves de preceptos constitucionales ...por via urgente la semana que viene puede estar debatiendo ... el tiempo que tarde la sentencia en ser redactada.

Es mas que evidente que tenian decidía la sentencia decidida (con la conveniencia de Hurtado) antes del juicio es evidente ... todo lo demás alguna floritura como condenarlos por la nota de prensa en vez de por la filtración ...nota de prensa que ellos mismo declararon hace unos meses

…   » ver todo el comentario
7 K 57
ipanies
#19 La composición actual del CGPJ es el resultado de la cobardía y habitual contradicción constante del PSOE. No refleja la pluralidad del parlamento y le da casi todo el poder a la organización delictiva ppsuna.
Espero que el PSOE esté disfrutando lo concedido a la mafia ahora que ya les toca el turno a ellos y no a independentistas o izquierdistas.
0 K 12
Acido_1
#19


«nota de prensa que ellos mismo declararon hace unos meses dentro de la legalidad»

Eso no es exacto.

Lo único que vi que declararon los del Supremo es esto:


www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tri

------
Para ello, la Sala transcribe primero el contenido de la nota controvertida, y subraya al respecto que “de lo anterior se…   » ver todo el comentario
1 K 15
nach_et
Si quieren jugar así a este juego pues que jueguen con todas las consecuencias. Ojalá ahora el fiscal general les denunciara por prevaricación y la policía incautase de este tribunal de 7 jueces todos los móviles y emails de los últimos dos años para analizarlos... A ver si sale o no prevaricación, y si los borran, pues es que están escondiendo pruebas y son culpables siguiendo su misma lógica.
5 K 40
Graffin
#7 Solo hay que hacer un artículo sobre el tema en meneame y ya se tomaría como prueba absoluta de su culpabilidad.
6 K 68
Tensk
#7 Es decir, que quieres una investigación prospectiva. Genial argumento xD
3 K 29
Pablosky
#16 No está mal que reconozcas que esto lo ha sido xD
4 K 40
Tensk
#75 En ningún momento he dicho eso y lo sabes.
0 K 11
sovieterrimo
#16 Cuando se la hacéis a otros os parecía divertido.
4 K 17
nach_et
#16 yo lo que digo es que como hay indicios de prevaricación (por ejemplo, 300 personas tenían acceso a la información pero el juez instructor y los jueces del tribunal han decidido sin razonar no investigar la posibilidad de que cualquiera de las otras cientos de personas con las información la filtrara y condenar sin la certeza de poder descartar más allá de la duda razonable las filtración). Por lo que habrá que investigar no? Igual que ser ha echo con el fge, solo con indicios ...
0 K 7
Ze7eN
Buenas preguntas que, auguro, nadie va a ser capaz de responder. Ni siquiera los que aplauden la condena.
1 K 39
valandildeandunie
Los subseres de derechas de este país no están preparados para comerse el caso Lula español y mamar izquierda hasta el fin de los tiempos
3 K 37
autonomator
Me pregunto si con esto, la gente que busca la verdadera pureza del sistema y que si la democracia que si los partidos porque mimimimi...se seguirán quedando en casa a la hora de votar.
Menudo montón de mierda sois.
1 K 34
asola33
Quien dijo que controlaría al supremo? No os lo creíais?
2 K 30
Carnedegato
Vaya discurso de “reflexiones” más típico del pesebre: mucho dramatismo, cero datos y un lloriqueo permanente porque por primera vez en la historia un fiscal general ha acabado sentado en el banquillo… pero la culpa, por supuesto, es del “recorte de prensa” y de Feijóo por decir “histórico”. Qué comodidad.

El problema no es que sea “histórico”, es que lo han pillado. No por un delito inventado, sino por revelación de secretos según una sentencia del Tribunal Supremo, con pruebas, con rastreo…   » ver todo el comentario
2 K 26
oceanon3d
Una sentencia como esta con lo delicada que es, y lo importante de dar tiempo para buscar un cansenso entre todos los miembros, y han batido el récord de del propio TS en decidir.

Nadie seria mal pensado en tener claro que antes del juicio ya tenían decidido la sentencia ... ademas la ventana propicia del caso Cerdan con la revelaciones de la UCO de estas semana le iba muy bien para hacer mas ruido. Todo sin descartar el deseo expreso de alguno de estos togados indignos en un día tan señalado…   » ver todo el comentario
3 K 26
ostiayajoder
#35 el hermano y la mujer de Pedro Sanchez esran jodidos.

Van a ser declarados culpables ambos. De lo q sea, da igual.
1 K 15
oceanon3d
#97 Los progresistas van a tener que ir a votar como si no hubiera mañana ...esta vez nos jugamos la democracia en si que a buen seguro van a reventar el PP si entra con la necesidad de VOX ... hay que ir a votar hasta pensando en los pobres votantes del PP que no saben ni que coño votan ... una primaria de ellos.
1 K 14
Caprino2
Aun no esta redactada la sentencia y ya se filtra el sentido de la misma..una sentencia sobre filtraciones... {0x1f601}
2 K 23
pedrario
#49 Que no me cuentes tus bulos, que solo sabes inventar

>www.meneame.net/story/cinco-jueces-supremo-rechazan-rebajar-pena-viola
>www.meneame.net/story/rebajan-pena-hombre-violo-cuatro-veces-menor-14-
>www.meneame.net/story/feijoo-grafico-reves-usa-caida-pib-per-capita-de

El que se inventa sentencias inexistentes y nunca puede sostener sus afirmaciones no puede replicar nada a nadie, deja de dar la turra…   » ver todo el comentario
2 K 22
oceanon3d
#62 Lo que tu digas ... no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Hasta pasando hoy por la tertulias de Tvs, varias, caritas de los tertulianos de derechas era de puro descoloque porque ni de coña se esperaban esta cochambrosa audacia del TS ... pero supongo que los hay mas radicales en negar la realidad.

HABLANDO EN EL ÚNICO IDIOMA QUE TE INTERESA; 1.000.000 DE VOTOS MAS PARA LAS IZQUIERDAS ...

Vais a sacar de la cama hasta a el ultimo votante progresistas ...y ya de paso espantar a muchos del centro derecha.
0 K 8
okeil
¿Al final se ha sabido a quién le filtro el correo?, ¿o ni siquiera eso? ... Que digo yo que lo mínimo es que el Juez diga que lo filtró, y a quien, que si no no tiene gracia.
1 K 20
Acido_1
#18
Me parece difícil comprender lo que preguntas.

«¿Al final se ha sabido a quién le filtro el correo?,»

Si te refieres a dar el email a AGA = García Ortiz, eso no es filtración porque Ortiz en su puesto de Fiscal General tiene derecho a conocer esa información secreta. "Filtrar" / revelar es cuando algo secreto se muestra a quien no tiene derecho a saberlo.

Nadie ha dicho que AGA enviase secretos a la prensa, cosa que a mi entender, en el juicio no se prueba e incluso…   » ver todo el comentario
0 K 6
pedrario
La sentencia sin redactar y ya están todos los 'expertos' opinando xD
2 K 19
John_Doe
#26 Exacto.
Esto demuestra que el Gobierno, Sánchez, y el PSOE ya tenían el plan de contingencia preparado para una sentencia desfavorable porque el objetivo es proteger a Sánchez de otro grave error como Presidente del Gobierno del que la única opción de responsabilidad es... DIMITIENDO YA.

Está claro que la pseudo-izquierda ha salido a las redes sociales a la carga con el manual de ataque para deslegitimar una sentencia de la que sólo se conoce el resultado.
Alucinante lo de la pseudo-izquierda en España. A ver qué nos cuentan los partidos minoritarios o Sumar... si siguen cavando su propia tumba por la poltrona o aceptan la pérdida de votos que ya están teniendo a ver si la cosa reflota en unos años.
8 K 35
pedrario
#33 Estaba claro que para el relato iba a ser un win-win

Si sale absuelto, nunca debio llegar a juicio, era obvio, maquinaria intimidatoria del estado, lawfare.....

Si sale condenado, jueces fachas.
2 K 22
ostiayajoder
#33 Claro.

Ha venido el Perroxanxe a mi casa a decirme q tengo q pensar....

Lol xD
0 K 6
ocean
#26 ¿Tu no viste el juicio ni leíste nada nada en la prensa? ... porque creo esta relatado y analizado hasta la ultima coma.

De la propia noticia recato un párrafo que seguro ni te has leído:

"En sexto lugar, ¿por qué la prensa de la derecha (ABC, El Mundo, La Razón) ha narrado el juicio con informaciones, comentarios y valoraciones que no concuerdan con lo que se ha podido oír en los vídeos que se han difundido? Los lectores de la prensa de la derecha han recibido una información

…   » ver todo el comentario
0 K 8
maelstromm #34 maelstromm
Me encanta el olor de la inhabilitación por la mañana.....
2 K 15
#42 inquietto
"españoles, la justicia ha muerto".
0 K 10
Tumbadito #30 Tumbadito
Me parece demasiado pronto para hacer reflexiones, primero porque no se conoce la sentencia, segundo porque estamos ante un despropósito tan grande que hay que ser muy cautos al hablar, y hacerlo con la máxima información posible.
0 K 10
ostiayajoder #94 ostiayajoder
#30 Por que?

No somos politicos. Podemos opinar hoy A y mañana B sin problema.

A mi me parece un vacile. Me parece q se han cargado la democracia hoy y q el dia q lleguen al poder del gobierno NO VA A PARARLOS NADA NI NADIE

Pq el ejercito y la policia ya lo tienen, pero los jueces tambien.

Y no parece q sea posibke justificar esta mierda pq, de entrada, es un delito indemostrable: es absurdo hasta q hubiera juicio.
1 K 15
Tumbadito #150 Tumbadito
#94 Yo no dije que no puedas opinar... ¿De dónde sacaste eso?

Me parece que no entendiste bien mi comentario
1 K 16
#11 meneanet *
Del mismo autor:
fundacionsistema.com/el-estado-de-derecho-frente-al-desafio-soberanist

debe abrir un proceso de diálogo constructivo y leal con una Generalitat comprometida con el respeto a la legalidad.
Por cierto, muchas irregularidades tampoco tuvieron tantos precedentes. Recordemos que encarcelaron, acusaron de terrorismo, a líderes sociales, manifestantes... no solo a políticos
0 K 6
ostiayajoder #68 ostiayajoder
Efectivamente.

Como lo q han hecho al FGE.

La ley tiene q ser igual para todos, sino no hay Justicia.
0 K 6
Empresaurio_Pantano #72 Empresaurio_Pantano
Ojalá Pedro haga algo democrático y eliminé los jueves. Que su palabra reine por siempre
0 K 6
#100 Leon_Bocanegra
#72 a ver, vale que han hecho pública la sentencia en jueves, pero no es motivo para que Sánchez prohíba todos los jueves. Creo que esto está más relacionado con que es 20N que con el hecho de que sea jueves. :troll:
0 K 9
