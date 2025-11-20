El juicio penal al fiscal general del Estado (reflexiones previas a la sentencia)

En primer lugar, es la primera vez en la Historia de España (esto sí que es histórico y no las banalidades de Núñez Feijóo para quien todo es histórico) que un Tribunal juzga al Fiscal General del Estado. Y puestos a juzgarle, cualquiera pensaría que por un delito muy grave. Pero, ya nos hemos acostumbrado a banalizar los delitos, siempre en la órbita del Gobierno y de su Presidente. Ya nos hemos acostumbrado a delitos sin víctimas que se inventan a partir de recortes de prensa que ciertos Jueces capturan