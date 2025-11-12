Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO

"La Abogacía del Estado ha infligido un duro golpe a los peritos de la UCO y a la solidez de sus deducciones. Durante las preguntas de la abogada del Estado, esta les ha reproducido tres mensajes de WhatsApp que los agentes incluyeron de forma parcial en su informe y que se habían cruzado Diego Villafañe, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. En ellos, según reflejaron parcialmente los agentes en el informe, Villafañe le decía a su compañera..."
“Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. Ella respondía supuestamente: “Ayyy... en qué estarás pensando”. Y Villafañe añadía: “Todo bueno”.
Los agentes apuntaron entonces en su informe que esos mensajes demuestran que “pudiera parecer que tuvieran algún plan profesional para la fiscal jefa provincial”, sembrando las sospechas sobre un supuesto complot en la Fiscalía que incluía premios profesionales a los presuntos implicados.
Sin embargo, la Abogacía del Estado ha exhibido a la sala este miércoles el cruce entero de mensajes, sin los recortes que hizo la UCO. Y estos dicen así literalmente:
Pilar Rodríguez: El lunes estuve en otro oftalmólogo. Me dio otro tipo de láser, que penetra más y es más específico para el desprendimiento. Más doloroso. Lo que me alerta es que estuve hace un par de meses en laservisión y no me vio esos nuevos desgarros. [sic]
Diego Villafañe: Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. Ánimo y cuídate mucho que te necesitamos a tope!!!! [sic] Un besazo.
Rodríguez: El láser no impide trabajar! [sic]
Villafañe: Jaja. Cómo eres! Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope. [sic]
La abogada del Estado le ha preguntado entonces a los agentes de la UCO: “¿Le parece que están hablando de planes profesionales de doña Pilar?”. “Sí, claro que sí. No hemos puesto lo otro por motivos de privacidad”. En ese momento se han oído risas en la sala."
-Tenía vd intención de matar cuando apoyó su pistola en la sien de la víctima y apretó el gatillo??
-Nono! Mi enfoque era más limitado!!
...y se quedan tan anchos, yo es que lo flipo...
www.lasexta.com/noticias/nacional/informe-guardia-civil-coronavirus-am
En la página 8 se especifica que "el 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de Covid-19 como pandemia".
Se trata de una fecha errónea ya que el director general de la Organización Mundial
No les metamos presión que solo llevan 150 días para hacer el informe de Gonzalez Amador desde que se lo pidió el juez.
A ver , campeón , los mismos peritos que dicen que no se puede saber cuantos mensajes se borraron, dicen tb que no se puede determinar cuando fueron borrados .
Que no te enteras
Tu lectura es correcta.
También es correcta la lectura que dice que, si el fiscal general no borra los mensajes, puede pasar que ciertos grupos interesados utilicen mensajes como el de "te vamos a necesitar a tope" recortado para sacar sus titulares y hacer sus cositas de gentuza de mierda.
Por ejemplo, algún mensaje que diga "Yo a esa le comía todo el coño" o algo de carácter más personal que, aaaaaaaaay, seguro que se filtra sin querer y nadie reclama nada sobre esa filtración.
Y al tiempo lajuez de la pieza separada de noviete de Ayuso en relación a Quiron esperando desde hace cuatro meses pese a varios requermientos a la UCO o el Catalan caso Montoro un año ya de espera y ni una nota le a pasado el coronelsito.
¿Que pruebas aporta usted senor Balas?
Ninguna en concreto ... pero supongo que es el fiscal por mis huevos morenos de tricornio... Que lo supieran 500 personas más me la suda.
Al final Leire la fontanera es la única que realmente perseguía la corrupción.
Les pilla la jueza de la dana y le funde los plomos a todos.
* Editado para corregir una errata ortográfica.
Por menos han dimitido al jefe de informativos de la BBC y el tramposo anaranjado pididiendo millonadas en compensación.
Y de paso, viendo el trabajo que hacen "contra la corrupción", basado en corromper textos para fabricar pruebas, cerrar la unidad.
Lo más extremadamente grave es que la UCO ejerce en calidad de investigadores (peritos) y no pueden dar testimonio de deducciones (como especifica la noticia) sin prueba alguna, pero aún así lo están haciendo. Como en este ejemplo del meneo, o este otro.
www.elconfidencial.com/espana/2025-11-12/los-peritos-de-la-uco-confirm
Así que no, ese no es el problema, el problema es un proceso judicial nulo e ilegal sobre una filtración que no ha cometido el investigado, para tapar un delito cometido por la pareja de una Presidenta autonómica. ESE es el problema.
Dos peritos informáticos propuestos por la defensa han certificado, según sus conocimientos, que es totalmente imposible determinar con certeza qué mensajes de WhatsApp se han borrado del móvil, cuántos se han borrado y las fechas concretas de esos borrados. Su valoración profesional, muy breve, ha sido la última que ha escuchado el tribunal antes del receso, y contrasta con la conclusión de los
gulag"descampao" en SiberiaMurcia.
Vds están Para recabar y aportar evidencias o pruebas, Y NO para valorarlas o emitir juicio de valor alguno. Para eso está la Justicia, los jueces y fiscales.
Igualito que aqui con el Coronel Balas que apesta a lo mismo que el anterior Coronel De los Cobos con el famoso informe de las manifestaciones feministas al inicio del COVID sacado de recortes de Ok diario y el ABC casi sin editar.
Si Ortiz es inocente, entonces aquí se han cometido otros delitos y se tienen que pagar.
UCO= Urdidores, Corruptos y Oligofrénicos.
UCO= Unidad de Cagadas Operativas.
UCO= Una, Cristiana y Omnipotente (España, se entiende...)
...
...
“¿Hablaban del difunto?"
“Bueno... era sobre un gambón de la paella, pero ese dato no parecía importante".
