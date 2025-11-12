Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO

"La Abogacía del Estado ha infligido un duro golpe a los peritos de la UCO y a la solidez de sus deducciones. Durante las preguntas de la abogada del Estado, esta les ha reproducido tres mensajes de WhatsApp que los agentes incluyeron de forma parcial en su informe y que se habían cruzado Diego Villafañe, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. En ellos, según reflejaron parcialmente los agentes en el informe, Villafañe le decía a su compañera..."