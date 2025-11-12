edición general
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO

Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO

"La Abogacía del Estado ha infligido un duro golpe a los peritos de la UCO y a la solidez de sus deducciones. Durante las preguntas de la abogada del Estado, esta les ha reproducido tres mensajes de WhatsApp que los agentes incluyeron de forma parcial en su informe y que se habían cruzado Diego Villafañe, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. En ellos, según reflejaron parcialmente los agentes en el informe, Villafañe le decía a su compañera..."

60 comentarios
#1 (cont:)
“Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. Ella respondía supuestamente: “Ayyy... en qué estarás pensando”. Y Villafañe añadía: “Todo bueno”.

Los agentes apuntaron entonces en su informe que esos mensajes demuestran que “pudiera parecer que tuvieran algún plan profesional para la fiscal jefa provincial”, sembrando las sospechas sobre un supuesto complot en la Fiscalía que incluía premios profesionales a los presuntos implicados.

Sin embargo, la Abogacía del Estado ha exhibido a la sala este miércoles el cruce entero de mensajes, sin los recortes que hizo la UCO. Y estos dicen así literalmente:

Pilar Rodríguez: El lunes estuve en otro oftalmólogo. Me dio otro tipo de láser, que penetra más y es más específico para el desprendimiento. Más doloroso. Lo que me alerta es que estuve hace un par de meses en laservisión y no me vio esos nuevos desgarros. [sic]

Diego Villafañe: Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. Ánimo y cuídate mucho que te necesitamos a tope!!!! [sic] Un besazo.

Rodríguez: El láser no impide trabajar! [sic]

Villafañe: Jaja. Cómo eres! Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope. [sic]

La abogada del Estado le ha preguntado entonces a los agentes de la UCO: “¿Le parece que están hablando de planes profesionales de doña Pilar?”. “Sí, claro que sí. No hemos puesto lo otro por motivos de privacidad”. En ese momento se han oído risas en la sala."
#1 Murciegalo
(cont:)
“Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. Ella respondía supuestamente: “Ayyy... en qué estarás pensando”. Y Villafañe añadía: “Todo bueno”.

Los agentes apuntaron entonces en su informe que esos mensajes demuestran que “pudiera parecer que tuvieran algún plan profesional para la fiscal jefa provincial”, sembrando las sospechas sobre un supuesto complot en la Fiscalía que incluía premios profesionales a los presuntos implicados.

Sin embargo, la Abogacía del…   » ver todo el comentario
39 K 338
#3 Ninethousand
#1 La UCO inspirándose en los Simpsons para sus informes. www.youtube.com/watch?v=YiLJ-0rV8yE
7 K 66
#7 Eukherio *
#1 Dos peritos informáticos propuestos por la defensa han certificado, según sus conocimientos, que es totalmente imposible determinar con certeza qué mensajes de WhatsApp se han borrado del móvil, cuántos se han borrado y las fechas concretas de esos borrados. Su valoración profesional, muy breve, ha sido la última que ha escuchado el tribunal antes del receso, y contrasta con la conclusión de los agentes de la UCO que aseveraron en sus informes que el fiscal general borró todos sus

…   » ver todo el comentario
35 K 277
#9 Murciegalo
#7 "su enfoque era màs limitado"

-Tenía vd intención de matar cuando apoyó su pistola en la sien de la víctima y apretó el gatillo??
-Nono! Mi enfoque era más limitado!!


...y se quedan tan anchos, yo es que lo flipo...
5 K 52
ahoraquelodices #23 ahoraquelodices *
#7 parece que en vez de investigar la filtración su trabajo era encontrar cualquier cosa que pudiese sugerir que el fiscal general estaba detrás de la filtración? aunque hubiese que trucar conversaciones
8 K 87
#25 Eukherio *
#23 Como cuando la guardia civil hizo el informe del 8M y el coronavirus y al final se descubrió que se lo habían inventado prácticamente todo:

www.lasexta.com/noticias/nacional/informe-guardia-civil-coronavirus-am

En la página 8 se especifica que "el 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de Covid-19 como pandemia".

Se trata de una fecha errónea ya que el director general de la Organización Mundial

…   » ver todo el comentario
5 K 47
meroespectador #26 meroespectador
#7 ¿Son los mismos que encontraron la mochila con los 40 Kg de cocaína de Miguel Urbán?.
No les metamos presión que solo llevan 150 días para hacer el informe de Gonzalez Amador desde que se lo pidió el juez.
2 K 21
#28 Eukherio
#26 Si lo aterrador es que te pones a mirar y detrás de los montajes y demás siempre hay gente distinta, en diferentes cuerpos, y raramente les pasa algo. Los que se inventaron lo de la mochila de los 40kg de coca se fueron de rositas y creo que ni serán juzgados.
1 K 12
Aenedeerre #33 Aenedeerre
#7 ingeniería inversa al servicio del mal.
0 K 6
elmakina #37 elmakina
#7 Ya, y también “es imposible saber cuántos mensajes se borraron”… justo, por eso lo grave es que los borrara. Si no hay modo de comprobarlo, peor aún. No hay delito probado, pero la pulcritud de un fiscal general no se mide por sentencias, sino por no dejar lugar a sospecha. A ver si entendemos eso
0 K 10
#45 Eukherio
#37 No existe la presunción de culpabilidad en España. Partir de la base de que tendrías pruebas de unos hechos si no hubiese borrado unos mensajes es un disparate, juzgar a una persona por unos hechos de los que no tienes ninguna evidencia es otro. Sobre la pulcritud del fiscal se puede discutir todo lo que quieras, y hasta escribir editoriales al respecto, pero juzgarlo con unas pruebas que no tienes es kafkiano.
0 K 8
elmakina #48 elmakina *
#45 Campeón, nadie está negando la presunción de inocencia, estamos hablando de transparencia y ejemplaridad, que van por otro carril. En un cargo como el FGE no basta con no delinquir, hay que ser intachable. Si borras mensajes justo antes de un registro, generas sospecha tú solito, y eso mina la confianza pública. No es kafkiano pedir claridad a quien dirige la Fiscalía, es básico para que la institución no apeste.
0 K 9
#52 Eukherio
#48 No, shur, es kafkiano. Tú eres libre de sospechar del fiscal general todo lo que quieras, y de rajar de él en todos los bares que pises, pero si no hay pruebas de que ha hecho algo te jodes y no inicias un proceso judicial sobre la base de que si no lo hubiese borrado su móvil tendrías pruebas. Una cosa es la lógica del bar y de las redes sociales y otra la lógica judicial. Cuando el PP reventó sus discos duros a martillazos a nadie le dio por investigar bajo la hipótesis de lo que habría podido encontrar si no hubiesen destruido esos discos. Es lo que están haciendo aquí.
0 K 8
elmakina #55 elmakina
#52 A ver, artista, no te flipes con las comparaciones. Nadie está pidiendo condenarlo sin pruebas, se está diciendo que su conducta es impropia del cargo. Si el PP destrozó discos duros, estuvo igual de mal, precisamente por eso se exige ejemplaridad a todos. No puedes ser el fiscal general del Estado y actuar como un político acorralado. Nadie habla de condena, hablamos de confianza institucional, y borrar el móvil antes de un registro la destruye. Que no lo entiendas solo demuestra que confundes justicia con responsabilidad pública.
0 K 9
#60 Leon_Bocanegra
#55 Nadie habla de condena, hablamos de confianza institucional, y borrar el móvil antes de un registro la destruye


A ver , campeón , los mismos peritos que dicen que no se puede saber cuantos mensajes se borraron, dicen tb que no se puede determinar cuando fueron borrados .
Que no te enteras
0 K 9
Andreham #50 Andreham
#37 Sí y no.

Tu lectura es correcta.

También es correcta la lectura que dice que, si el fiscal general no borra los mensajes, puede pasar que ciertos grupos interesados utilicen mensajes como el de "te vamos a necesitar a tope" recortado para sacar sus titulares y hacer sus cositas de gentuza de mierda.

Por ejemplo, algún mensaje que diga "Yo a esa le comía todo el coño" o algo de carácter más personal que, aaaaaaaaay, seguro que se filtra sin querer y nadie reclama nada sobre esa filtración.
0 K 8
riazor97 #14 riazor97
#1 Un poco burdo pero vamos con ello....
6 K 50
sat #49 sat
#1 Y a esta gente de la UCO que claramente han manipulado una comunicación para hacer ver lo que no es, les pasará algo? O se irán a casa a disfrutar de lo que les hayan pagado? Siempre supuestamente claro.
0 K 12
#2 Murciegalo
Quien pueda hacer que haga!
22 K 199
#4 Albarkas
Menudo trabajazo el de los guardias civiles. Espero que les metan un buen puro. Vaya forma de retorcer la información.
19 K 197
#5 okeil
#4 Más que retorcer es manipular las pruebas directamente
28 K 291
#34 perej
#4 un buen puro en forma de medalla, supongo. Lo que les pidieron lo han conseguido.
2 K 31
elmakina #36 elmakina
#4 Tranquilo, crack, que retorcer información es grave, pero no borra el hecho de que el fiscal actuó fatal en su gestión. Una cosa no tapa la otra. Si el trabajo de la UCO es malo, se corrige o se sanciona; pero eso no convierte al FGE en modelo de transparencia.
1 K 9
Andreham #51 Andreham
#36 Pero si el trabajo de la UCO que "es malo" directamente demuestra que todo es mentira lol
0 K 8
elmakina #58 elmakina
#51 Que no, que no te enteras. Que aunque haya "mentira" en las afirmaciones de la UCO hay hechos que nadie ha negado y siguen ahí: el fiscal borró su teléfono justo antes del registro y pidió que le mandaran datos del caso a su correo personal. Eso no lo ha inventado nadie. Y para alguien en su cargo, esas dos cosas ya bastan para dejar la institución hecha polvo.
0 K 9
javibaz #6 javibaz
Automáticamente tenían que anular todos los informes aportados por la UCO del juicio. Aparte de que deberían de rodar cabezas en la UCO.
16 K 153
oceanon3d #11 oceanon3d *
#6 El Coronel Balas ... se le ve el plumero a kilómetros.

Y al tiempo lajuez de la pieza separada de noviete de Ayuso en relación a Quiron esperando desde hace cuatro meses pese a varios requermientos a la UCO o el Catalan caso Montoro un año ya de espera y ni una nota le a pasado el coronelsito.

¿Que pruebas aporta usted senor Balas?

Ninguna en concreto ... pero supongo que es el fiscal por mis huevos morenos de tricornio... Que lo supieran 500 personas más me la suda.

Al final Leire la fontanera es la única que realmente perseguía la corrupción.
5 K 51
josete15 #10 josete15 *
Joder que vergüenza de país. Y eso que el juicio estaba atado y bien atado, y aún así, les están sacando los colores.
Les pilla la jueza de la dana y le funde los plomos a todos.
* Editado para corregir una errata ortográfica.
10 K 84
#12 UNX
#10 No estaríamos hablando de esto si todos los jueces fueran como la jueza de Catarroja.
3 K 42
traviesvs_maximvs #20 traviesvs_maximvs
#12 "la jueza roja" como dijo el hijolagranputa de Inda.
1 K 28
#29 pirat
#20 inda es el acrónimo de isabel natividad díaz ayuso...
Por menos han dimitido al jefe de informativos de la BBC y el tramposo anaranjado pididiendo millonadas en compensación.
1 K 15
reithor #13 reithor
Esto debería invalidar el informe completo de la UCO.

Y de paso, viendo el trabajo que hacen "contra la corrupción", basado en corromper textos para fabricar pruebas, cerrar la unidad.
6 K 78
#24 Abril_2025
#13 Yo creo que en el momento en el que un investigador informático dice que se puede saber cuándo se ha borrado un mensaje de whatsapp ese señor debe ser despedido.
0 K 13
Ze7eN #15 Ze7eN *
En el caso del Fiscal General, en el que ya todos tenemos claro que se trata de un montaje del PP y una investigación prospectiva, ya solo quedan El Mundo y la UCO remando a contracorriente. Son los músicos del Titanic.

Lo más extremadamente grave es que la UCO ejerce en calidad de investigadores (peritos) y no pueden dar testimonio de deducciones (como especifica la noticia) sin prueba alguna, pero aún así lo están haciendo. Como en este ejemplo del meneo, o este otro.
7 K 76
#18 Eukherio
#15 También el Confidencial está intentando que la cosa parezca un poco más seria. Me hace gracia que en la investigación tengan que presentar pruebas y deducciones, pero que empiecen diciendo que el fiscal general tuvo un papel "preeminente" sin pruebas, y que ahora hablen de un "dominio" también sin pruebas.

www.elconfidencial.com/espana/2025-11-12/los-peritos-de-la-uco-confirm



…   » ver todo el comentario
4 K 60
#19 laruladelnorte
#15 Si esto le hacen al fiscal miedo me da lo que harán con un ciudadano cualquiera.
8 K 101
elmakina #39 elmakina
#19 Por eso es tan importante que quienes están arriba sean intachables (no como tu amigo el FGE). Porque cuando los de arriba ensucian el cargo, los de abajo se quedan sin defensa.
0 K 10
elmakina #38 elmakina
#15 Montaje o no, el problema es el mismo: un FGE que borra su teléfono el día que arranca la causa y que mueve información desde correos personales está jugando al límite de lo aceptable. No hace falta conspirar para ver que eso lo descalifica políticamente, aunque la UCO sea un circo.
0 K 10
Ze7eN #43 Ze7eN
#38 No solo no veo ningún problema en que el FGE borre su teléfono, sino que hasta me parecen más que convincentes las explicaciones que ha dado al respecto durante el juicio. Además, no es ningún delito.

Así que no, ese no es el problema, el problema es un proceso judicial nulo e ilegal sobre una filtración que no ha cometido el investigado, para tapar un delito cometido por la pareja de una Presidenta autonómica. ESE es el problema.
0 K 20
elmakina #47 elmakina
#43 A ver, crack, que borrar el móvil justo antes del registro no es delito, pero es una cochinada institucional. No hablamos de tipificarlo en el código penal, hablamos de ejemplaridad, de pulcritud. Si sabes que te van a registrar y te cargas el teléfono, por muy buenas excusas que tengas, eso huele fatal. Y sí, el proceso puede tener irregularidades, pero eso no convierte el gesto del fiscal en inocente ni en limpio. Si tu defensa es “no es delito”, ya estás reconociendo que lo ético ni lo rozó.
0 K 9
Tumbadito #44 Tumbadito
#38 ¿Cómo sabés qué borró su teléfono "el día que arranca la causa" si ni siquiera los peritos pueden confirmar eso?
0 K 10
elmakina #46 elmakina
#44 el día antes del registro, quería decir.
0 K 9
riazor97 #16 riazor97
Que vergüenza de pais... los cuerpos de "seguridad", los "periodistas", los "jueces", al final los politicos estan puestos por personas que son igualitas que ellos, se retroalimentan y por eso es casi imposible acabar con ellos, son el cancer del pais, metastasis que ni amputando se va a acabar con ella. A ver lo que cuenta de esto esta noche nuestro querido amigo el V.Vallés, ya es que disfruto viendo como defiende a estos asesinos y ladrones y echa su bilis contra todo lo que huele a anti-fascista. Que siga sufriendo.
6 K 52
#22 Abril_2025
Menudo juicio. Menudo cachondeo y menuda tontería. Es imposible cogerlo por ningún lado.

Dos peritos informáticos propuestos por la defensa han certificado, según sus conocimientos, que es totalmente imposible determinar con certeza qué mensajes de WhatsApp se han borrado del móvil, cuántos se han borrado y las fechas concretas de esos borrados. Su valoración profesional, muy breve, ha sido la última que ha escuchado el tribunal antes del receso, y contrasta con la conclusión de los

…   » ver todo el comentario
3 K 41
#8 Leon_Bocanegra *
Me dan mucha pena esos pobres policías de la UCO, obligados por sus jefes a manipular pruebas contra el fiscal general. La consecuencia de eso, en una dictadura sanchista como la que vivimos , puede ser una condena a trabajos forzados en un gulag "descampao" en Siberia Murcia.
5 K 41
oceanon3d #17 oceanon3d *
#8 La humilde jueza de Catarroja demuestra estar muy por encima del TS cuando corto por lo sano y en seco las elucubraciones de la UCO y rechazo sus Informes con bulos y medias verdades sobre a AEMET:

Vds están Para recabar y aportar evidencias o pruebas, Y NO para valorarlas o emitir juicio de valor alguno. Para eso está la Justicia, los jueces y fiscales.

Igualito que aqui con el Coronel Balas que apesta a lo mismo que el anterior Coronel De los Cobos con el famoso informe de las manifestaciones feministas al inicio del COVID sacado de recortes de Ok diario y el ABC casi sin editar.
14 K 108
#21 Jarod_mc
Que circo creado por la red criminal del pp
2 K 22
Malaguita #27 Malaguita
Todo lo que no sea acabar con los participantes de esta caza de brujas en prisión es animar a que sigan ocurriendo.
Si Ortiz es inocente, entonces aquí se han cometido otros delitos y se tienen que pagar.
2 K 21
elmakina #40 elmakina
#27 De acuerdo en que si se demuestra manipulación habrá que ir a por los responsables, pero eso no cambia que la transparencia en las instituciones debe ser absoluta. Aquí todos parecen olvidar que el problema de fondo no es quién gane el juicio, sino que la Fiscalía salga de esto hecha un guiñapo.
0 K 9
XtrMnIO #57 XtrMnIO *
Al final la tal Leire estaba haciendo bien su investigación detectabdo en las cañerías del Estado la basura.
0 K 12
#31 pascualquiera
UCO= Unidad de Cortapegas Opcionales.
UCO= Urdidores, Corruptos y Oligofrénicos.
UCO= Unidad de Cagadas Operativas.
UCO= Una, Cristiana y Omnipotente (España, se entiende...)
...
...
1 K 12
#41 Peter086
"El sospechoso había dicho de 'arrancarle la cabeza' y por eso creemos que él fué".

“¿Hablaban del difunto?"

“Bueno... era sobre un gambón de la paella, pero ese dato no parecía importante".
1 K 10
elmakina #35 elmakina
A ver, que la UCO haya metido la pata con mensajes recortados no convierte al fiscal en un santo. Que los informes estén mal hechos desacredita a los agentes, sí, pero no limpia lo turbio del otro lado. El tipo borró su móvil, pidió que le mandaran cosas al correo personal y luego hizo una nota pública que encendió el fuego. No hay que ser Perry Mason para ver que eso no es precisamente ejemplaridad institucional, campeones
0 K 10
Luis_F #54 Luis_F
#35 ¿el concepto de prueba lo conoces? es lo que se busca en la instrucción y se revisa en el juicio. Nadie ha presentado ninguna , cero, nada... todo conjeturas
0 K 9
elmakina #56 elmakina
#54 Sí, crack, el concepto de prueba lo conozco de sobra, y precisamente por eso sé que aquí no hablamos de condenas sino de credibilidad. Las pruebas sirven para dictar sentencia, pero la confianza pública no se mide en el juzgado, se mide en cómo actúas cuando te toca rendir cuentas. Que no haya pruebas de delito no borra las chapuzas: borrar el móvil antes del registro, usar el correo personal... No es delito, es falta de credibilidad institucional. Y eso basta para dejarte fuera de un cargo así, aunque el juez te absuelva.
1 K 0
Luis_F #59 Luis_F
#56 a tu grupo de incels llámales crack, perico o farlopa, a mí, no.
0 K 9
Luis_F #53 Luis_F
La UCO huele a cuco
0 K 9
#30 Zeremiel
Madre de dios, la investigación tiene el mismo procedimiento que la de los Simpson. . . .

www.youtube.com/watch?v=YiLJ-0rV8yE

Ese dulce cu
0 K 7
#32 Joseee
Los de la UCO son unos sinvergúenzas que persiguen sin pruebas a gente tan íntegra como el fiscal general del estado, Ábalos, Koldo, Cerdán, Aldama, Leire Diez, Torres, el hermanísimo, Ana Pardo de Vera....... gracias a que tenemos a la UCO, porque si no estuvieran, todos estos delincuentes se irían de rositas, riéndose de todos nosotros.
1 K 0
elmakina #42 elmakina
#32 Jajaja, madre mía, artista, que te has montado tú solo el capítulo de “Los santos del PSOE”. Ni la UCO es una banda de delincuentes ni el FGE es el adalid de la pureza. Aquí hay chapuzas por todos lados: unos recortan mensajes y otros borran móviles y mezclan correos personales con trabajo institucional. Lo uno no justifica lo otro, y eso de “gracias a la UCO” suena a misa de domingo. El problema no es que investiguen, es que lo hagan mal, y que el fiscal, en vez de dar ejemplo, se haya colocado en la diana él solito.
0 K 9

