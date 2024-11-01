Jorge, carpintero metálico, sobre el futuro del oficio: "aquí necesitan mano de obra cualificada, pero enseñar es perder el tiempo"

Al ser un trabajo duro y mal pagado, muchos jóvenes han preferido darle la espalda. La realidad es compleja: largas jornadas, precios ajustados y un relevo generacional cada vez más escaso. “Cuando empiezas de ayudante tiras muchas horas con la radial porque no te enseñan a soldar. La gente es egoísta, no quiere que aprendas, porque si aprendes, cobras igual que ellos”. “El problema es que la gente va a trabajar, no a enseñarte. Ven formar a alguien como una pérdida de tiempo”. “Aquí nadie te enseña, y si no sabes, te toca aprender solo”.