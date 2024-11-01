Jorge, carpintero metálico, sobre el futuro del oficio: "aquí necesitan mano de obra cualificada, pero enseñar es perder el tiempo"

Al ser un trabajo duro y mal pagado, muchos jóvenes han preferido darle la espalda. La realidad es compleja: largas jornadas, precios ajustados y un relevo generacional cada vez más escaso. “Cuando empiezas de ayudante tiras muchas horas con la radial porque no te enseñan a soldar. La gente es egoísta, no quiere que aprendas, porque si aprendes, cobras igual que ellos”. “El problema es que la gente va a trabajar, no a enseñarte. Ven formar a alguien como una pérdida de tiempo”. “Aquí nadie te enseña, y si no sabes, te toca aprender solo”.
Mañana les va a llover currículums
Es curioso como en la facultad de economía se explica que el precio de algo sube cuando hay escasez . Pero luego, cuando faltan trabajadores, nadie cae en subir los salarios.
En fin, es que los jóvenes ya no quieren trabajar, dirán
Mecanicos, albañiles, electricistas, fontaneros, caldereros(antigua fp de construcciones metalicas y soldadura), chapistas, conductores, etc y todo lo que tiene ver con trabajo manual. Eluminaron o modificaron las FP para adaptarlas a los nuwvos tiempos con los modulos de grado medio para los curritos en la que no aprendes casi nada y el grado suoerior para gerenres y encargados o como salto a las universidades, y claro el que hace un grado superior no… » ver todo el comentario