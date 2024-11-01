edición general
Jorge, carpintero metálico, sobre el futuro del oficio: "aquí necesitan mano de obra cualificada, pero enseñar es perder el tiempo"

Jorge, carpintero metálico, sobre el futuro del oficio: "aquí necesitan mano de obra cualificada, pero enseñar es perder el tiempo"

Al ser un trabajo duro y mal pagado, muchos jóvenes han preferido darle la espalda. La realidad es compleja: largas jornadas, precios ajustados y un relevo generacional cada vez más escaso. “Cuando empiezas de ayudante tiras muchas horas con la radial porque no te enseñan a soldar. La gente es egoísta, no quiere que aprendas, porque si aprendes, cobras igual que ellos”. “El problema es que la gente va a trabajar, no a enseñarte. Ven formar a alguien como una pérdida de tiempo”. “Aquí nadie te enseña, y si no sabes, te toca aprender solo”.

Mltfrtk #1 Mltfrtk
Lo pinta guay, ahora se va a saturar la FP xD
#2 daniMate
Empieza bien la entradilla :"un trabajo duro y mal pagado"
Mañana les va a llover currículums

Es curioso como en la facultad de economía se explica que el precio de algo sube cuando hay escasez . Pero luego, cuando faltan trabajadores, nadie cae en subir los salarios.

En fin, es que los jóvenes ya no quieren trabajar, dirán
Ah_no_nimo #3 Ah_no_nimo
Porque vosotros nacisteis sabiendo, mermao
#4 tobruk1234 *
Hace falta mano de obra en todos lados:
Mecanicos, albañiles, electricistas, fontaneros, caldereros(antigua fp de construcciones metalicas y soldadura), chapistas, conductores, etc y todo lo que tiene ver con trabajo manual. Eluminaron o modificaron las FP para adaptarlas a los nuwvos tiempos con los modulos de grado medio para los curritos en la que no aprendes casi nada y el grado suoerior para gerenres y encargados o como salto a las universidades, y claro el que hace un grado superior no…   » ver todo el comentario
