Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"

Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"

El presentador de 'Mañaneros 360', Javier Ruiz, intervino para corregir las palabras de Javier Gállego: "No alimentemos eso, no es verdad. La ley no solamente no prohíbe desbrozar, la ley obliga a desbrozar. No es cierto, no es verdad".

42 comentarios
Comentarios destacados:          
elGude #1 elGude
Esto es lo que hay que hacer, no dejar hablar a los mentirosos.
Veelicus #2 Veelicus
#1 y lo siguiente no volver a invitar a quien miente durante al menos una temporada
Sandman #7 Sandman
#2 Se quedan sin tertulianos de derechas, y mira que son mayoría en las tertulias televisivas.
Aergon #17 Aergon
#2 Está consiguiendo que ser mentiroso vuelva a dar vergüenza. Si continua en esa línea por mi puede invitar a quien le de la gana.
nemesisreptante #29 nemesisreptante *
#2 yo me pregunto qué sentido tiene llevar a a persona a hablar de un tema del que no está informado o directamente miente?
#32 emdi
#29 El único motivo es por contrastar/confrontar las dos opiniones/argumentos.
El problema de estos "debates" es que no hay tiempo de verificar con datos lo que dicen y se eso se aprovechan.
Malaguita #13 Malaguita
#1 Les dejas hablar y luego dejas bien claro que lo que está diciendo es una mentira y si hace falta le metes con el BOE en la boca.
#36 emdi
#13 Saben que no hay tiempo ni es "televisivo".
El problema de estos "debates" es que decir "mentira" tampoco se ha contrastado con el BOE. Eso puede vale para ambos bandos.
Estos debates deberían ser intrascendentes, el problema es que funcionan para mover opiniones de gente crédula.
#25 Ganpalo
#1 En España no puede haber apagones jejeje y se corrigió a sí mismo juas juas juas.
#31 Leon_Bocanegra
#25 anda, se corrigió a si mismo? Quieres decir que rectificó? Vaya. Un periodista rectificando! A ver si la basura de periodistas que os nutren de bulos a los de derechas rectifican algún día.

Eso sí, es para sentado. Por si acaso no rectifican.
#35 Paucat
#1 Y repreguntar hasta que contesten sin irse por los Cerros de Ubeda.
Dene #5 Dene
Es tan fácil como sacar los artículos de la ley vigente y leerlos. Esta gentuza juega con la baza de que en este país ni dios se lee ni conoce la normativa, pero opina de ella por lo que ha oido
SmithW6079 #19 SmithW6079
#5 Eso mismo he pensado yo, pero viendo el video uno dice que si y otro que no, pero ninguno se apoya en el texto legal, es una batalla de tullidos
#33 soberao
#5 A gente que solo lee el Marca como Rajoy y se informa en vídeos cortos de influencers ociosos de ultraderecha, creo que no es muy buena idea leerles el BOE, en el mismo tiempo y con menos esfuerzo te hace tres vídeos la ultraderecha explicando lo contrario.
#8 laruladelnorte
Tras ser corregido por segunda vez, y pese a haber insistido en que eran “hechos” y no su “opinión”, Javier Gállego matizó entonces su opinión diciendo que no sólo se refería a desbrozar un monte, sino a que “hay una ley forestal que no se cumple, a lo mejor” y que hay leyes que se lo ponen difícil a los que siguen viviendo y manteniendo el mundo rural, para acabar con la misma intención que al principio: “Entonces responsabilidades claro que las hay, compartidas”.

Tratando de inculpar hasta el final,gente como él no son periodistas,son mercenarios al servicio del mejor postor.
#6 Leon_Bocanegra *
Enseguida vendrá el tipico subnormal derecharra a poner : "no tan fuerte Javier".
Y luego vendrá otro subnormal a decir que es el Urdaci de la izquierda.
Pandilla de subnormales.
vviccio #9 vviccio
No se puede poner en la misma balanza un argumento basado en mentiras que otro basado en datos.
Gentuza como Trump llegó al poder por su lluvia de mentiras que inundó todos lo medios.
pitercio #3 pitercio
Si llevas comerrabos, lo normal es que se pongan a comer rabo y tienes que estar atento por si se enganchan al tuyo.
mariKarmo #10 mariKarmo
Están tan asustados con la deriva inepta del Partido Popular y VOX que recurren a intentar engañar a la gente para no quedar tan mal.
Khadgar #14 Khadgar
Ya estamos con el fact checking ¡comunismo! >:-(
Olepoint #20 Olepoint
He mantenido muchas conversaciones con trabajadores "de derechas", SIEMPRE he tenido que corregirles yo con datos, NUNCA es al revés.
#12 mstk
A ver quien es el guapo que obliga a desbrozar sus montes a gentes con apellidos del tipo Ortega, Flores, Fitz-James Stuart, Larios, Osborne, etc.
BiRDo #18 BiRDo
#12 Que sea su responsabilidad no significa que lo tengan que hacer ellos con sus manos. Pueden subcontratar el servicio, usar a sus cuidadores del cortijo e incluso en algunos casos (no sé si en todas las CCAA, informar a la autoridad de que no tiene capacidad de gestionarlo, que lo haga la comunidad y le cobren tras descontarle lo que le toque si puede justificar que no tiene dinero para eso).
Raziel_2 #42 Raziel_2
#18 La Xunta de Galicia te cobra 350€ por Ha destrozada.
ipanies #21 ipanies
Y siempre tienen que corregir a los tertulianos defensores de la organización delictiva y los fachas... Casualidad??
#16 harlam
Igual que hay gente a la que le va el sado y que les den de hostias, hay peña fachapobre a la que les pone tragar mentiras ultraderechistas... el mundo de las parafilias es un filón inagotable.
#4 Klamp
Este el gallego es un mentiroso de traca, el cupo de la derecha trae a una peña que de verdad parecen borrachos crónicos. Y encima el programa es líder en audiencia. Será porque en cuanto empiezan a decir gilipolleces les cortan en vivo y en directo.
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#4 Hoyga, es Gállego, no gallego. No quiera encasquetarnos a los gallegos también a este, que ya tenemos suficiente con otros elementos.
victor_vega #24 victor_vega
Me encanta como Javier Ruiz, con voz calma y tono de voz sosegado, se barbea el bulo de turno que se intentaba difundir. Lo ha hecho también, que el tertuliano que estaba difundiendo la enésima mentira para sacar del aprieto al PP, ni ha protestado. Ha aceptado que ese plató no es el programa de Susana Griso y ahí no hay cabida para más medias verdades.
zogo #30 zogo
Ojo que no es verdad, pero hay un poso de razón: no se prohíbe, pero muchas actuaciones requieren autorización, y eso son plazos largos y la posibilidad de que se deniegue o se encarezca con condiciones.
#38 Leon_Bocanegra
#30 tampoco creo yo que para desbrozar el monte te pidan el formulario A38 de las 12 pruebas de Astérix.
flyingclown #40 flyingclown
#30 Alguien en la radio dijo que no había que pedir permiso sino que declarar que se ha realizado el desbroce. Para talar arboles si que se necesita permiso.
#37 el_gran_reset
qué más da? nadie ve ese programa
#41 Leon_Bocanegra *
#37 que nadie vea el programa no significa que la gente no vea esos cortes y se entere de lo que ha pasado. Tú y yo por ejemplo no hemos visto este programa y aquí estmos, enterados de todo.
Torrezzno #15 Torrezzno
Ahora todos expertologos en montes
ubiquae #23 ubiquae
esto no es lo que hacía la otrora amada Ana Pastor?
hdblue #39 hdblue
Pelín fuerte que sea noticia que un periodista, y presentador, haga bien su trabajo.
#26 tierramar *
Lo que critico es que han dedicado demasiado espacio a los reyes, falta las reacciones de la DANA: darle una pala para que se ponga a trabajar; en este caso un buzo y una azada a ver si hace algo. Encima, en esas visitas se restan los escasos recursos para las labores necesarias, qué pintaban los bomberos quietos saludando al preparado!!
#22 tierramar *
Creo que el PPSOE les imponen llevar a sus voceros a las tertulias. Serian mucho más interesantes, si las tertulias se compondrían de bomberos, sanitarios, profesores, pensionistas,... la gente que vive la realidad, y así quizá los políticos se enteren de la realidad. Al publico no nos interesan los mantras politicos
#34 Leon_Bocanegra
#22 Lo de conjugar los verbos lo llevas flojito.
karaskos #28 karaskos
Incansables los voceros de la Derecha.

Como cualquier microbio que se precie, a la mínima a infectar e intoxicar lo que se precie.

Que puto asco de gentuza.
Mathrim #27 Mathrim
Lo que me deja anonadado es que alguien siga viendo estas tertulias de todologos cuando y se ha demostrado que saben hablar de milagro.

Hace unos años, y no muchos, esta gente no tendría ni un segundo en tv
