Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"

El presentador de 'Mañaneros 360', Javier Ruiz, intervino para corregir las palabras de Javier Gállego: "No alimentemos eso, no es verdad. La ley no solamente no prohíbe desbrozar, la ley obliga a desbrozar. No es cierto, no es verdad".
| etiquetas: mañaneros , javier ruiz , javier gállego , incendios
El problema de estos "debates" es que no hay tiempo de verificar con datos lo que dicen y se eso se aprovechan.
El problema de estos "debates" es que decir "mentira" tampoco se ha contrastado con el BOE. Eso puede vale para ambos bandos.
Estos debates deberían ser intrascendentes, el problema es que funcionan para mover opiniones de gente crédula.
Eso sí, es para sentado. Por si acaso no rectifican.
Tratando de inculpar hasta el final,gente como él no son periodistas,son mercenarios al servicio del mejor postor.
Y luego vendrá otro subnormal a decir que es el Urdaci de la izquierda.
Pandilla de subnormales.
Gentuza como Trump llegó al poder por su lluvia de mentiras que inundó todos lo medios.
Como cualquier microbio que se precie, a la mínima a infectar e intoxicar lo que se precie.
Que puto asco de gentuza.
Hace unos años, y no muchos, esta gente no tendría ni un segundo en tv