El juez Bosch tiene un mensaje claro paran los que dicen que no dejan limpiar el monte: "bulo"

"Bulo muy repetido desde sectores que están en contra de la protección medioambiental y de todo lo que suene a ecologista": "Como regla general las leyes dicen todo lo contrario". Ha señalado Bosch que tanto la ley de Montes como la autonómica —las que tienen la competencia en materia de prevención— lo que dice es que "hay una obligación de limpieza y de prevención de incendios" tanto de los particulares como de las autoridades.

Bulo y PP, PP y bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo, bulo y PP, PP y bulo, bulo,…   » ver todo el comentario
#1 en el diccionario, tendrian que poner pp como sinonimo de bulo (y vox)
Pues sí. Lo normal si tienes un terreno invadido de maleza es que te den un toque, si no haces caso se limpia de oficio y te mandan la factura y una multa. Lo normal en municipios normales, claro está.
#2 la mayoría de montes son suelo público que antes se podían limpiar sin fallo. Ahora se necesitan una serie de permisos y en algunos casos planes que te pueden costar miles de euros, por lo que se tienen que contratar empresas que te hagan todo.
No no esta prohibido. Está prohibido hacerlo como se hizo toda la vida.
Igual que antes se cortaban árboles para leña para el invierno y se plantaban otros cuando se finiquitara todo. Ahora eso no puede hacer así, hay mucha burocracia y no te dejan llevarte la leña.
Entonces por que la gente va a limpiar los montes si no puede sacarle beneficio alguno.
#4 Interesante. Supongo te refieres a las comunas, que no son suelo público en general, sino propiedad compartida de los vecinos de un municipio. Ni idea de como funcionan, yo me refería a particulares. En el monte de acceso público tipo parque ya sé que es diferente, a mí me han reñido por llevarme unas pocas hojas de helecho secas. Ahí el desbroce si procede es institucional, con diversos grados de eficacia o dejadez.
