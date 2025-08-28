El juez Bosch tiene un mensaje claro paran los que dicen que no dejan limpiar el monte: "bulo"  

"Bulo muy repetido desde sectores que están en contra de la protección medioambiental y de todo lo que suene a ecologista": "Como regla general las leyes dicen todo lo contrario". Ha señalado Bosch que tanto la ley de Montes como la autonómica —las que tienen la competencia en materia de prevención— lo que dice es que "hay una obligación de limpieza y de prevención de incendios" tanto de los particulares como de las autoridades.
No no esta prohibido. Está prohibido hacerlo como se hizo toda la vida.
Igual que antes se cortaban árboles para leña para el invierno y se plantaban otros cuando se finiquitara todo. Ahora eso no puede hacer así, hay mucha burocracia y no te dejan llevarte la leña.
Entonces por que la gente va a limpiar los montes si no puede sacarle beneficio alguno.