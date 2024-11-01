edición general
Javier Milei; de libertario, nada [en]

Ya hemos visto el espectáculo. Las patillas extravagantes, los discursos entusiastas, el rugido de la motosierra, la música heavy metal que domina sus mítines multitudinarios. Javier Milei, el autodenominado loco anarcocapitalista que rompe grilletes, se ha promocionado a sí mismo como una ruptura radical con todo lo anterior. Iba a acabar con la corrupta casta política argentina, abolir su banco central y adoptar el dólar y todo tipo de criptomonedas como monedas competitivas de Argentina.

| etiquetas: argentina , política económica , teoría económica , milei , varoufakis
6 comentarios
efectogamonal #4 efectogamonal
Milei esta copiando el modelo Esclavounidense que funciona, aprovecharse de la panda de retrasados que forma gran parte del pueblo de su país para enriquecerse.

La diferencia es que al Cheeto le apoya la clase alta y al motosierras sus perros y su hermana la corrupta.

Easy peasy {0x1f525}
frg #3 frg
Discrepo. Cumple todo lo que hacen los "libertarios" o "ultraliberales", coger el dinero en cuanto pueden y correr, correr antes que los despedacen.
#5 rekus
Fracasó estrepitosamente por no ser lo suficiente liberticida libertario.

Vamos preparando el relato.
#6 Setis
#5 Esa ya me la sé.

Cuba Argentina no cuenta como comunista liberalista porque no ha aplicado el comunismo liberalismo correctamente.

Estos liberalistos no pueden ni inventarse una excusa original.
#2 tromperri
A estas alturas creo que ha quedado claro que la única etiqueta política que aplica a Milei es la de idiota.
