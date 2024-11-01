Javier Milei; de libertario, nada [en]

Ya hemos visto el espectáculo. Las patillas extravagantes, los discursos entusiastas, el rugido de la motosierra, la música heavy metal que domina sus mítines multitudinarios. Javier Milei, el autodenominado loco anarcocapitalista que rompe grilletes, se ha promocionado a sí mismo como una ruptura radical con todo lo anterior. Iba a acabar con la corrupta casta política argentina, abolir su banco central y adoptar el dólar y todo tipo de criptomonedas como monedas competitivas de Argentina.