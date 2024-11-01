Irán estipula seis condiciones para poner fin a la guerra

Según alto funcionario político y de seguridad iraní: en primer lugar, Irán exige garantías de que la guerra no se repetirá. En segundo lugar, el cierre de las bases militares estadounidenses en la región. La tercera petición es que los agresores paguen compensación a Irán, y la cuarta, el cese de las guerras en todos los frentes de la región. La quinta exigencia iraní es la imposición de un nuevo régimen jurídico para el estrecho de Ormuz; y la sexta, el enjuiciamiento y la extradición de los miembros de medios de comunicación hostiles a Irán.