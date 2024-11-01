Irán consideraría abrir el Estrecho de Ormuz solo si los barcos pagan en yuanes

El gobierno de Irán está analizando la posibilidad de abrir el estratégico Estrecho de Ormuz a un número limitado de barcos petroleros, con la condición de que la carga de crudo se comercialice en yuanes chinos, informó esta tarde la cadena de televisión norteamericana CNN.
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Vaya "pivot to Asia" más bonito que les ha quedado a los mermados del pentagono.
Cuando lo leí en la cabecera de la noticia pensé que se refería a las declaraciones de hace unos días, pues no, parece que lo ha vuelto a decir. Y, mientras tanto, desde la marina dicen que no pueden hacerlo (como debería ser evidente para cualquiera con dos dedos de frente).
Intuyo que piden yuanes por que los chinos no son generosos a cambio de nada.
La moneda iraní no tiene peso a nivel global... el yuan, en cambio... es palo de otro costal.
#4
Ah?