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Irán consideraría abrir el Estrecho de Ormuz solo si los barcos pagan en yuanes

El gobierno de Irán está analizando la posibilidad de abrir el estratégico Estrecho de Ormuz a un número limitado de barcos petroleros, con la condición de que la carga de crudo se comercialice en yuanes chinos, informó esta tarde la cadena de televisión norteamericana CNN.

| etiquetas: irán , eeuu , ormuz , guerra , yuan , china , petróleo , sionismo , israel
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9 comentarios
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#3 Saville
Bueno, lo que se dilucidaba entre bambalinas ya se está poniendo sobre la mesa. Aparta USA, que entra China.

Vaya "pivot to Asia" más bonito que les ha quedado a los mermados del pentagono.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Por su parte, el presidente Trump dijo este mismo viernes que pronto barcos de la marina norteamericana escoltarán buques petroleros por el Estrecho de Ormuz para garantizar su seguridad.

Cuando lo leí en la cabecera de la noticia pensé que se refería a las declaraciones de hace unos días, pues no, parece que lo ha vuelto a decir. Y, mientras tanto, desde la marina dicen que no pueden hacerlo (como debería ser evidente para cualquiera con dos dedos de frente).
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makinavaja #7 makinavaja
#5 La marina EEUU dicen que no pueden hacerlo, que los destructores hundidos quedan fatal en las News... :-D :-D
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#1 poxemita
Que primos, podrían haber pedido negociar en su moneda.
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#4 R2dC
#1 Tendría que mirar la wikipedia para saber que moneda usan allí. (Spoiler: El rial)

Intuyo que piden yuanes por que los chinos no son generosos a cambio de nada.
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Edheo #8 Edheo
#1 De primos nada... jajajaja... si se negocia el petróleo en yuanes, el imperio yanqui y su dolar "que no vale nada", se van a la mierda, en cuanto el fuel, deje de ser relevante, para respaldar al dolar.

La moneda iraní no tiene peso a nivel global... el yuan, en cambio... es palo de otro costal.
#4
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karlos_ #9 karlos_
Ahi va un miembro de los BRICS, haciendo cosas malvadas a favor de un mundo multipolar.
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Don_Pixote #6 Don_Pixote
Deberían de pagar en Ayatolines
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#2 NoMeVeas
"informó esta tarde la cadena de televisión norteamericana CNN. "

Ah?
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menéame