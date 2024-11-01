La guerra con Irán acelera la desdolarización [EN]

Los ataques de Irán contra Baréin, Catar y EAU no son aleatorios. Se han preparado precisamente para este escenario de guerra asimétrica que busca provocar la desescalada a través del colapso del petrodólar. Durante décadas, el dominio del dólar se ha basado en fijar el comercio del petróleo en dólares. Es lo que da a EE.UU. la capacidad de incurrir en grandes déficits, endeudarse a bajo precio e imponer sanciones. Una retirada de inversiones del Golfo a gran escala, y una parada del comercio petrolero aumentará la desdolarización buscada.