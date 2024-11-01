·
Irán ataca el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin (EN)
Bahréin dice que la sede de Estados Unidos La Quinta Flota de la Armada ha sido blanco de un ataque con misiles.
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#16
eipoc
#8
vergüenza es la que das tú. Repitiendo la mentira que te cuentan los medios al servicio de los genocidas infanticidas.
13
K
135
#2
elgranpilaf
Vamos iraníes, estamos con vosotros. A ver si matáis a los nazis de Netanyahu y Trump
26
K
122
#4
ur_quan_master
#2
esos dos están en lugar seguro contando billetes
12
K
119
#11
Edheo
#4
Ya envian si eso, a sus mercenarios... que por un buen salario, se hacen muy patriotas sea la causa que sea, y matan a todo lo que se mueva, tenga la edad que tenga.
Malditos sean los patriotismos, gestionados desde poltronas, donde el patriotismo significa, controlar el flujo del dinero y el poder.
Cada vez odio más, los patriotismos. Una pa mi, y Patri... otra.
4
K
39
#47
calde
*
#11
Y lo orgullosos que posan esos patriotas en las fotos con la bandera...
Eso sí, después no tienen ni pensión, ni seguro médico al salir del ejército (igual con menos de 40 años), ...
0
K
11
#54
Edheo
#47
Habel pedio muete... dice el chiste
0
K
7
#6
llorencs
#2
Es una batalla entre nazis. Nazis iraníes y nazis israelí americanos
16
K
156
#30
ombresaco
#6
Es triste pensar que no hay buenos en esta pelicula. Solo malos y víctimas, y si gana alguien indudablemente será de los malos
1
K
18
#35
carakola
#30
Lo triste es que ante la enésima agresión de Israel y EEUU todavía pongan a Irán al mismo nivel. Y más cuando somos cómplices tanto de EEUU e Israel. la propaganda ha calado mucho.
4
K
64
#43
llorencs
*
#35
Irán es un régimen dictatorial que es una basura. EEUU e Israel son regímenes imperialistas que son una basura. Aquí no hay regímenes aceptables.
Ahora, el peor es EEUU e Israel pero no quita que Irán sea malo. Aquí no hay buenos, solo víctimas que es la población civil.
7
K
69
#51
lobosback1
#43
a los ayatolás, los puso ee.uu. en Irán.
0
K
9
#58
llorencs
#51
Si, todos sabemos que EEUU son lo peor y lo peor que ha ocurrido para el mundo. Pero los ayatolás son escoria, aunque haya sido instalada por la mayor escoria del mundo.
1
K
17
#64
carakola
*
#58
No son lo peor. Son lo que son y hacen lo que hacen. Los Ayatolás lo mismo. Y hay que tenerlo en cuenta. Un poco de racionalidad, por favor.
0
K
20
#62
Karmarada
#43
A mi me pesa más el imperialismo que quieres que te diga.
0
K
11
#69
Khirs
#43
Aun no hemos aprendido nada? Tenemos Afganistán que peor que el régimen de allí no hay nada y ahí siguen los talibanes. Los cambios de régimen se hacen con tiempo y desde dentro con información a la población nunca con bombas.
Al final la población es la que sufre la guerra. Son los que mueren y cuando la guerra acaba el régimen sigue siendo el mismo pero más radicalizado y sin posibilidades de cambios en otra generación mínimo.
0
K
9
#75
llorencs
#69
No respondes a nada de lo que he dicho. Siempre he dicho que los cambios deben venir de dentro. No por invasiones de fascistas de mierda como EEUU y/o Israel.
0
K
10
#44
ombresaco
#35
Internacionalmente se puede considerar que Israel es mucho menos razonable y previsible que la mayoría de los paises, pero eso no quita que el gobierno iraní tenga a la población oprimida desde hace mucho tiempo, y que muchos iraníes tengan esperanza en una intervención extranjeta. La pena es que esa intervención extranjera puede convertir a Irán en un estado títere, o incluso no cambiar demasiado la situación de la población, que posiblemente pongan los muertos para que los extranjeros obtengan el beneficio real.
2
K
27
#50
silzul
#35
¿Tú lanzas bombas? ¿Tú o tu país tienes poder económico, militar o político para doblegar a EEUU o a Israel? ¿En qué eres cómplice?
Dejemos de decir que somos cómplices, porque no lo somos. Somos encima de uno de los pocos países que abiertamente gran parte de la sociedad civil y nuestro gobierno actual criticamos/condenamos a Israel y que criticamos/condenamos a EEUU en sus agresiones. Y tenemos nuestra capacidad de acción como país muy limitada.
Las palabras son importantes, y decir que somos cómplices de algo que no podemos controlar es cuánto menos ridículo y tóxico, es una oda a la futilidad. Es más positivo centrarse en potenciar lo que SI podemos hacer como sociedad y desechar lo que no podemos hacer.
1
K
21
#68
ombresaco
#35
Estamos hablando de un pais donde sin estar casado, es ilegal que hombres y mujeres vivan juntos, que obligan y han matado a mujeres por no llevar el velo correctamente, que tienen capado medio internet o más... ¿que ocurren cosas parecidas en otros paises? Cierto, y depende de en qué aspecto en concreto, de forma más o menos grave.
0
K
11
#36
Dav3n
#6
Perdona, pero los iranís no han atacado a nadie hasta que el imperio usraelí ha empezado un ataque en medio de negociaciones, que no se nos olvide porque es la segunda vez que actúan así.
Los iranís serán lo que sean pero ellos no han empezado esto.
7
K
79
#41
pushakk
*
#6
¿Y qué guerras dices que han provocado los "nazis iraníes" en los últimos 40 años? ¿qué genocidios han cometido? ¿invasiones? ¿algo que justifique equipararlos a la escoria Judía de Israel a la basura Nazi de los EEUU?
1
K
19
#57
llorencs
#41
A ver no puedo defender un régimen como el Iraní como tampoco puedo defender regímenes como el americano israelí. Ahora, el peor es claramente el atacante. Y no hay justificación posible. Por lo tanto, aquí lo que hay es un acto de agresión indefendible y que deseo que fracase y sufran sus consecuencias los americanos de la peor manera posible. Pero que quede claro que el régimen iraní tampoco es trigo limpio. Porque no lo es.
Los iraníes si que han promovido movimientos terroristas en otros países a un nivel mucho menor que los atacantes y aliados como Arabia Saudí.
1
K
17
#52
calde
#6
podríamos decir también: Fanáticos religiosos
0
K
11
#8
platypu
»
ver comentario
28
K
-108
#21
Tkachenko
#8
como nos gusta hacer el ridículo, señor bot! Eres incorregible
6
K
75
#24
escuadron
#21
Vergüenza dais los antiyankis, que sois capaces de lamer las pelotas de los iraníes si van contra USA.
En esta guerra no ha buenos y malos, hay malos y malos, uno de ellos mas fuerte que el otro.
Que ascazo dais de verdad.
Puto asco.
9
K
-27
#32
Dav3n
#24
En esta guerra hay un imperio invasor apoyando a una panda de genocidas que pretende destrozar otro país por la puta cara.
No habrán buenos pero está claro quién representa el mal.
Lo fuerte es que la Nafada pretenda vendernos la moto con esto también, aunque ya sabíamos que dabais vergüenza, para que nos vamos a engañar.
9
K
85
#48
escuadron
#32
Solo hay que ver tus positivos para darnos cuenta de lo infectada que esta esta comunidad.
Como bien tituló Robe a su primer disco en directo. Iros todos ATPC.
Cada vez más convencido de que os pagan y sois granjas de cuentas para luchar contra el imperialismo en las redes.
0
K
10
#59
Tkachenko
#48
sois granjas de cuentas para luchar contra el imperialismo en las redes.
Oye, pues ni tan mal. A ti ya sabemos quién te paga
0
K
20
#13
vilujo
#2
el pueblo irani a lo mejor no piensa lo mismo.
Gane quien gane, perdemos todos.
4
K
32
#22
Y_digo_yo
#13
la falacia de "el pueblo". Seguro que los habrá muchos que piensen cosas muy diferentes entre sí, más allá de si opinan que es mejor papá que mamá.
0
K
9
#26
vilujo
#22
¿Hablamos de lo que ocurrio en Iran a finales de Diciembre?.
Ni Trump ni al israelí los trago pero el gobierno irani tampoco es santo de mi devoción.
4
K
29
#31
temu
#13
o ganemos todos. Si dos imbéciles, dictadores y opresores, se lían a ostias entre ellos... todos ganamos.
0
K
9
#33
pcmaster
#31
O no. Son capaces de llevarse a un montón de gente inocente por delante.
1
K
17
#19
Y_digo_yo
#2
sólo van a morir soldados y civiles. Muchos. Menuda panda de desgraciados.
1
K
16
#46
Mustela
*
#2
Yo apoyo el contrapoder que protagoniza Irán contra el sionismo, las fuerzas opresoras y la podredumbre yanqui pero no la matanza per se de sus líderes políticos, por locos o enfermos que pudieran estar. Creo que ambos deberían ser juzgados por los tribunales internacionales.
0
K
11
#53
Sawyer76
#2
Ahí, defendiendo dictaduras teocráticas, que se vea bien que clase de calaña eres.
Y lo peor es que te creerás que eres de los buenos. Que asco da compartir mundo con gente como vosotros.
2
K
11
#70
oceanon3d
*
#53
Arabai Saudi, Baréin, Catar, etc etc etc tan bien sin dictaduras del mismo corte ... pero son socias prioritarias de EEUU ¿o no te ha enterado? ... hasta Venezuela misma ¿ya no te acuerdas del asunto de Venezuela? ...no era porque fuera una dictadura sino porque el dictador no era de los "suyos" ... que hace solo un par de meses coño.
La capacidad de análisis de un pez de algunos da miedo.
Netanyahu a declarado esta mañana:
“eliminar la amenaza existencial que representa Irán”
www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-ataque-eeuu-e-israel-iran-di
Pero tu sigue a lo tuyo ... ¿penita de perspectiva o mala calaña como dices de otros?
2
K
6
#74
Sawyer76
*
#70
Te marcas un "y tú más" de libro y hablas de capacidad de análisis de pez en el mismo comentario. Si es que es para tomaros a risa y ya.
Y te devuelvo el negativo lumbrera
0
K
9
#71
Verdaderofalso
#53
recuerda que países teocráticos son Irán, Arabia Saudí, Afganistán y El Vaticano.
Luego si nos metemos en dictaduras teocracias son las tres primeras.
Luego están las monarquías autoritarias sin elecciones o leyes en contra de los DDHH como Qatar, Abu Dhabi, Bharein…
Monarquía absoluta: gobierna un rey o emir con poder casi total.
Teocracia: gobiernan autoridades religiosas (ejemplo claro: Irán).
Estos tres países no son teocracias, pero sí regímenes autoritarios con fuerte base islámica.
0
K
20
#56
Amador_Pastor
#2
no se yo si quiero ir con los del burka en las mujeres y colgar a los gays ...
0
K
7
#67
geburah
#2
estarás tú, yo no estoy con ningúnonde estos bandos.
Dejad de poner esto como un puto partido se fútbol.
Irán es ahora un régimen islámico que aplasta a su población. Leed un poco y salid de la burbuja antes de publicar lo forofos que sois.
0
K
6
#3
F.c.r
*
Irán tiene que ser ahora mismo un hervidero, con servicios de inteligencia chinos dando información de primera mano. Habrá asesores también ? Y sacando a calentar los misiles hipersónicos antibuque... Ojalá los putos gringos y sionistas tengan que salir con el rabo entre las piernas...
8
K
94
#7
uberhumanista
#3
Misiles
hipersónicos
supersónicos antibuque. Estos van a Mach 3 a ras del agua y con una alta probabilidad de dar en el blanco si se combina previamente con un ataque de saturación.
0
K
6
#12
crateo
#3
No tengo la más mínima duda de que los chinos ni están ni se les espera. No tienen absolutamente nada que ganar en ese sentido.
Los ayatolás están completamente solos con esto. Esta es la realidad del mundo.
4
K
46
#18
Razorworks
#12
¿Que no tienen nada que ganar, dices? ¿Pero tú sabes la cantidad de petróleo (y barato además, por las sanciones) que les vende Irán? Si precisamente EE. UU. quieres atacar Irán para golpear a China... (a Israel le da igual los chinos, eso es por dar por culo). Como China se quede sin el petróleo baratito de Irán la hostia que se llevan es fina.
Si China es lista, ayudará a Irán, aunque sea dándole inteligencia.
3
K
24
#37
crateo
#18
Si que lo sé. Un 6%, principalmente usado por refinerías privadas. Es decir, un impacto mínimo y apenas perceptible.
China consume unos 15m BPD.Las importaciones de petróleo iraní fueron 1m BPD en febrero.
Esto puede ser perfectamente sustituido por petróleo ruso, árabe o indonesio. La única diferencia es que ese 6% se tendrá que pagar algo más caro.
0
K
10
#65
Razorworks
#37
Es más. Bastante más (de lo que se dice).
#60
La inteligencia china y de medio mundo celebraría que a EE. UU. le hundan algún barquito. Que les salga caro esto. Y ojo, no es que yo defienda a la mierda de Irán (que solo sirven para tener a su pueblo pisoteado), sino porque EE. UU. necesita ya que le den un poquito duro a ver si se les va las ganas de guerra. Que entre ellos y los israelíes tienen el mundo echado por alto.
0
K
7
#76
TOSHACK
#65
efectivamente, inteligencia no lo dudo.... Pero "de tapadillo" je, je
0
K
6
#60
TOSHACK
#18
inteligencia no dudo q hace tiempo les estan dando pero dudo mucho q militarmente muevan un dedo
0
K
6
#72
Malaguita
#12
Se comentaba que el 80% del petróleo que consume China es suministrado por Irán a muy buen precio.
China tiene que medir pero tampoco puede dejar a Irán caer sin más.
Además puede desalentar a los BRICS, "no os aliéis con China porque no os defenderá".
0
K
11
#5
Tkachenko
*
Otro vídeo
x.com/DropSiteNews/status/2027678624321540503?s=20
4
K
65
#28
ansiet
#5
Joder vaya pepinazo
1
K
30
#61
BM75
#28
En realidad, bastante pequeño. Aunque certero.
1
K
10
#38
Dav3n
*
China está dándoles inteligencia satelital y más ayuda, no sé de dónde sacas eso que dices...
Lo que no van a hacer es enviar soldados, evidentemente.
2
K
39
#1
Tkachenko
Vídeo
xcancel.com/MenchOsint/status/2027671286046916928?s=20
2
K
35
#45
calde
#1
Gracias. Por lo que sea, tenemos un montón de imágenes en directo y mapas de los ataques sobre Irán en la prensa, pero de lo que cae sobre Israel, EEUU, ... ni idea.
2
K
46
#63
soberao
*
#45
Irán ha reportado que están recibiendo un ataque brutal. Tienen que estar los americanos tirando bombas a mansalva sobre cualquier objetivo en Irán, les da igual sean civiles o objetivos militares. Vamos a ver lo de Gaza en todos los que se pongan en contra del fascismo sionista. Además se van a unir los países del golfo, que ni EE.UU ni Israel son de mancharse las manos, ellos bombardeos aéreos y otros que se encarguen de la invasión por tierra del país.
0
K
15
#73
Niessuh
#45
me parece que la relación de impactos no es proporcional...
0
K
11
#9
pcmaster
Los gUSAnos siempre están metidosw en todas las guerras, pero nunca en territorio de su país. A ver si con un poco de suerte cambia la cosa...
4
K
26
#10
teneram
Una segunda explosión detectada. También explosiones en Qatar, Abu Dhabi y Dubai
aje.news/p4rw7y?update=4345342
0
K
20
#14
ayatolah
Aunque sea un ataque totalmente creíble, tampoco podemos olvidar el:
"Remember de Maine"
1
K
18
#39
Notecomaslospiojos2
Que desastre
1
K
13
#34
makinavaja
Bahréin debe ser el nombre de un nuevo estado de los EEUU.. para tener ahi un cuartel general de su flota...
0
K
12
#49
XtrMnIO
Si hiciese lo mismo que hace la colonia sionista, tendría derecho a arrasar Gringolandia y el territorio robado.
0
K
11
#66
Arzak_
Un análisis muy apropiado y los problemas que enfrenta Disparos Unidos de América:
youtu.be/16KW-YUyBzs?si=J_9Eoeqf2aXZ8WjB
0
K
11
#25
Mustela
Paso la ubicación de Baréin / Bahréin respecto Irán. Está al otro lado del Golfo Pérsico.
0
K
11
#17
Mustela
El enlace directo a la noticia específica (mismo sitio):
apnews.com/live/live-updates-israel-iran-february-28-2026#0000019c-a37
0
K
11
#23
Tkachenko
#17
pues lo había enlazado e la actualización
1
K
31
#29
pcmaster
www.youtube.com/shorts/75iQA6AQPNg
0
K
10
#27
capitansevilla
Y comienza la guerra... de momento de los relatos. Ya veremos a quién se responsabiliza de esto y como evoluciona la cosa
0
K
9
#15
salchipapa77
A cabalgaaaaaaar contradicciones
0
K
7
#55
Savatage51
Es lo que suele pasar si atacas, que te atacan.
0
K
7
#42
lordban
Si Israel y su títere useño se han expuesto a represalias como estas es que van en serio, Irán ya ha perdido. Israel ataca con un plan con objetivos claros para desarticular Irán, de mientras Irán solo puede devolver fuego. No se gana una guerra devolviendo el fuego.
0
K
7
#40
cervezero
De esta igual si que va la tercera guerra mundial
0
K
6
#20
Bhuvaya
nadie se cree tu propaganda ya, vete al marca a expandir tu veneno, aquí estamos vacunados.
0
K
6
Ver toda la conversación (
76
comentarios)
