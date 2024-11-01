edición general
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva

Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva

El conservacionista estadounidense Paul Rosalie capturó imágenes poco comunes de una tribu remota del Amazonas emergiendo de la selva en la orilla de un río, rodeada de mariposas, en lo que él describe como un video "primero en el mundo".

efectogamonal
Hay tribus que no quieren saber nada del resto del mundo, pero siempre hay algún puto subnormal tratando de invadir su voluntad a la par que su privacidad, fotografiando sus caras y haciendolas públicas para el resto del mundo.

Así de mierda es el ser humano {0x1f525}
Elrosquasard
#2 ¿Por? Deja que le entreguemos el reguetón y entonces si que nos habremos convertido en el demonio.
lvalin
#2 Hay tribus que no tienen ni puta idea de lo que existe en el resto del mundo. Evaden el contacto por temor, básicamente.
La discusión ética sobre si se les debe comunicar e informar para que decidan, en libertad, hacer lo que les salga de los cojones, o si se les debe dejar en paz y ya, es tan vieja como el mear par abajo.
Concluir no es tan fácil, amigo.
efectogamonal
#6 Que estén aislados no significa que sean idiotas, si nosotros les hemos detectado lo largo de los años, ellos habrán hecho lo propio con nosotros y con mas motivo, pues están en una selva que conocen como la palma de su mano.

#7 El ser humano no es una mierda a secas, es una putisima mierda en comparacion con el resto de seres vivos.

De nada {0x1f525}
elmakina
#2 Hablas de voluntad y privacidad como si fuesen conceptos universales caídos del cielo, cuando son ideas modernas que tú das por sentadas porque naciste donde naciste. El mundo no se ha movido jamás pidiendo permiso, y si hoy sabes que esas tribus existen es precisamente porque alguien salió a mirar, a registrar y a contar (a ver si aprendes historia básica). Llamar “mierda” al ser humano mientras consumes imágenes, noticias y relatos del mundo es ir de listo sin entender que la curiosidad, la exploración y sí, también la intromisión, son lo que ha construido todo lo que ahora te permite pontificar tan cómodo y difundir tus rebuznos desde el sofá. Que no te enteras.
rogerius
Es lo que tienen los submarinos. Tarde o temprano, emergen.
Kantinero
Tengo mis dudas si es fake, esos tejidos y cuerdas que lleva ese hombre de la primera foto son de nuestros días, es verdad que se lo pueden haber encontrado por la selva.
Quizás la mayor pista pueda ser el medio, no sé si es un medio serio.

De la wiki:
El Daily Star lo publica Express Newspapers, compañía que también publica el Daily Express y el Sunday Express. El grupo pertenece actualmente a la compañía de Richard Desmond, Northern&Shell. El periódico se centra en historias que giran principalmente alrededor de los famosos, el deporte y las noticias y cotilleos sobre conocidos programas de televisión, como telenovelas y reality shows.
Enésimo_strike
Deja a la pobre tribu que camele en paz.
destornillador
¿Y el pelazo que tienen todos?
elmakina
