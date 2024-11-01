Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva

El conservacionista estadounidense Paul Rosalie capturó imágenes poco comunes de una tribu remota del Amazonas emergiendo de la selva en la orilla de un río, rodeada de mariposas, en lo que él describe como un video "primero en el mundo".
| etiquetas: amazonas , tribus
Así de mierda es el ser humano
La discusión ética sobre si se les debe comunicar e informar para que decidan, en libertad, hacer lo que les salga de los cojones, o si se les debe dejar en paz y ya, es tan vieja como el mear par abajo.
Concluir no es tan fácil, amigo.
#7 El ser humano no es una mierda a secas, es una putisima mierda en comparacion con el resto de seres vivos.
De nada
Quizás la mayor pista pueda ser el medio, no sé si es un medio serio.
De la wiki:
El Daily Star lo publica Express Newspapers, compañía que también publica el Daily Express y el Sunday Express. El grupo pertenece actualmente a la compañía de Richard Desmond, Northern&Shell. El periódico se centra en historias que giran principalmente alrededor de los famosos, el deporte y las noticias y cotilleos sobre conocidos programas de televisión, como telenovelas y reality shows.