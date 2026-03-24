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Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”

Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”

El deterioro de la relación con su padre ha sido uno de los elementos más duros del proceso. Según relata, llegó a decirle que “para él ya estaba muerta”, en un contexto de enfrentamiento que se ha trasladado también a los tribunales. La figura paterna ha liderado la estrategia judicial para impedir la eutanasia, sin lograr frenar su ejecución.

| etiquetas: noelia , eutanasia
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87 comentarios
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Comentarios destacados:                    
#2 Ojo que en la entrevista Noelia reconoce que su padre no la llama nunca y apenas la visita...
Entonces...¿Lo de evitar la eutanasia es pura hijoputez? ¿En serio? Menudo padre!
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
Ojo que en la entrevista Noelia reconoce que su padre no la llama nunca y apenas la visita...
Entonces...¿Lo de evitar la eutanasia es pura hijoputez? ¿En serio? Menudo padre!
31 K 294
Arkhan #8 Arkhan
#2 Mira a qué abogados ha recurrido y hasta a dónde les ha dejado llegar. ¿Queda alguna duda del motivo?
11 K 108
pepel #12 pepel
#2 Esa sensación de abandono es probablemente la que le ha llevado a ello. El culpable es el padre.
0 K 15
Mark_ #23 Mark_
#2 probablemente sea algún tipo de vergüenza social por la que el padre crea que va a ser señalado como "mal padre" (cosa que es) por haber dejado ir a su hija, de la misma manera que se mira "raro" (salvando las distancias) cuando se suicida un hijo, una esposa, un padre, y parece que es culpa de alguien cercano aunque no tenga nada que ver.

Eso, o que es un cabronazo del tamaño de una catedral, que también puede ser.
2 K 33
nando58 #28 nando58
#23 fíjate q yo intento ver siempre la bondad del ser humano, y en éste caso estoy totalmente convencido que es por dinero y por maldad o al revés.
1 K 19
Mark_ #30 Mark_
#28 yo también, quiero pensar que el ser humano tiende a la colaboración en lugar de al confrontamiento y que es "bueno" salvo cuando está en riesgo, o tiene miedo, o intranquilo.

Pero igual no, y hay gente mala que disfruta con el dolor ajeno.
0 K 11
TikisMikiss #42 TikisMikiss
#23 "por haber dejado ir a su hija"

Solo un matiz, no se va a ningún lado, simplemente va a quitarse la vida voluntariamente y dejar de existir. "Ir" es un movimiento, por lo que es una traslación, no una eliminación. Incluso en su acepción de muerte es "morirse", verbo pronominal, es reflexivo, pero una eutanasia no es "reflexivo" (verbalmente hablando, no que no haya tenido reflexión).
0 K 11
Mark_ #52 Mark_
#42 era un decir, pero si "vas" a quitarte la vida, ¿no es ir a quitarse la vida?

Bueno que es lo de menos. La hija que tome la decisión que quiera. Su cuerpo, sus decisiones.
0 K 11
Elanor #24 Elanor
#2 Porque esta gente considera a los hijos como su propiedad. Aunque nos les hagan puto caso. Es la única explicación que se me ocurre.
0 K 9
#4 Leon_Bocanegra
Llegó a decirle que para él ya estaba muerta. Pero no la dejaba morir el hijo de perra.
31 K 290
Arkhan #10 Arkhan
#4 Y este es el problema de una ley mal hecha en la que se permite que otros sin intereses reales tengan derecho a recurrir algo que ni les va ni les viene.
1 K 20
borachoman #13 borachoman
#10 Otros no, solo tienes que dar con el juez indicado para que toque los cojones.
3 K 36
Arkhan #27 Arkhan
#13 Me estoy refiriendo a que no tendría ni que tener opción de acceso al juez.
0 K 12
Luis_F #60 Luis_F
#27 las largas manos del opus se ven en este tipo de casos
0 K 9
#51 diablos_maiq *
#10 no tiene nada que ver con su la ley está mejor o peor hecha. Los recursos del padre no tienen nada que ver con la ley de la eutanasia.
0 K 10
Supercinexin #66 Supercinexin
#10 La ley no está mal hecha, la ley es clara. El que está mal hecho es el juez prevaricador que ha bloqueado un proceso legal sencillo por sus santos cojones aplicando rodillo ideológico.

No echemos las culpas a "la ley" cuando clarísimamente aquí la culpa es del juez. Persona mayor de edad, en su sano juicio, con informes médicos favorables y la ley totalmente de su lado, llega el juez y lo para porque le sale de la polla.

Ese juez debería estar fuera de la.carrera judicial. Como tantos otros.
1 K 25
#85 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Si para él ya está muerta no estaría intentando pararlo,

O es un fanático religioso, y en ese caso pues lo que dices...

O simplemente ha visto que puede valerse de los frikis de abogados cristianos para parar la eutanasia de su hija, por creer por ejemplo, que es algo injustificado y que la situación puede cambiar, tenga razón o no.
0 K 12
#1 Barriales *
Desgarrador.
Ojalá encuentre el descanso.
23 K 212
#3 surco *
#1 Supongo que es por querer la eutanasia. A ver, yo aquí soy empatico, entiendo que para un padre tiene que ser duro, pero por mucho que duela, ella es mayor de edad y es su decisión.
3 K 49
Raziel_2 #5 Raziel_2
#3 Aquí por lo visto no hay empatía, solo hijoputez maxima.
1 K 23
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
#3 pero si ni siquiera la visita!
9 K 105
#9 surco
#6 Si, y obviamente es algo de lo que va a arrepentirse toda su vida. Supongo que lo hará para castigarlo pir la decisión. No sé tío, son temas muy personales y delicados como para hacer juicios de valor
9 K 81
Ratoncolorao #17 Ratoncolorao
#9 #7 yo creo que te pasas un año entero cuidándola y lo entiendes. Es que creo que no necesitarías ni un mes.
2 K 34
#20 Leclercia_adecarboxylata *
#14 #16 Pues por preguntar creo que no hago nada malo. Yo no dudo que esta chica sufra un sufrimiento físico intolerable y refractario a todo tratamiento médico. Creo recordar que esta chica describía dolores insoportables que no aliviaban con ningún tratamiento. Esa explicación es la que esperaba como respuesta, que tampoco la dan en la noticia, que informa de la tetraplejía de la chica, lo cual repito es horrible, pero creo que por sí sola (si no se explica nada más) no es suficiente.

Creo…   » ver todo el comentario
5 K 57
leader #25 leader
#20 Básicamente es para aquellas situaciones en las que alguien quiere suicidarse, y no puede por si mismo...
0 K 11
TikisMikiss #35 TikisMikiss
#17 Si me toca cuidarla entonces sí, ya te digo que a los 5 minutos de tener que hacerme cargo ya la llevo yo al barranco que ella misma me diga. Sin mosca ninguna, faltaría más.
1 K 21
Ratoncolorao #18 Ratoncolorao
#9 mis juicios de valor no incluyen decidir sobre la vida y la muerte de otros.
2 K 41
#31 surco
#18 Que nadie está justificando al padre, de hecho creo que ella tiene razón, pero tampoco soy quien para ponerme a insultar a gente en medio de este drama
1 K 18
#64 meneandotela
#31 tranquilo, esos que critican habrá que ver si tienen hijos para poder sentir lo que quieres decir.
2 K 24
DaniTC #22 DaniTC
#9 no lo va a entender. No lo intentes.
2 K 38
MellamoMulo #36 MellamoMulo
#6 por supuesto. Aquí lo que hay es alguien que quiere imponer sus ideas, creencias, delirios, etc sobre alguien, hasta llegar a negar su individualidad. Aunque eso conlleve el sufrimiento y el desprecio por la voluntad y decisión de esa persona.
1 K 13
#19 Barriales *
#3 estoy seguro que el padre es de misa diaria.
2 K 25
#37 osids *
#3 es un HDP y si de verdad es cristiano dejaría en paz a su hija, si el no quiere eutanasia nadie le obliga que es algo que no entienden los putos rancios, quienes estamos a favor de estas cosas solo buscamos derechos ninguna obligación, ellos por el contrario nos quieren imponer sus dogmas como leyes, por cierto son los mismos que dicen que en no se que países se obliga a no se que cosas
1 K 20
#45 surco *
#37 A ver, que no tengo ni idea de si es cristianó o ha usado a los abogados cristianos para sus fines o es pastafari o de la iglesia satanica, y creo que la chica tiene todo el derecho del mundo a esa eutanasia, pero de ahí a llamarle hijo de puta a un padre pir intentar impedir que su hija muera ( aún contra su voluntad) va un trecho.
Sencillamente igual toca templar un poco el nervio.
4 K 40
#48 osids
#45 Un padre perdió la custodia, que no la visita y que no que le ha dicho literalmente "para mí ya estás muerta"

Y te lo dice un padre
2 K 30
#53 surco *
#48 Si, la ha cagado. Me parece una postura más racional la de su madre. Que esta en contra, pero está con ella. Creo que por querer castigarla y que reflexione esta siendo irracional. Pero de ahí a llamarle hijo de puta.....perdona, pero creo que en este caso bastante putada tienen todos como para que llegue yo con mi dedito acusador que nadie me ha pedido
3 K 31
#80 lectordigital
#45 totalmente, ahora al que lucha por la vida de otra persona es un hijoputa y el que no es muy guay y empático.
0 K 9
TikisMikiss #33 TikisMikiss *
#1 Cuando estás muerto ni te cansas ni descansas, simplemente no te enteras de nada porque no existes. Desapareces por los siglos de los siglos hasta el fin de los tiempos y más allá.
0 K 11
#46 Barriales
#33 descanse de su tormento de vida.
0 K 7
TikisMikiss #50 TikisMikiss
#46 Cuando tú haces deporte, te cansas y luego te relajas, ese proceso de descansar es un proceso de recuperación. Además, tu cuerpo "sabe" que te has cansado.

Al dejar de existir, ni te recuperas de nada, ni siquiera hay memoria ni consciencia de haber existido antes. No hay nada de lo que recuperarse ni de lo que descansar, a efectos prácticos es como si jamás hubieras existido ni necesitado motivos para dejar de existir en primer lugar.
0 K 11
#55 Barriales
#50 deja e tocar los cojones.
0 K 7
TikisMikiss #57 TikisMikiss
#55 Lo haré encantado para que puedas descansar; descansas, luego existes.
1 K 18
#69 Tunguska08Chelyabinsk13
#50 Pues ya está, si vamos a morir igual, para que tanta tontería. Nada de lo que hagas va a impedir ese fin.
0 K 12
TikisMikiss #71 TikisMikiss
#69 Eso está claro. Otra cosa que está clara es que cansarse y descansar serán acciones que solo ocurrirá mientras esté vivo, es decir, mientras exista.
0 K 11
#75 Tunguska08Chelyabinsk13
#71 Obviamente es una métafora eso de descanse en paz. No hay que ir siempre a la literalidad.
0 K 12
TikisMikiss #77 TikisMikiss
#75 Es un eufemismo muy poco real que lleva a equívocos religiosos. No se descansa. Se deja de existir para siempre y el efecto es el mismo que si jamás hubieras existido. Plof. La nada.
0 K 11
#79 Tunguska08Chelyabinsk13
#77 Jajaja.

Como que la nada, los gases tiene que salir, y las larvas de moscarda, tiene un buen sustrato para perpetuar la especie...

Por otra parte, esa es la base de las religiones, no les jodas el chiringuito, que sin promesas tras la muerte, se les cae la paraeta!!!
0 K 12
#7 Leclercia_adecarboxylata *
No conozco bien el caso y voy a decir algo muy conflictivo pero estoy abierto a ser informado en el tema que ocupa a esta chica.

Si el problema de esta chica es la paraplejía, que es desde luego una situación desgarradora y horrible que predispone a serios problemas en el estado de ánimo, no veo en cualquier caso que sea motivo suficiente para la eutanasia.
10 K 82
#14 luckyy
#7 si ella lo desea ya es suficiente para que la apliquen; y lo que no es de recibo es que gentuza con mierdas de principios contradigan su deseo.
2 K 38
#16 Orabla
#7 Por suerte el comité de expertos especializados en eutanasia sí lo ve.
13 K 139
#83 lectordigital
#16 pues vaya comité de expertos como sea el mismo del COVID
0 K 9
#29 manuelnw
#7 Si nadie me corrige, creo ella se intentó suicidar y por eso se quedó parapléjica.

Parece que viene de familia desestructurada y sus padres perdieron la custodia cuanto tenía 13 años, entrando en centros de menores.

Sufrió una agresión sexual múltiple, y creo que es cuando se intentó suicidar. Hubo varios intentos de suicidio.

Y según parece nunca se intentó tratar psicológicamente.

Ahora que es parapléjica y quiere la eutanasia, es difícil decir que no.

Pero la historia da qué pensar.

¿Cuántas veces se podría haber ayudado a esta chica para no llegar hasta aquí?
17 K 185
#32 Leclercia_adecarboxylata
#29 Exacto, eso es lo que intuyo de este caso.

Recordemos que la eutanasia es un procedimiento financiado. No es lo mismo que un "pues si se quiere quitar la vida qué problema hay, es mayor para decidir". No es esa situación, sino sería manga ancha para el suicidio, que ya es un problema serio en esta sociedad.

Debe ser alguien que no pueda realizarlo por sí mismo, que padezca una situación incurable y que esa situación genere un sufrimiento de gran magnitud que haya sido resistente a cualquier tratamiento médico.

Es esa situación, por eso está regulado.
3 K 48
#44 osids
#29 Tienes razón en todo lo que expones, pero llegados a este punto en lugar de impugnar y volver a negar la ayuda que pide, porque no cogen el caso, se ve todo lo que se hizo mal y se intenta que nadie llegue hasta este punto pero se respeta la voluntad de Noelia, que creo que debiera ser lo fundamental porque no tenemos máquinas del tiempo
0 K 10
TikisMikiss #47 TikisMikiss
#29 No sé, pero ya está hecha unos zorros mentalmente, lo mejor es acabar con su sufrimiento cuanto antes.
1 K 21
#65 srskiner
#47 es un tema delicado y gris, con esa frase legítimas.la eutanasia de mucha gente con depresión tratable, que tal vez les hagas un favor, pero complicado es.
1 K 17
TikisMikiss #74 TikisMikiss *
#65 El tratamiento que mencionas tiene un coste bastante alto para todos. Farmacología, psicoterapia, apoyo emocional, además de una base que asegure las condiciones llamadas higiénicas (vamos a decir, una base necesaria aunque lejos de ser suficiente, pero repito que necesaria, de dignidad de la persona en sus condiciones materiales, que es necesaria además para no tener más preocupaciones que las del propio proceso terapéutico).

De hecho es que materialmente ni siquiera es viable, a día de…   » ver todo el comentario
0 K 11
#84 lectordigital
#74 si tú idea es esa todos los ancianos diagnosticados con alzheimer deberían estar muertos
0 K 9
#76 Amador_Pastor
#7 es por dolores insoportables
0 K 7
#82 lectordigital
#7 para los progrespijicomunistas es motivo y si estás en contra eres un fascista
0 K 9
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo *
Yo defiendo la eutanasia el algunos casos, sobretodo enfermedades terminales para evitar sufrimiento, ...

Pero con esta chica no lo tengo claro. Segun parece quedo paraplejica en el 2022 en un intento de suicidio y tiene algunos transtornos psicologicos.

Quiero pensar que la gran mayoria de nosotros no pensariamos que la opcion mas correcta para un suicida fuese la eutanasia sino mas bien ayuda psicologica.

Y tambien quiero pensar que si el padre hubiese acudido a otros abogados, y no a unos…   » ver todo el comentario
3 K 54
Arkhan #54 Arkhan *
#21 ¿Negarle la eutanasia, sin atender a nada más, por quedarse parapléjica por un intento de suicidio fallido no lo ves como otra forma de castigar el haber intentado suicidarse?
0 K 12
Atusateelpelo #61 Atusateelpelo *
#54 Entonces ¿dejamos que todos los suicidas consigan su objetivo sin intervenir aunque se pueda evitar el fatal desenlace?
¿O quizas sea mejor tratar de evitar que lo consigan y facilitarles ayuda psicologica para tratar de soluccionar el problema que les ha llevado a intentar suicidarse?
2 K 32
#67 Mmmeneante
#21 Yo entiendo lo del suicidio asistido para gente que no puede moverse y quiere morir. Pero para gente que puede moverse, como mucho les dejaría el medio para hacerlo de forma indolora (quizá en un entorno controlado por seguridad) pero que fuera esa persona la que se lo aplicara. Otra cosa no la entiendo.
1 K 15
#86 curmudgeon
#67 Poder suicidarse sin dolor ya es mucho. Y sin dejar un desastre que limpiar a otros, que también sufren por ello. Sin tener que hacer una investigación posterior para saber si es asesinato o suicidio.
Es muy fácil decir que no, y tampoco dar ayuda y tratamiento, porque el estado no la da. Es un "te jodes".
0 K 6
#87 lectordigital
#67 he visto gente peor con muchas ganas de vivir. No se que clase de comité de expertos avala está aberracion
0 K 9
Furiano.46 #15 Furiano.46
petición expresa de la joven, el procedimiento ha sido impugnado de forma sistemática por su padre, con el respaldo jurídico de Abogados Cristianos ..... Cómo no! Abogados del diablo....
3 K 48
#58 diablos_maiq
#15 curiosamente empeñados en asociar la palabra "cristiano" con "hijoputa".
0 K 10
#26 diarmait
Exigir una aceptación racional por parte del padre que su hija quiera quitarse la vida es mucho pedir.
La chica es mayor de edad y tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, incluso quitarsela pero yo, que también soy padre, aunque no comparto la postura del suyo entiendo perfectamente que quiera desesperadamente evitarlo.
2 K 26
JanSmite #39 JanSmite
#0 "…sin lograr frenar su ejecución."

Joder, qué frase más desafortunada…
1 K 22
GeneWilder #11 GeneWilder
Es una historia muy triste desde cualquier punto de vista.
1 K 21
#59 abogado_del_diablo
Cuando exterminan a los palestinos dicen "se han muerto".
Y aquí, cuando aplican la eutanasia, no encuentran mejor palabra que "ejecución".
Joder.
1 K 19
#70 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Pues no sé yo, paraplejica desde 2022 y en 2024 pide la eutanasia... parece sin tener ni idea, una depresión por su nueva situación.

Eso si, si los médicos dan el visto bueno, no es nadie un tercero para interponerse. EPor otra parte, entiendo que si el padre cree que es por algo así como una depresión, intente pararlo utilizando lo que pueda.
1 K 19
mperdut #56 mperdut *
Las instituciones no le han dado la ayuda que necesitaba, cuando la necesitaba, pero ahora, eso si, la ayuda que le dan es ayudarla a morir. Vamos, que dpm, dpm para todo el montón de políticos y funcionarios que se lo llevan calentito todos los meses por no hacer nada. Es decisión de Noelia y punto, de acuerdo, nada que objetar, pero eso no quita lo otro que acabo de decir. Que asco da todo.
1 K 17
FunFrock #34 FunFrock
La eutanasia era para casos extremos... Ya vamos bajando el estándar.

Jordi, el enfermo de ELA, el gobierno solo Le ofreció la ayuda de asesinarlo, en vez de ayudarlo.

youtu.be/faHZSU5ql_g?is=TNMAYGQl9od96r_8

Al final la eutanasia va a ser un modelo productivo. Cuando molestes, inyección.

No se q tiene de progresista esto
3 K 16
JanSmite #68 JanSmite
#34 Ejem………

Octubre de 2025:

El Gobierno aprueba la financiación de la ley ELA: una ayuda de hasta 10.000 euros al mes para recibir atención 24 horas

noticiastrabajo.huffingtonpost.es/economia/el-gobierno-aprueba-la-fina

Noviembre de 2025:

El Congreso convalida el Real Decreto que desarrolla la ley ELA y aporta 500 millones de euros para Dependencia

www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-c
0 K 19
FunFrock #81 FunFrock
#68 ya bueno. Tb podemos sacar las fotos con Pedro Sánchez, hace 1 o 2 años y no haber dad ni una ayuda.
Y en el video dice q le daban ayudas para morir, no para vivir.

Asi q esas noticias, lo siento pero no me las creo. Ya q no hay ni presupuestos
0 K 7
lestat_1982 #73 lestat_1982
#34 te refieres ayudarlo encontrando la posibilidad de revertir la ELA?
Teniendo en cuenta la esperanza de vida y la degeneración que conlleva que ves de bajada de baremo?
O es que tenías ganas de criticar y ya está?
0 K 9
Catapulta #72 Catapulta
Mierda de artículo, no hay nada de nada de entrevista.
0 K 14
#38 lectordigital
La chica necesita ayuda para vivir no para morir. Una paraplejia o una depresión no es motivo para terminar con la vida de una chica joven
2 K 14
JanSmite #43 JanSmite
#38 La chica necesita lo que ella decida que necesita, que ya es mayor de edad, no lo que su padre, o quién sea, le quiera imponer.

Puedes intentar convencerla por las buenas, pero lo que está haciendo su padre es hasta contraproducente.
2 K 32
#78 lectordigital
#43 Si tiene una depresión de caballo no tiene capacidad para decidir que la solución es dejar de existir. Eso lo ve cualquiera
1 K 16
Uda #40 Uda
Uff. Lo siento chiquilla debes de estar muy jodida y muy segura.
No lo tengo claro. Tú decides.
Que sea rápido.
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #41 Expat_Guinea_Ecuatorial
Por que no se espera a que la IA encuentre la cura?
0 K 10
#63 abogado_del_diablo
#41 Gran idea; seguro que no lo ha pensado, esperar hasta que "la curen".
¿Lo dices por estupidez, hijoputez o ambas?
0 K 7
#49 volsetes
Lo del padre no lo entiendo, tremendo subnormal. Le dice que para él está muerta pero no la deja descansar. ¿Qué quiere? ¿Que sufra? Menudo desgraciado debe ser (por juntarse con Abogados del Diablo, también).
1 K 9
Luis_F #62 Luis_F
hijo de mil putas con ladillas
0 K 9

menéame