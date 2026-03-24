Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”

El deterioro de la relación con su padre ha sido uno de los elementos más duros del proceso. Según relata, llegó a decirle que “para él ya estaba muerta”, en un contexto de enfrentamiento que se ha trasladado también a los tribunales. La figura paterna ha liderado la estrategia judicial para impedir la eutanasia, sin lograr frenar su ejecución.
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Entonces...¿Lo de evitar la eutanasia es pura hijoputez? ¿En serio? Menudo padre!
Entonces...¿Lo de evitar la eutanasia es pura hijoputez? ¿En serio? Menudo padre!
Eso, o que es un cabronazo del tamaño de una catedral, que también puede ser.
Pero igual no, y hay gente mala que disfruta con el dolor ajeno.
Solo un matiz, no se va a ningún lado, simplemente va a quitarse la vida voluntariamente y dejar de existir. "Ir" es un movimiento, por lo que es una traslación, no una eliminación. Incluso en su acepción de muerte es "morirse", verbo pronominal, es reflexivo, pero una eutanasia no es "reflexivo" (verbalmente hablando, no que no haya tenido reflexión).
Bueno que es lo de menos. La hija que tome la decisión que quiera. Su cuerpo, sus decisiones.
No echemos las culpas a "la ley" cuando clarísimamente aquí la culpa es del juez. Persona mayor de edad, en su sano juicio, con informes médicos favorables y la ley totalmente de su lado, llega el juez y lo para porque le sale de la polla.
Ese juez debería estar fuera de la.carrera judicial. Como tantos otros.
O es un fanático religioso, y en ese caso pues lo que dices...
O simplemente ha visto que puede valerse de los frikis de abogados cristianos para parar la eutanasia de su hija, por creer por ejemplo, que es algo injustificado y que la situación puede cambiar, tenga razón o no.
Ojalá encuentre el descanso.
Creo… » ver todo el comentario
Sencillamente igual toca templar un poco el nervio.
Y te lo dice un padre
Al dejar de existir, ni te recuperas de nada, ni siquiera hay memoria ni consciencia de haber existido antes. No hay nada de lo que recuperarse ni de lo que descansar, a efectos prácticos es como si jamás hubieras existido ni necesitado motivos para dejar de existir en primer lugar.
Como que la nada, los gases tiene que salir, y las larvas de moscarda, tiene un buen sustrato para perpetuar la especie...
Por otra parte, esa es la base de las religiones, no les jodas el chiringuito, que sin promesas tras la muerte, se les cae la paraeta!!!
Si el problema de esta chica es la paraplejía, que es desde luego una situación desgarradora y horrible que predispone a serios problemas en el estado de ánimo, no veo en cualquier caso que sea motivo suficiente para la eutanasia.
Parece que viene de familia desestructurada y sus padres perdieron la custodia cuanto tenía 13 años, entrando en centros de menores.
Sufrió una agresión sexual múltiple, y creo que es cuando se intentó suicidar. Hubo varios intentos de suicidio.
Y según parece nunca se intentó tratar psicológicamente.
Ahora que es parapléjica y quiere la eutanasia, es difícil decir que no.
Pero la historia da qué pensar.
¿Cuántas veces se podría haber ayudado a esta chica para no llegar hasta aquí?
Recordemos que la eutanasia es un procedimiento financiado. No es lo mismo que un "pues si se quiere quitar la vida qué problema hay, es mayor para decidir". No es esa situación, sino sería manga ancha para el suicidio, que ya es un problema serio en esta sociedad.
Debe ser alguien que no pueda realizarlo por sí mismo, que padezca una situación incurable y que esa situación genere un sufrimiento de gran magnitud que haya sido resistente a cualquier tratamiento médico.
Es esa situación, por eso está regulado.
De hecho es que materialmente ni siquiera es viable, a día de… » ver todo el comentario
Pero con esta chica no lo tengo claro. Segun parece quedo paraplejica en el 2022 en un intento de suicidio y tiene algunos transtornos psicologicos.
Quiero pensar que la gran mayoria de nosotros no pensariamos que la opcion mas correcta para un suicida fuese la eutanasia sino mas bien ayuda psicologica.
Y tambien quiero pensar que si el padre hubiese acudido a otros abogados, y no a unos… » ver todo el comentario
¿O quizas sea mejor tratar de evitar que lo consigan y facilitarles ayuda psicologica para tratar de soluccionar el problema que les ha llevado a intentar suicidarse?
Es muy fácil decir que no, y tampoco dar ayuda y tratamiento, porque el estado no la da. Es un "te jodes".
La chica es mayor de edad y tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, incluso quitarsela pero yo, que también soy padre, aunque no comparto la postura del suyo entiendo perfectamente que quiera desesperadamente evitarlo.
Joder, qué frase más desafortunada…
Y aquí, cuando aplican la eutanasia, no encuentran mejor palabra que "ejecución".
Joder.
Eso si, si los médicos dan el visto bueno, no es nadie un tercero para interponerse. EPor otra parte, entiendo que si el padre cree que es por algo así como una depresión, intente pararlo utilizando lo que pueda.
Jordi, el enfermo de ELA, el gobierno solo Le ofreció la ayuda de asesinarlo, en vez de ayudarlo.
youtu.be/faHZSU5ql_g?is=TNMAYGQl9od96r_8
Al final la eutanasia va a ser un modelo productivo. Cuando molestes, inyección.
No se q tiene de progresista esto
Octubre de 2025:
El Gobierno aprueba la financiación de la ley ELA: una ayuda de hasta 10.000 euros al mes para recibir atención 24 horas
noticiastrabajo.huffingtonpost.es/economia/el-gobierno-aprueba-la-fina
Noviembre de 2025:
El Congreso convalida el Real Decreto que desarrolla la ley ELA y aporta 500 millones de euros para Dependencia
www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-c
Y en el video dice q le daban ayudas para morir, no para vivir.
Asi q esas noticias, lo siento pero no me las creo. Ya q no hay ni presupuestos
Teniendo en cuenta la esperanza de vida y la degeneración que conlleva que ves de bajada de baremo?
O es que tenías ganas de criticar y ya está?
Puedes intentar convencerla por las buenas, pero lo que está haciendo su padre es hasta contraproducente.
No lo tengo claro. Tú decides.
Que sea rápido.
¿Lo dices por estupidez, hijoputez o ambas?