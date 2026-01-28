Golpe a Windows 11: entra en caída libre de usuarios y obliga a Microsoft a prometer grandes cambios para 2026

Microsoft no podría haber empezado el 2026 con peor pie, con no una, sino dos actualizaciones para Windows 11 que introducen problemas graves en funciones básicas del sistema operativo, como apagar y suspender el ordenador. Ahora, Microsoft ha hecho una gran promesa de cambios en la plataforma de Windows que irán dirigidos a solucionar los problemas de fondo del sistema operativo y prepararlo para el futuro. El anuncio llega con la última versión en desarrollo de Windows que ya está llegando a los usuarios de Windows Insider.