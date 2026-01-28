edición general
Golpe a Windows 11: entra en caída libre de usuarios y obliga a Microsoft a prometer grandes cambios para 2026

Golpe a Windows 11: entra en caída libre de usuarios y obliga a Microsoft a prometer grandes cambios para 2026

Microsoft no podría haber empezado el 2026 con peor pie, con no una, sino dos actualizaciones para Windows 11 que introducen problemas graves en funciones básicas del sistema operativo, como apagar y suspender el ordenador. Ahora, Microsoft ha hecho una gran promesa de cambios en la plataforma de Windows que irán dirigidos a solucionar los problemas de fondo del sistema operativo y prepararlo para el futuro. El anuncio llega con la última versión en desarrollo de Windows que ya está llegando a los usuarios de Windows Insider.

obmultimedia #1 obmultimedia
Aqui uno que sigue con W10
7 K 87
#5 Nuisaint
#1 Yo igual, prefiero estabilidad que más funciones que no necesito.
3 K 39
Mountains #6 Mountains
#5 Ubuntu va como un tiro para el día a día.
4 K 63
zuul #14 zuul
#6 25 años llevo tirando de Linux. No ha sido un camino de rosas pero no lo cambio por nada.
0 K 9
PaulDurden #10 PaulDurden *
#1 Y yo si pudiera, con W7...
1 K 28
Cehona #15 Cehona
#1 ¿Windows 10 ESU o Windows 10 LTSC?
Yo tengo W11 25H2 y Windows 10 LTSC en Hyper-V y ningún problema.
Con Copilot y toda la IA desactivada.
Cuando la quiero usar, me voy a Gemini. Recall desactivado.
Al igual que para dominar linux, hay que ser un usuario avanzado, para dominar Windows, no hay solo que dar click, click, click.
0 K 12
placeres #3 placeres
.. uno que se pasó al windows 11 por darle clic a aceptar una mañana sin café.. Ni en windows 8 he sufrido tanto con un sistema de microsot.. En el portatil directamente bloquee cualquier posibilidad que me pregunte sobre actualizar, que desastre de versión.

Si no fuera que usos programas incompatibles con Linux me hubiera pasado a la fuerza.
2 K 31
Pacman #9 Pacman
#8 es fácil, en ese aspecto. Pilla el número de PC 's vendidos
fijo que el 80% traen W11 y estoy siendo conservador
1 K 29
#12 soberao
#9 Para uso doméstico ya no necesitas un ordenador, con el móvil te sobra y va con Linux/Android.
1 K 34
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Mira que lo dudo. Por mucho que nos quejemos Windows 11 sigue dominando. Y como sospechaba no da ni una puta cifra...
1 K 27
Pacman #7 Pacman
#2 no es que domine. Es que si, o si, en equipos nuevos lo traes.
mucha gente no sabe instalar un sistema mejor, por lo que se queda con el 11
2 K 32
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 A ver, si a mi me parece bien. Pero no da ni una cifra. Ni golpe ni niño muerto.
0 K 15
#16 Feliberto
Yo me puse windows 11 porque con W10 no habia huevos a hacer funcionar la red, y con W11 funcionó al instante, pero en que momento, me tiene tan harto que hasta me he planteado un mac.
0 K 11
#13 bizcobollo
No, por favor, cambios no. Que lo dejen quitecito.
0 K 7
Abdo_Collo #17 Abdo_Collo *
He sido linuxero pero necesitaría otra vida para hacer lo que hago con w11... a mi no me da problemas {0x1f62c}
0 K 7
Aokromes #11 Aokromes
#4 mas bien bulo.
0 K 10

