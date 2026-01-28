Golpe a Windows 11: entra en caída libre de usuarios y obliga a Microsoft a prometer grandes cambios para 2026

Microsoft no podría haber empezado el 2026 con peor pie, con no una, sino dos actualizaciones para Windows 11 que introducen problemas graves en funciones básicas del sistema operativo, como apagar y suspender el ordenador. Ahora, Microsoft ha hecho una gran promesa de cambios en la plataforma de Windows que irán dirigidos a solucionar los problemas de fondo del sistema operativo y prepararlo para el futuro. El anuncio llega con la última versión en desarrollo de Windows que ya está llegando a los usuarios de Windows Insider.
| etiquetas: windows 11 , caída libre , microsoft , grandes cambios , 2026
Yo tengo W11 25H2 y Windows 10 LTSC en Hyper-V y ningún problema.
Con Copilot y toda la IA desactivada.
Cuando la quiero usar, me voy a Gemini. Recall desactivado.
Al igual que para dominar linux, hay que ser un usuario avanzado, para dominar Windows, no hay solo que dar click, click, click.
Si no fuera que usos programas incompatibles con Linux me hubiera pasado a la fuerza.
fijo que el 80% traen W11 y estoy siendo conservador
mucha gente no sabe instalar un sistema mejor, por lo que se queda con el 11