Clientes MAGA furiosos dicen que han sido «estafados» por los relojes Trump. (Eng)

En medio de un cierre gubernamental que parece que se prolongará hasta la tercera semana, el presidente Donald Trump ha presentado una nueva línea de relojes de pulsera de lujo con su firma y el eslogan «TRUMP 45-47». Los anuncios de los nuevos relojes «Fight, Fight, Fight», cuyo precio oscila entre los 499 y los 799 dólares, comenzaron a aparecer regularmente en el canal de noticias conservador Newsmax.

themarquesito
Famoso estafador promueve estafa, las víctimas se enfadan.
Más noticias a las 9.

#0 Te arreglo un poco el titular

Milmariposas
#2 Fight, fight, fight :troll:

Macadam
#2 Una lástima, me perderé las noticias por culpa de mi trumpwatch

mariKarmo
Nadie de MAGA le dio por pensar que Trump ha llegado a la presidencia para enriquecerse aún más si cabe?


