Clientes MAGA furiosos dicen que han sido «estafados» por los relojes Trump. (Eng)

En medio de un cierre gubernamental que parece que se prolongará hasta la tercera semana, el presidente Donald Trump ha presentado una nueva línea de relojes de pulsera de lujo con su firma y el eslogan «TRUMP 45-47». Los anuncios de los nuevos relojes «Fight, Fight, Fight», cuyo precio oscila entre los 499 y los 799 dólares, comenzaron a aparecer regularmente en el canal de noticias conservador Newsmax.