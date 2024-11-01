edición general
3 meneos
16 clics
Francia se ha acordado del canon digital y quiere subir la apuesta: cobrar por tus descargas de Netflix y otras plataformas

Francia se ha acordado del canon digital y quiere subir la apuesta: cobrar por tus descargas de Netflix y otras plataformas

En la era del streaming, ya no se copia, se reproduce. En principio, es justo lo que tenía que ayudar a la industria. Y claro, ingresos por esta vía van cayendo. Ahí entra la nueva idea: gravar el modo offline de las plataformas. Si descargar temporalmente un capítulo implica hacer una copia, razonan desde París, entonces debería pagarse también por ello. Sería, literalmente, pagar dos veces por lo mismo.

| etiquetas: francia , canon digital , descargas
3 0 0 K 40 ocio
8 comentarios
3 0 0 K 40 ocio
ipanies #2 ipanies
Los franceses están buscando lereles hasta debajo de las piedras...
3 K 48
Jakeukalane #3 Jakeukalane
#2 pues que dejen de regalárselos a Ucrania...
1 K 23
Pertinax #5 Pertinax
#2 Es un vecino contándose las barbas.
0 K 12
Foxdie #1 Foxdie
Pues yo no tengo ningún problema en mandar el streaming a la porra y volver a izar la bandera de la calavera junto a la mula.
2 K 28
#4 Feliberto
#1 Yo lo hice ya hace unos meses, stremio+torrentio y que les den por culo.
1 K 17
Torrezzno #6 Torrezzno
No saben que hacer para escamotear hasta el último céntimo
0 K 20
#7 Eukherio
Huele a desesperación esa jugada. Tendríamos que cederles a algún juez de aquí para que colase eso de que una descarga offline es lo mismo que comprar una unidad. El que quería prohibir Telegram en España porque había grupos en los que se pirateaban cosas era buen candidato.
0 K 8
Andreham #8 Andreham
Si una persona respira, puede utilizar ese oxígeno para realizar actividades ilícitas como reproducir contenido con copyright.

Por lo tanto, habrá que pagar un canon por respirar.
0 K 8

menéame