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Federico Trillo atribuye el atentado del 11M a "comandos moritos" enviados por Marruecos "bajo control de Francia"

Federico Trillo atribuye el atentado del 11M a "comandos moritos" enviados por Marruecos "bajo control de Francia"

El exministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar esgrime de nuevo la teoría de la conspiración sobre el atentado durante la presentación de su libro en Barcelona

| etiquetas: federico , trillo , atentados , 11m , moritos , marruecos , francia
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51 comentarios
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Comentarios destacados:              
#4 La gente les sigue votando , lo raro es que no siga diciendo que fue ETA.
JackNorte #4 JackNorte
La gente les sigue votando , lo raro es que no siga diciendo que fue ETA.
43 K 446
#8 veratus_62d669b4227f8
#4 Preguntale a Mayor Oreja...no menosprecies la capacidad de superarse de estos elementos ni el nivel de estupidez de quienes les siguen.
10 K 95
vilgeits #15 vilgeits
#4 Aun no esta descartado, recuerda que encontraron un cassete de la orquesta Mondragon.
8 K 99
#32 Hynkel
#15 Viaje con nosotros si quiere gozar.
Viaje con la Cope a ningún lugar.

:troll:
0 K 8
Bapho #28 Bapho
#4 lo siguen diciendo, Mayor Oreja y algun otro. Es que se diversificar para liar mas al personal y vender libros.
1 K 24
#37 Setis
#4 Vamos a ver, que lo dice un miserable según Acebes. ¿Que esperas de la palabra de un miserable?
1 K 19
Gazpachop #39 Gazpachop
#4 porque ahora lo que vende en la derecha es esto. No es casualidad.
1 K 22
karakol #2 karakol
El tonto, racista, y la linde.
26 K 265
PsySkeletor #40 PsySkeletor
#2 no. No lo es. Ósea si lo es peor no va desencaminado.

Si escucháis los audios de Villarejo habla precisamente de eso, de cómo Francia quería echar a España de Marruecos y “dejó” pasar la info del posible atentado. Eso hizo que España se replegara de Marruecos y Argelia (creo), dejando vía libre a Francia.
0 K 9
#44 Einwanderer
#40 Dos tontos que llevan tiempo insinuando conspiraciones del estado profundo francés sin aportar jamás una sola prueba.
0 K 7
#51 PerritaPiloto
#40 Es mucho más facil que algún confidente de la unidad de Villarejo se tirase el pisto y diese un poco flipado. O un policía se tirase el pisto diciendo que han descubierto cosas de esas, aunque fuese mentira.

Si escuchas a Villarejo no es un alarde de rigurosidad.
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cromax #47 cromax *
#2 Pa tontos los que se crean esto.
Lo más cachondo es que cuando muchos derechones se enteren que Marruecos es aliado preferente de EEUU e Israel #3 igual les estalla la cabeza y las pocas entendederas que tienen. :troll:
1 K 19
Moderdonia #27 Moderdonia
#1 Enviar un Yakovlev 42 a Londres para recoger a Trillo y sus maletas.
8 K 93
DDJ #14 DDJ
Valiente montón de impresentables hay en los podridos :palm:

Este tío mierdas no está entre rejas por lo del Yak-42 porque la justicia española es impecable, impecable limpiando las corruptelas de los HDP como éste, Montoro, la marquesa a la fuga y toda esa ralea que pulula por Génova 13 :peineta:
10 K 116
HeilHynkel #3 HeilHynkel
La famosa conspiración morogabacha. xD xD
7 K 103
calde #31 calde
#3 hay que hacer ruido, mucho. Que las noticias reales de esos días no les interesan... ¬¬
1 K 34
#36 Hynkel
#3 Y al final la conspiración fue que alguien del PP dijo "si colamos que ha sido ETA arrasamos, si no cuela nos echan". Cuando probablemente habrían salvado la cara dándola.

Les hizo falta perder también en 2008 para entender que la matraca no les llevaba a ningún lado.
4 K 49
perrico #46 perrico
#36 Y aun hoy siguen con la matraca de que "ETA está más viva que nunca" como dice Ayuso.
En su día se decía que el PP no quería el fin de ETA. Ahora estoy seguro que era así.
0 K 12
wata #23 wata
No he visto a un personaje más sobrevalorado que este imbécil.
Lo nombraron ministro porque alférez de complemento.
Lo del Yak 42 debería haber servido para que se metiera la lengua en el culo y no la volviera a sacar.
Lo nombran embajador en Londres sin saber inglés.
Y ahora viene a dar lecciones con mensajes racistas y creyendo que somos idiotas.
6 K 81
vicus. #5 vicus. *
Ahora que la ETA no está, ni se les espera, por desgracia para el ex-minstrillo, toca meterse con los "moritos" de Marruecos y los franceses. Menos mal que ya nadie cree en esta gentuza, buen sí, los tontos que les votan, qué son millones.
6 K 80
Wheresthebunny #29 Wheresthebunny
#5 Nadie= 8 millones :wall:
1 K 19
#35 Eukherio
#5 Quiere montarse su propia conspiración paralela. Que lo pongan a debatir con Pedro J. a ver quién está más loco. Tiene que salir una explicación divertidísima de ese choque.
0 K 8
Kantinero #6 Kantinero *
Igual si su nefasto presidente no nos hubiera encharcado en una guerra con mentiras nos hubiéramos ahorrado esa terrible tragedia, a la que además trataron con más mentiras
3 K 56
Andreham #30 Andreham
Entonces la jugada es que los moros de Marruecos, que son colegas de Aznar, del Rey, de Franco y de Estados Unidos; hicieron un atentado represalia a España por... Ayudar a estados unidos en su guerra? Y mientras gobernaba el PP?
4 K 51
#38 Eukherio
#30 Para que ganase el PSOE. Es puro ajedrez 4D.
1 K 18
redscare #42 redscare
#30 Un plan sin fisuras.
0 K 10
autonomator #16 autonomator
Que el tipo este no pisase prisión por lo del JAK42 o ni siquiera lo inhabilitasen, dice mucho de la justicia española y no bueno.
2 K 45
#7 luckyy
Y todavía se atreve a respirar
4 K 44
Nube_Gris #13 Nube_Gris
A estas alturas el votante del PP no es que se crea cualquier cosa, es que tiene que creerse cualquier cosa, aunque sea mentira, con tal de poder seguir atacando al gobierno y a Pedro Sánchez.
3 K 41
MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#13 Hay que ser muy imbécil y odiar mucho a este país para querer tenerlos en el gobierno.
0 K 16
Mark_ #34 Mark_ *
Como recordatorio:

"El PP de Madrid realizó al menos 12 operaciones de blanqueo el 11-M"

www.noticiasdenavarra.com/politica/2016/02/18/pp-madrid-realizo-12-ope

En el PP no deberían abrir la boca ni para comer.
4 K 39
#20 fremen11
Y esto lo dice el que permitió que metieran los restos a cholón en los ataúdes de los asesinados en el YAK-42, menudo HDLGP
2 K 33
Mangione #25 Mangione
PPutos traidores mafiosos...
2 K 33
mondoxibaro #17 mondoxibaro
La nueva estrategia del PP es contaminar las relaciones de España con Marruecos, con la colaboración de medios próximos como Vozpópuli, El inMundo y 13tv, entre otros...y con la colaboración de la ultraderecha americana. Lo de Trillo parece una tontería ridícula pero busca ahondar en esa estrategia.
2 K 28
Mesopotámico #24 Mesopotámico
Todo apunta a eso, esto me recuerda a la famosa conpiracion pedofilo-satanica, y luego resulta que es verdad.
Hay un documental muy bueno de terra ignota sobre el 11M, son unas 10 horas, pero igual te abres un poco mas de miras
1 K 24
reithor #9 reithor
¡Viva Honduras! Como compite con mayor oreja y acebes por ser el más mierder 2004 edition.
1 K 24
LázaroCodesal #22 LázaroCodesal
#9 Esa es una anécdota que casi lo humaniza, pero es un hijo de la gran puta. Es el que mandó entregar los cadáveres del YAK 42 sin identificar a sus familias, fue el que empeñó en que España, sin tener ni idea, se pusiese a fabricar submarinos...que se hunden pero no flotan...Expulsado como embajador por acosar a funcionarios....Un sinvergüenza inútil. Estoy seguro que tiene alitosis. Yo no me acercaria a el. Mala gente.
4 K 45
Ankor #12 Ankor *
Bueno, al menos desde estos cargos ya empiezan a cambiar el relato, antes era ETA, ahora ya han sido los moros. A lo mejor, en otros 20 años, aceptan que fue gracias a la guerra que nos metio Aznar.
2 K 23
#41 diablos_maiq
#12 paciencia, todavía les falta pasar por la dictadura woke
0 K 10
Lamantua #18 Lamantua
PPutos taraos.
1 K 17
#11 Albarkas
¡¡¡Manda huevos!!!
La de idioteces que se creen que nos vamos a creer.
2 K 14
tricionide #26 tricionide
las neuronas escasean por algun lado
0 K 13
#19 Mandri20
Otro subnormal, tampoco es nada nuevo.
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devilinside #10 devilinside
El Comandante Perejil haciendo el bocas
0 K 11
#50 paco_camps_2011
Ya me habéis jodido el día, pensaba que este hombre estaba muerto.
0 K 10
Nitros #48 Nitros
Yo creo que fueron aliens.
0 K 9
FunFrock #33 FunFrock
Principales condenados y nacionalidades:
Jamal Zougam (Marruecos): Autor material, condenado a más de 42.000 años.
Otman el Gnaoui (Marruecos): Autor material.
José Emilio Suárez Trashorras (España): Español, exminero que facilitó los explosivos.
Otros implicados: La mayoría de la célula estaba compuesta por ciudadanos marroquíes y otros extranjeros, habiendo sido la mayoría expulsados tras cumplir parte de la condena.
Situación actual: A marzo de 2024, solo tres de los condenados (Zougam, El Gnaoui y Trashorras) permanecen en prisión.
2 K 6
Greg #43 Greg
#33 Se te olvidó mencionar que el que paseaba al perro del vecino del cantante de la orquesta Mondragón también era marroquí...
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FunFrock #45 FunFrock
#43 Solo he puesto información de la sentencia judicial, se puede leer en Wikipedia. Lo que tu me pones no aparece en la wikipedia
es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004
1 K 15
#49 nanovilla *
#33 se te ha olvidado que los culpables directos se suicidaron arrastrando más víctimas. A no ser que quieras condenarlos después de muertos, parecería que intentas manipular burdamente...
0 K 6

menéame