Federico Trillo atribuye el atentado del 11M a "comandos moritos" enviados por Marruecos "bajo control de Francia"

El exministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar esgrime de nuevo la teoría de la conspiración sobre el atentado durante la presentación de su libro en Barcelona
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Viaje con la Cope a ningún lugar.
Si escucháis los audios de Villarejo habla precisamente de eso, de cómo Francia quería echar a España de Marruecos y “dejó” pasar la info del posible atentado. Eso hizo que España se replegara de Marruecos y Argelia (creo), dejando vía libre a Francia.
Si escuchas a Villarejo no es un alarde de rigurosidad.
Lo más cachondo es que cuando muchos derechones se enteren que Marruecos es aliado preferente de EEUU e Israel #3 igual les estalla la cabeza y las pocas entendederas que tienen.
www.youtube.com/watch?v=wy5lSeww9NE
Este tío mierdas no está entre rejas por lo del Yak-42 porque la justicia española es impecable, impecable limpiando las corruptelas de los HDP como éste, Montoro, la marquesa a la fuga y toda esa ralea que pulula por Génova 13
Les hizo falta perder también en 2008 para entender que la matraca no les llevaba a ningún lado.
En su día se decía que el PP no quería el fin de ETA. Ahora estoy seguro que era así.
Lo nombraron ministro porque alférez de complemento.
Lo del Yak 42 debería haber servido para que se metiera la lengua en el culo y no la volviera a sacar.
Lo nombran embajador en Londres sin saber inglés.
Y ahora viene a dar lecciones con mensajes racistas y creyendo que somos idiotas.
"El PP de Madrid realizó al menos 12 operaciones de blanqueo el 11-M"
www.noticiasdenavarra.com/politica/2016/02/18/pp-madrid-realizo-12-ope
En el PP no deberían abrir la boca ni para comer.
Hay un documental muy bueno de terra ignota sobre el 11M, son unas 10 horas, pero igual te abres un poco mas de miras
La de idioteces que se creen que nos vamos a creer.
Jamal Zougam (Marruecos): Autor material, condenado a más de 42.000 años.
Otman el Gnaoui (Marruecos): Autor material.
José Emilio Suárez Trashorras (España): Español, exminero que facilitó los explosivos.
Otros implicados: La mayoría de la célula estaba compuesta por ciudadanos marroquíes y otros extranjeros, habiendo sido la mayoría expulsados tras cumplir parte de la condena.
Situación actual: A marzo de 2024, solo tres de los condenados (Zougam, El Gnaoui y Trashorras) permanecen en prisión.
es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_marzo_de_2004