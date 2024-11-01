Espinosa de los Monteros afirma que Abascal acalla a los dirigentes con “capacidad de liderazgo”: “Busca que no haya nadie reconocible”

El exdiputado asegura que "uno de los problemas más graves" que tiene ahora el partido es que lo dirige "una camarilla" de gente que no está afiliada: "No son conocidos, pero son los que toman las decisiones"
Ni siquiera son fascistas, que buscan el bien de los suyos...
Son trepas y parásitos corrompiendo el sistema para su provecho.
Abascal es un zote y me imagino que se habrá rodeado de gente aduladora, que lo manipulan sutilmente y que han decidido prescindir de aquellos personajes más mediáticos y menos influenciables, como Ortega Smith, Olona o Espinosa de los Monteros.
Creo que estáis dolidos por perder el trabajo, le pasa a todo el mundo.
¿Y ha dicho quienes?
Ojalá en las próximas elecciones los electores regres tengan que elegir entre PP, Vox, Vox 2 y SALF.