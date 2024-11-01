edición general
Espinosa de los Monteros afirma que Abascal acalla a los dirigentes con “capacidad de liderazgo”: “Busca que no haya nadie reconocible”

El exdiputado asegura que "uno de los problemas más graves" que tiene ahora el partido es que lo dirige "una camarilla" de gente que no está afiliada: "No son conocidos, pero son los que toman las decisiones"

Comentarios destacados:    
josde #4 josde
Como huelen a mierda todas estas noticias sobre Abascal y Vox.
#14 Barriales
#4 a mierda que odias.
josde #16 josde
#14 Y que tu te rebozas en ella. :calzador:
#17 Barriales
#16 otra mierda para ti, figaredu y SantiPagitas.
josde #18 josde
#17 Que pobre eres y como hueles.
#19 Barriales
#18 no como tu boca y la de figaredu y SantPagitas.
josde #20 josde
#19 No pierdo el tiempo respondiendo a gente que son como tu, demuestras lo corto que eres. :eli:
#21 Barriales
#20 hueles muy mal. Hueles a Box.
#23 Almirantecaraculo
#4 una vez que la derecha ha asegurado su "victoria mediática" ahora han dado orden de dejar caer a Vox, no vaya a pasarse de frenada y apretar demasiado al PP.
vicus. #1 vicus. *
Me encanta el olor a descomposición voxetarra por la mañana. Dándose puñaladas por la espalda, la derechita cobarde...
Jakeukalane #2 Jakeukalane
#1 se están quitando lastre. Esto lo único que hace es dar más miedo.
vicus. #10 vicus.
#2 No estan quitando lastre, están colocando a gente que no tiene nada que ver con el partido, por lo que que no se han presentado a las elecciones, esto es un n fraude, y creo que va contra la ley de partidos políticos, por que vox es un chiringuito para que el Pagascal se haga rico, a cuenta de los votontos y militantes.
#22 Almirantecaraculo
#10 lo que puedes resumir en fachas haciendo cosas de fachas.
Ni siquiera son fascistas, que buscan el bien de los suyos...
Son trepas y parásitos corrompiendo el sistema para su provecho.
yopasabaporaqui #13 yopasabaporaqui
#1 Después de la noche de los cuchillos largos la cosa no fue a mejor.
Findeton #26 Findeton
#1 Espinosa es bastante liberal, normal que critique a Vox. Le echaron por ser liberal.
oceanon3d #6 oceanon3d
De primero de mediocres; rodéate de imbéciles, más aún que tú, para que no te hagan sombra.
Narmer #9 Narmer
Es lógico que Abascal viera a Espinosa como una amenaza a su liderazgo, pues es un tipo muchísimo más inteligente y con mejor educación y preparación.

Abascal es un zote y me imagino que se habrá rodeado de gente aduladora, que lo manipulan sutilmente y que han decidido prescindir de aquellos personajes más mediáticos y menos influenciables, como Ortega Smith, Olona o Espinosa de los Monteros.
BlackDog #11 BlackDog *
#9 Tristemente, Espinosa de los Monteros ha sido uno de los mejores políticos que hemos tenido en España en los últimos años. Que razón tenia Miguel Anxo Bastos con la mano de hierro de la oligarquía, destrozo a Podemos y ahora parece que va a empezar con VOX, PP y PSOE ya fueron destruidos por esto hace mucho tiempo.
#7 Suleiman
Ahora mismo, aunque pongas un ñordo como presidente, seguirá subiendo las encuestas. Prevalece más el odio que cualquier cosa.
Malinke #8 Malinke
¿Quires decir que Buxadé y Herman no son reconocibles o que Antelo, Ortega y tú lo sois y tenéis capacidad de liderazgo?
Creo que estáis dolidos por perder el trabajo, le pasa a todo el mundo.
jm22381 #30 jm22381
Pues que funde su propio partido :troll:
ElenaCoures1 #24 ElenaCoures1
"el partido es que lo dirige "una camarilla" de gente que no está afiliada"
¿Y ha dicho quienes?
Raúl_Rattlehead #5 Raúl_Rattlehead
No se queja de que el partido lo controle una camarilla, se queja de que no sea la misma a la que el pertenece.
#12 soberao
Smith como líder la verdad es que no, siempre ha sido actor secundario, tiene más pinta de que cierran el chiringuito y toma el relevo los niñatos de Alpiste.
#27 DenisseJoel
Como les monte otro partido el Espinosa con la Macarena les va a hacer pupita.
Ojalá en las próximas elecciones los electores regres tengan que elegir entre PP, Vox, Vox 2 y SALF.
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
¿de qué me suena?
#25 tpm1
#15 Pero esta vez no hay piolets
#28 DenisseJoel *
#25 Hay motosierras. :troll:
HartzBaltz #29 HartzBaltz
Si los apartados se unieran y crearan su propio partido, que tamaño tendria?
#3 Barriales
Solo hay algún deficiente mental de Figaredu hablar para darle la razon. Y hay que ser muy corto para superar a SantiPaguitas.
