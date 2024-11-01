edición general
Ayuso exige que el presidente del Gobierno se someta a un chequeo en Quirón Salud de 300 millones de euros

Ha argumentado que «el propio Sánchez aceptará si sabe lo que le conviene. Por mucho que cargue contra la sanidad privada por electoralismo, todos sabemos en manos de quién queremos poner nuestra salud»

pitercio #2 pitercio
Sale Mondongo diciendo que el Perro tiene gonorrea, lo republica el Del báter, lo propaga Maripescuezo, lo amplifica Amarrosa y sus ardillas coprófagas y con esto se llena un par de horas de propaganda diaria.
ElRespeto #1 ElRespeto *
Jajajjaja me he reído en voz alta cuando llegué a “millones de euros”
