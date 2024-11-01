·
4477
clics
Inquiokupas
4320
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
4701
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
5243
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
3609
clics
El satélite Copernicus revela una transformación sorprendente en Marruecos
más votadas
292
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
573
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
370
La mala suerte persigue a Ayuso
392
Israel empuja a un éxodo al último pueblo cristiano de Cisjordania
492
Refugiado ciego encontrado muerto en la calle después de que la Patrulla Fronteriza estadounidense lo dejara a kilómetros de su casa [ENG]
9
meneos
7
clics
Ayuso exige que el presidente del Gobierno se someta a un chequeo en Quirón Salud de 300 millones de euros
Ha argumentado que «el propio Sánchez aceptará si sabe lo que le conviene. Por mucho que cargue contra la sanidad privada por electoralismo, todos sabemos en manos de quién queremos poner nuestra salud»
|
etiquetas
:
ocio
,
humor
9
0
0
K
78
ocio
2 comentarios
#2
pitercio
Sale Mondongo diciendo que el Perro tiene gonorrea, lo republica el Del báter, lo propaga Maripescuezo, lo amplifica Amarrosa y sus ardillas coprófagas y con esto se llena un par de horas de propaganda diaria.
0
K
15
#1
ElRespeto
*
Jajajjaja me he reído en voz alta cuando llegué a “millones de euros”
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
