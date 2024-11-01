·
9
meneos
26
clics
España rompe todos los récords en 2025 con 104.262 coches eléctricos matriculados
Con un crecimiento del 77 % frente a 2024, el coche eléctrico confirma su despegue definitivo en España.
|
etiquetas
:
coche eléctrico
,
españa
,
2025
8
1
1
K
92
tecnología
10 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
davidvsgoliat
Ya era hora.
1
K
22
#4
ahotsa
#1
Bueno, comparar el número de un año con otro en España no sé si tiene mucho valor. Es que si no hubiera un crecimiento significativo de un año a otro en la situación actual, menuda catástrofe sería.
Para aumentar esos números que se pongan las pilas fomentando la infraestructura.
0
K
11
#2
Leclercia_adecarboxylata
Soñé con ese número y creí que era el Gordo.
0
K
20
#9
Feindesland
Vendiendo como eléctricos los hibridos y los híbridos enchufables.
0
K
20
#6
HeilHynkel
Así a ojo... Es como un 10% de todos los coches nuevos.
0
K
17
#8
supervega
Y eso que los medios de comunicación y youtubers comprados por Repsol , Cepsa.... no paran de echar mierda sobre el coche eléctrico.
0
K
15
#5
Harkon
Noooo, no los compréis que luego se me llenan los cargadores de la calle
0
K
15
#7
Narmer
#5
Y nos quitarán la bonificación para aparcar gratis en zona azul.
0
K
7
#3
rob
¿Tenemos que aplaudir o qué?
0
K
12
#10
Shuquel
Comprar un coche eléctrico empezará a ser algo corriente
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
