España rompe todos los récords en 2025 con 104.262 coches eléctricos matriculados

España rompe todos los récords en 2025 con 104.262 coches eléctricos matriculados

Con un crecimiento del 77 % frente a 2024, el coche eléctrico confirma su despegue definitivo en España.

#1 davidvsgoliat
Ya era hora.
#4 ahotsa
#1 Bueno, comparar el número de un año con otro en España no sé si tiene mucho valor. Es que si no hubiera un crecimiento significativo de un año a otro en la situación actual, menuda catástrofe sería.

Para aumentar esos números que se pongan las pilas fomentando la infraestructura.
#2 Leclercia_adecarboxylata
Soñé con ese número y creí que era el Gordo.
#9 Feindesland
Vendiendo como eléctricos los hibridos y los híbridos enchufables.


:palm:
#6 HeilHynkel
Así a ojo... Es como un 10% de todos los coches nuevos.
#8 supervega
Y eso que los medios de comunicación y youtubers comprados por Repsol , Cepsa.... no paran de echar mierda sobre el coche eléctrico.
#5 Harkon
Noooo, no los compréis que luego se me llenan los cargadores de la calle xD
#7 Narmer
#5 Y nos quitarán la bonificación para aparcar gratis en zona azul.
#3 rob
¿Tenemos que aplaudir o qué?
#10 Shuquel
Comprar un coche eléctrico empezará a ser algo corriente
