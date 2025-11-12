España se posiciona como el “socio fiable” de China en Europa: los 10 acuerdos para abrirse paso en su mercado

El rey Felipe VI finaliza su viaje de Estado con la firma de hasta una decena de compromisos económicos y de refuerzo del español. España se consolida como uno de los puentes entre China y Europa en plena guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y una creciente tensión entre el bloque comunitario y el gigante asiático. Siguiendo los pasos de Sánchez el pasado mes de abril, el rey Felipe VI se ha reunido este miércoles con el dirigente chino Xi Jinping para estrechar las relaciones entre ambos países tras......
Liderazgo tecnológico absoluto:
Entre 2019 y 2023, China lidera 57 de las 64 tecnologías críticas monitoreadas globalmente, mientras que Estados Unidos solo lidera 7. Hace 20 años era al revés (EE.UU. lideraba 60 de 64). Esto incluye:
- Diseño y fabricación de chips avanzados
- Sensores gravitacionales y cuánticos
- Computación de alto rendimiento… » ver todo el comentario
Esto es gracioso por que taiwan controla el 60% mundial y china no llega al 10. Y de los avanzados sube al 80%.
Y si, tu me estas poniendo que produce mas y mas barato que es lo que yo te he dicho
Y el informe que no parais de repetir ya se vio que en la practica era falso
La de elecciones a las que podrían haber ido dopados.
Eso no quita, que podamos exigir a quien gobierna lo que haya que exigir.
Caes en un falso dilema de libro.
izquierdano derecha. El PSOE es lo menos malo de la social democracia de pacotilla que tenemos encima. Los aparatos de los partidos es lo peor que le ha podido ocurrir al sistema. Hay gente con capacidad decisoria totalmente incompetente y además peligrosa. Al menos con los del PSOE nos evitamos a patanes reaccionarios supurando odio.
Agencia EFE.
Ya lo han dicho en la Comisión Europea, inversión China sí, pero si no permiten la colaboración con las empresas europeas y se lo traen todo hecho de China no es inversión, es una trampa para saltarse los aranceles.
Luego está el mercado Chino. El Gobierno Chino hace enormes esfuerzos para echar a las empresas que allí invierten, lo hemos visto con las tecnológicas estadounidenses y lo estamos viendo con los fabricantes de coches.
La colaboración suena bien, pero la posibilidad de que tengan a España como el tonto útil está ahí y solo lo sabremos dentro de unos años.
¿Quien nos queda?