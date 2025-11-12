edición general
España se posiciona como el “socio fiable” de China en Europa: los 10 acuerdos para abrirse paso en su mercado

El rey Felipe VI finaliza su viaje de Estado con la firma de hasta una decena de compromisos económicos y de refuerzo del español. España se consolida como uno de los puentes entre China y Europa en plena guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y una creciente tensión entre el bloque comunitario y el gigante asiático. Siguiendo los pasos de Sánchez el pasado mes de abril, el rey Felipe VI se ha reunido este miércoles con el dirigente chino Xi Jinping para estrechar las relaciones entre ambos países tras......

manuelpepito #2 manuelpepito
China cada vez viene con más fuerza, produce cosas que otros no producen, y es un mercado grandísimo. No llevarse bien con los chinos es un tiro en el pie.
8
platypu #9 platypu
#2 No produce nada que otros no produzcan, simplemente es mas barato
0
#12 Inno
#9 "China solo hace cosas más baratas" Vaya, parece que alguien lleva viviendo en 2005. Permíteme actualizarte con datos de 2024-2025:

Liderazgo tecnológico absoluto:

Entre 2019 y 2023, China lidera 57 de las 64 tecnologías críticas monitoreadas globalmente, mientras que Estados Unidos solo lidera 7. Hace 20 años era al revés (EE.UU. lideraba 60 de 64). Esto incluye:

- Diseño y fabricación de chips avanzados
- Sensores gravitacionales y cuánticos
- Computación de alto rendimiento…   » ver todo el comentario
1
platypu #16 platypu
#12 y junto con Taiwán controla cerca del 70% de la fabricación global de microchips.

Esto es gracioso por que taiwan controla el 60% mundial y china no llega al 10. Y de los avanzados sube al 80%.
Y si, tu me estas poniendo que produce mas y mas barato que es lo que yo te he dicho

Y el informe que no parais de repetir ya se vio que en la practica era falso
0
#1 tromperri
Pobre PP la de sobres que hubiesen trincado.
La de elecciones a las que podrían haber ido dopados.
5
kevers #4 kevers
#1 si no ha ido Feijo es porque no ha querido.
6
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Estaba muy ocupado eligiendo al sucesor de Mazón. xD
1
Mala #14 Mala *
#1 #4 #6 Siempre metiendo por medio a un partido que no gobierna y que ni pincha ni corta. Mas vale que os preocupaseiss, de verdad, por las cosas que hace y no hace el partido que gobierna. Eso es lo que debe preocuparnos en cada momento, sea quien sea.
0
#18 tromperri
#14 hombre, que pueda volver al gobierno un partido condenado como organización por financiación ilegal a mi me parece muy preocupante, la verdad.
Eso no quita, que podamos exigir a quien gobierna lo que haya que exigir.
Caes en un falso dilema de libro.
0
Supercinexin #10 Supercinexin
Éstas cosas son las que marcan la diferencia. El PSOE es lo que es, muy alejado de lo que a mí me gustaría, pero francamente no votar izquierdas, o sea votar derechas, a día de hoy es votar a desgraciados inútiles, a lo más bobo y necio de la sociedad, a los más burros, a los más incapaces, a los más vendepatrias. Sería una auténtica catástrofe que las próximas elecciones ganasen PPVox, sería devolver España a los peores años de la crisis, o sea cuando Rajoy gestionaba y nos subió el paro y la deuda hasta la estratosfera. Es imprescindible que esa escoria no gane.
4
autonomator #13 autonomator
#10 La mediocridad endogámica y nepotista de la derecha española es 3 veces superior la de la izquierda no derecha. El PSOE es lo menos malo de la social democracia de pacotilla que tenemos encima. Los aparatos de los partidos es lo peor que le ha podido ocurrir al sistema. Hay gente con capacidad decisoria totalmente incompetente y además peligrosa. Al menos con los del PSOE nos evitamos a patanes reaccionarios supurando odio.
0
ieicaonvas #5 ieicaonvas *
Que se nombre como acompañantes de felipe a dos de los mejores y más preparados ministros que ha tenido la democracia española y que se quiera hacer pensar que el peso de las negociaciones lo ha llevado el rey es de juzgado de guardia.

Agencia EFE.


:troll:
1
#7 Abril_2025 *
Lo que puede ser beneficioso para España o un enorme tiro en el pié.

Ya lo han dicho en la Comisión Europea, inversión China sí, pero si no permiten la colaboración con las empresas europeas y se lo traen todo hecho de China no es inversión, es una trampa para saltarse los aranceles.

Luego está el mercado Chino. El Gobierno Chino hace enormes esfuerzos para echar a las empresas que allí invierten, lo hemos visto con las tecnológicas estadounidenses y lo estamos viendo con los fabricantes de coches.

La colaboración suena bien, pero la posibilidad de que tengan a España como el tonto útil está ahí y solo lo sabremos dentro de unos años.
0
#11 okeil
#7 El tonto útil, o intermediario, se lleva mucha pasta, ese es el interés del acuerdo, el mundo está lleno de tontos útiles, incluso de tontos a secas que no se llevan nada.
1
#17 malarte
#11 Que se lo digan a los irlandeses, holandeses o luxemburgueses que, a costa de cobrarles menos impuestos a las multinacionales, sobre todo anglosajonas, NO tienen ningún problema en “joder” al resto…
0
#8 pirat
Miedo me da lo que haya firmao el preparao... ah no, que iba acompañao.
0
daff #15 daff
En el mundo actual te tienes que posicionar, EEUU o China, y EEUU ha demostrado que tiene 0 fiabilidad, funciona a caprichos de un niño pequeño. Prefiero los chinos que aparentemente son más estables en las negociaciones.
0
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
Entre el fachatrampa en disparos unidos y rusia que lo gobierna un mono con escopeta...

¿Quien nos queda?
0

