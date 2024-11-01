edición general
España es un país adicto a las marcas blancas de los supermercados. Y ahora esa adicción le está saliendo muy cara

En los últimos años la inflación parecía remitir en los gráficos, pero no en el lugar donde millones de hogares la sienten: el supermercado. Bajo esa apariencia de normalidad se ha ido dando un giro silencioso y estructural que no golpea a todos por igual: porque lo que más sube no está siendo el lujo, sino lo imprescindible, y lo paga quien no puede dejar de comprarlo.

Ratef #8 Ratef *
Vaya mierda de titular. El propio artículo culpabiliza a los oligopolios de la subida extraordinaria del precio de los alimentos. El titular parece que culpabilice al consumidor de marca blanca.
#11 Jarod_mc
#8 web Xatakamierda, no hay que ver más
#3 kaos_subversivo
Vaya mierda de titular
#9 Jarod_mc
XATAKABASURA
elTieso #6 elTieso
Como si la marca normal no hubiera subido. Una pena que un artículo dignamente documentado y explicado acabe en manos del clickbait. Pero bueno, es la época que vivimos.
Olepoint #21 Olepoint *
#16 Lo normal, si hubiera 2 sueldos es que tu poder adquisitivo fuera el doble, si al menos los sueldos se hubieran actualizado , claro, eso es matemáticas puras.
2 K 27
Ainhoa_96 #13 Ainhoa_96
Yo siempre que puedo compro la marca propia de Consum, prefiero que el dinero vaya a empresas cooperativas que lo reparten y no al bolsillo de capitalistas.
joffer #1 joffer
¿Por qué lo llaman marca blanca cuando quieren decir Hacendado?
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

No solo de Hacendado vive el hombre. :roll:  media
#10 Katos
#1 AUCHAN, DÍA
frg #12 frg
#1 Todas as cadenas de supermercados tienen la suya. A la cadena que mencionas no me acerco ni con un palo.
Peka #23 Peka
#1 El Carrefour, Eroski, Lidl, Dia, BM,... no hay Hacendado.
#15 doppel
las marcas negras siempre serán más caras
Olepoint #14 Olepoint
Os voy a decir un secreto a voces, desde los años 70, la capacidad de compra con los sueldos ha bajado entre un 40% y un 60% para todos los trabajadores, es decir, si en los años 70 te podrías comprar un piso (grande, con 5 habitaciones) y un coche, y un piso en la playa y podías salir y cenar y vestir a los niños e irte de vacaciones con 1 solo sueldo, ahora te comes una mierda incluso con 2 sueldos..

Pero las grandes empresas, la banca, los fondos de especulación que son dueños de casi…   » ver todo el comentario
Ratef #16 Ratef
#14 Bueno, es que lo "normal" es tener dos sueldos; a quién se le ocurre que alguien en la pareja no trabaje y cuide a los hijos? Ah no, que mejor no tener hijos o que los cuide una mujer extranjera no liberada.
cosmonauta #19 cosmonauta
#14 Te voy a decir un secreto. Es mentira.
Olepoint #20 Olepoint
#19 Los datos, no las opiniones como la tuya o la mía, los datos, dicen lo contrario, pero no venga..... tú tranquilo...
cosmonauta #22 cosmonauta
#20 ¿Tienes esos datos? Porque si te refieres a España, en los 70 lo que se llevaban eran los pisos de 65 m2 en colmenas, pocos coches en la calle y las vacaciones al pueblo, que es más barato y paga la abuela.
Ratef #24 Ratef
#22 pero con uno o dos sueldos?
cosmonauta #17 cosmonauta *
"La inflación alimentaria no ha sido neutral: golpea más cuanto menos tienes."

Esta frase me hizo recordar una oferta reciente en mi supermercado. En un día concreto, te devolvían el importe de la compra de ese día en forma de vales de 10 euros que sólo podían usarse uno al día, con un mínimo de 35€ y antes del 10 de noviembre.

Yo me gasté 70€. Para disfrutar del descuento de esos 70€ he de gastar un mínimo de otros 245 en menos de un mes. Unos 315 euros en total, un 22% de descuento en el mejor de los casos. No está mal.

El que gasta al día, no puede aprovechar esa oferta.

PD: El atún y las anchoas no caducan. El aceite, casi que tampoco ;)
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
adictos...que no llegan para mas, que es otra cosa
Tarod #2 Tarod
Malditos adictos a hacendado.
Si se hubiesen enganchado a Sánchez Romero esto no pasaría!!
obmultimedia #18 obmultimedia
#2 El Humus del mercadona esta tremendo hasta que descubri quien era el fabricante, lo venden en el Alcampo, el doble de cantidad y encima mas denso y dura mas.
#25 abogado_del_diablo
Todos los servicios básicos deberían tener una alternativa pública que los mantenga a raya, como decía Belarra:
Cadena de alimentación pública, distribuidora eléctrica pública, farmacéutica pública, etc.
La pandemia ya nos demostró lo que pasa cuando se depende del "libre mercado": que mata.
platypu #7 platypu
Gracias Pedro
