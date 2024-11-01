España es un país adicto a las marcas blancas de los supermercados. Y ahora esa adicción le está saliendo muy cara

En los últimos años la inflación parecía remitir en los gráficos, pero no en el lugar donde millones de hogares la sienten: el supermercado. Bajo esa apariencia de normalidad se ha ido dando un giro silencioso y estructural que no golpea a todos por igual: porque lo que más sube no está siendo el lujo, sino lo imprescindible, y lo paga quien no puede dejar de comprarlo.
| etiquetas: supermercados , marcas blancas
No solo de Hacendado vive el hombre.
Pero las grandes empresas, la banca, los fondos de especulación que son dueños de casi… » ver todo el comentario
Esta frase me hizo recordar una oferta reciente en mi supermercado. En un día concreto, te devolvían el importe de la compra de ese día en forma de vales de 10 euros que sólo podían usarse uno al día, con un mínimo de 35€ y antes del 10 de noviembre.
Yo me gasté 70€. Para disfrutar del descuento de esos 70€ he de gastar un mínimo de otros 245 en menos de un mes. Unos 315 euros en total, un 22% de descuento en el mejor de los casos. No está mal.
El que gasta al día, no puede aprovechar esa oferta.
PD: El atún y las anchoas no caducan. El aceite, casi que tampoco
Si se hubiesen enganchado a Sánchez Romero esto no pasaría!!
Cadena de alimentación pública, distribuidora eléctrica pública, farmacéutica pública, etc.
La pandemia ya nos demostró lo que pasa cuando se depende del "libre mercado": que mata.