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Escándalo en la Marina de Reino Unido: Cerca de 200 militares de submarinos nucleares dan positivo en drogas

Escándalo en la Marina de Reino Unido: Cerca de 200 militares de submarinos nucleares dan positivo en drogas

Los submarinistas dieron positivo por una variedad de sustancias prohibidas o ilegales, incluyendo cocaína, cannabis, éxtasis y esteroides

| etiquetas: marina , submarino nuclear , vanguard
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3 comentarios
9 1 0 K 115 actualidad
tul #1 tul
hay que estar muy colgado para meterte en un ataud de esos
1 K 23
#2 mcfgdbbn3 *
esteroides

Son #ciclos_sanos para pasar el corte de la oposición.

Lo del #MDMA suena un poco a que organizan raves en las profundidades del mar, con la Sirenita y sus amigos. :-P
0 K 10
#3 inri *
Supongo que el escándalo es que les hayan hecho las pruebas, porque la cantidad de positivos no me parece tan alta.

Si las hicieran aquí en ejército y cuerpos de seguridad íbamos a quedarnos sin personal. Pocos sitios he visto donde se mueva más droga que en un cuartel.
0 K 9

menéame