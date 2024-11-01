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Escándalo en la Marina de Reino Unido: Cerca de 200 militares de submarinos nucleares dan positivo en drogas
Los submarinistas dieron positivo por una variedad de sustancias prohibidas o ilegales, incluyendo cocaína, cannabis, éxtasis y esteroides
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submarino nuclear
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vanguard
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#1
tul
hay que estar muy colgado para meterte en un ataud de esos
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#2
mcfgdbbn3
*
esteroides
Son
#ciclos_sanos
para pasar el corte de la oposición.
Lo del
#MDMA
suena un poco a que organizan
raves
en las profundidades del mar, con la Sirenita y sus amigos.
0
K
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#3
inri
*
Supongo que el escándalo es que les hayan hecho las pruebas, porque la cantidad de positivos no me parece tan alta.
Si las hicieran aquí en ejército y cuerpos de seguridad íbamos a quedarnos sin personal. Pocos sitios he visto donde se mueva más droga que en un cuartel.
0
K
9
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Son #ciclos_sanos para pasar el corte de la oposición.
Lo del #MDMA suena un poco a que organizan raves en las profundidades del mar, con la Sirenita y sus amigos.
Si las hicieran aquí en ejército y cuerpos de seguridad íbamos a quedarnos sin personal. Pocos sitios he visto donde se mueva más droga que en un cuartel.