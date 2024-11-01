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Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso en Madrid

Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para negociar la compra de un nuevo piso en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático). Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio.

| etiquetas: ayuso , presidencia , piso , madrid
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 exeware
Peinado donde estas?
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javibaz #4 javibaz
#1 no tiene tiempo, anda demasiado liado el pobre.
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woody_alien #6 woody_alien *
#1 está con la cara lavada y recién Peinado. Que guapa está, que guapa está.
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Dene #10 Dene
#1 prevaricando en otro sitio, dejalo, que se tiene que jubilar rápido
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strike5000 #11 strike5000
#1 Quizás esperando a que alguien lo denuncie por lo penal.
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Cehona #15 Cehona
#1 En la piscina de su chalet ilegal
1 K 25
#2 kaos_subversivo
Os acordáis la que montaron por el niño de Irene Montero que estaba en brazos de una compañera?
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salteado3 #5 salteado3
#3 Exacto.
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Andreham #12 Andreham
Osea que ya se han comprado un nidito para "ir empezando" de 2 millones casi y ahora se van a comprar otro?

Sí que da el sueldo de presidenta.
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Malinke #14 Malinke
#12 no leí el envío e igual dice otra cosa, pero puede que se separen.
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#16 fremen11
Lo mismo se va a vivir sola cuando condenen al churri........
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reivaj01 #8 reivaj01
Poco utiliza pa lo guapa que es
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#9 omega7767
que le pregunten a los Iglesias sobre hipotecas
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Kantinero #13 Kantinero
#9 Que le pregunten qué?
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#17 omega7767
#13 que le pidan consejo como conseguir una hipoteca para pagar una vivienda
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menéame