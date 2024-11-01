Encuesta: Casi el 70% de los estadounidenses cree que Estados Unidos está en rápido declive [ENG]

Un 68% de los estadounidenses se sienten pesimistas sobre el futuro de su país y el 32% se siente satisfecho con cómo van las cosas. Es el índice de satisfacción más bajo jamás registrado en toda la historia de las encuestas de Gallup. Ven una feroz desigualdad de ingresos que aplasta a la clase media. En el mundo el paisaje cultural ya no es un monolito americano. Las alternativas ofrecen perspectivas que desafían la narrativa estadounidense que alguna vez fue incuestionable. El sentimiento antiamericano se extiende como la pólvora.