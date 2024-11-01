edición general
Encuesta: Casi el 70% de los estadounidenses cree que Estados Unidos está en rápido declive [ENG]

Un 68% de los estadounidenses se sienten pesimistas sobre el futuro de su país y el 32% se siente satisfecho con cómo van las cosas. Es el índice de satisfacción más bajo jamás registrado en toda la historia de las encuestas de Gallup. Ven una feroz desigualdad de ingresos que aplasta a la clase media. En el mundo el paisaje cultural ya no es un monolito americano. Las alternativas ofrecen perspectivas que desafían la narrativa estadounidense que alguna vez fue incuestionable. El sentimiento antiamericano se extiende como la pólvora.

Pertinax #1 Pertinax *
Por eso votan a Trump, que les promete lo improbable con políticas imposibles. Lo hemos visto más veces.
sotillo #6 sotillo
#1 Aquí la derecha opina lo mismo y tienen la misma “solución”
ur_quan_master #3 ur_quan_master
El problema no es tanto la velocidad del declive como la aceleración que le están aportando las políticas de la MAGA
EvilPreacher #2 EvilPreacher *
[He borrado el comentario porque era erróneo]
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#2 Ostras, pues creo que tienes razón. ¿Y cómo dices que se llama eso? No había escuchado nada parecido en mi vida.
azathothruna #4 azathothruna
Aun da risa los lloros de los gringos que entraron a RedNote.
Ver como China parece Star trek, pero gringolandia parece fallout sin radiacion (aun) fue epico
pip #7 pip
Están destruyendo rápidamente décadas de propaganda proamericana en el mundo. El poder de USA no solo es militar, es económico y cultural.

Aunque se crean dioses invencibles no les irá igual de bien con todo el planeta en contra.
