Los empleados de Palantir empiezan a preguntarse si trabajan para los malos

Bastaron unos pocos meses del segundo mandato del presidente Donald Trump para que los empleados de Palantir cuestionaran los compromisos de su empresa con las libertades civiles. El otoño pasado, la compañía parecía convertirse en la columna vertebral tecnológica de la maquinaria de aplicación de la ley de inmigración de Trump, proporcionando software que identificaba, rastreaba y ayudaba a deportar inmigrantes en nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuando empleados actuales y antiguos empezaron a dar la voz de alarma.