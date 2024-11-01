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Los empleados de Palantir empiezan a preguntarse si trabajan para los malos

Los empleados de Palantir empiezan a preguntarse si trabajan para los malos

Bastaron unos pocos meses del segundo mandato del presidente Donald Trump para que los empleados de Palantir cuestionaran los compromisos de su empresa con las libertades civiles. El otoño pasado, la compañía parecía convertirse en la columna vertebral tecnológica de la maquinaria de aplicación de la ley de inmigración de Trump, proporcionando software que identificaba, rastreaba y ayudaba a deportar inmigrantes en nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuando empleados actuales y antiguos empezaron a dar la voz de alarma.

| etiquetas: palantir , empleados , malos
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ramen #1 Ramen
Ojo, que estos son los tipos listos
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Fraktal #12 Fraktal
#1 Si estos son lo más granado de la suciedad yanki mucho me temo que el declive va a ser más bien una implosión repentina...
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Mesopotámico #2 Mesopotámico
Pensaba que era el mundotoday
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Me ha pasado lo mismo. Ha sido leer el titular y mirar de qué página era el enlace.
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woody_alien #7 woody_alien
Entré en la empresa de un conocido fascista y no creerás lo que pasa, hacen cosas fascistas.  media
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Machakasaurio #11 Machakasaurio
#7 y con el nombre de un aparatoagico para espiar y manipular de los malos...
Las pistas estaban ahí..
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Supercinexin #5 Supercinexin
Me estraña que no se dieran cuenta antes, porque los injenieros son más listos que naide, gente con mucha cabeza.
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perrico #9 perrico
Da igual. En cuanto esté su IA más madura van a ir todos a la puta calle.
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#15 Suleiman
#9 Eso mismo iba a decir yo .Como tarden mucho en pensárselo, ya no importará su opinión .
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themarquesito #14 themarquesito
Are we the baddies?  media
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Jack_Halcyon #6 Jack_Halcyon
Me cago en dios, ¿cuántas pistas más necesitan?
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elTieso #13 elTieso
Es interesante esto, porque los titulados mejor formados que trabajan en Palantir adolecen de un problema típico de la educación estadounidense: no saben de nada más. Comprender la filosofía de su propia empresa más allá de su discurso buenista les cuesta muchísimo, con lo cual el ciudadano medio que solo tiene una ESO más bachillerato (con menos nivel formativo) cree en diosito, en Trump como Jesucristo, no se vacuna y habla en lenguas.
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strike5000 #8 strike5000 *
¡Sí, hombre, ahora que aleguen ignorancia! Sólo había que verle la cara para saber que es malo hasta la médula... ¡Ah, espera! ¿Ha dicho "Palantir"?  media
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#10 Patruclo
No todos los jefes son como Hank Scorpio
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#4 bisti
“Nuestra implicación con el hielo se ha ocultado demasiado internamente durante la administración Trump 2” xD xD xD xD xD
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menéame