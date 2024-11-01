EE.UU. baraja la posibilidad de tomar una isla iraní clave, la isla de Kharg, que gestiona alrededor del 90 % de las exportaciones de petróleo iraní

La isla se encuentra en la parte norte del golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa iraní. Allí hay una terminal petrolera que participa en la exportación de petróleo iraní. Según Axios, la isla es responsable de la exportación de alrededor del 90 % de los hidrocarburos del país. "Si se toma esa isla, eso es el 89 % del uso de petróleo que tienen los iraníes", afirmó a Fox News, señalando que la medida "los asfixiaría económicamente".