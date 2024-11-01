edición general
EE.UU. baraja la posibilidad de tomar una isla iraní clave, la isla de Kharg, que gestiona alrededor del 90 % de las exportaciones de petróleo iraní

La isla se encuentra en la parte norte del golfo Pérsico, a 25 kilómetros de la costa iraní. Allí hay una terminal petrolera que participa en la exportación de petróleo iraní. Según Axios, la isla es responsable de la exportación de alrededor del 90 % de los hidrocarburos del país. "Si se toma esa isla, eso es el 89 % del uso de petróleo que tienen los iraníes", afirmó a Fox News, señalando que la medida "los asfixiaría económicamente".

sorrillo #1 sorrillo
Deben estar ahí todas las armas de destrucción masiva de Irán.
Io76 #5 Io76
#1 Y todo su programa misilístico.
Apotropeo #10 Apotropeo
#1 y liberar al pueblo, que no se te olvide.
wata #2 wata
Que lo hagan... Les puede caer fuego desde el cielo como si no hubiera un mañana.
#3 Albarkas
Como los iraníes son gilipollas, dejarán que cualquiera les bloquee con una sola acción. :palm:
Gry #6 Gry
El plan perfecto. Después pueden comprar el petroleo iraní por 10$ el barril y revenderlo por 200.
#7 drstrangelove
No sé lo que tiene esa isla, pero si la prensa especula con su invasión, seguro que los iraníes ya lo habrán tenido en cuenta, han tenido años para prepararse.
sorrillo #9 sorrillo
#7 EEUU es el señor de la guerra, lleva desde su fundación preparándose para invadir a otros países.
Uge1966 #8 Uge1966
Ese movimiento táctico se les acaba de ocurrir, claro... no pudieron tenerlo previsto desde el día uno...
#4 levante
Y la van a tomar soldados de USA?
