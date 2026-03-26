Un dron impacta en un petrolero procedente de Rusia cuando iba a entrar en el Bósforo

Un dron submarino de procedencia desconocida ha impactado en un petrolero con bandera de Sierra Leona que transportaba 140.000 toneladas de petróleo desde el puerto ruso de Novorosíisk hacia India y Georgia. El barco se encontraba en el Mar Negro, a unos 20 kilómetros del Bósforo en dirección a Estambul, cuando ha sido alcanzado.