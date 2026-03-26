Un dron impacta en un petrolero procedente de Rusia cuando iba a entrar en el Bósforo

Un dron submarino de procedencia desconocida ha impactado en un petrolero con bandera de Sierra Leona que transportaba 140.000 toneladas de petróleo desde el puerto ruso de Novorosíisk hacia India y Georgia. El barco se encontraba en el Mar Negro, a unos 20 kilómetros del Bósforo en dirección a Estambul, cuando ha sido alcanzado.
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Ya puestos que los ucranianos pongan unos drones cerca de Gibraltar y hundan un petrolero frente a la costa de Malaga, Cadiz o Huelva.
Veras tu las risas...
"Límite de Aguas Territoriales: Turquía establece un límite de 12 millas náuticas (unos 22,2 km) para sus aguas territoriales en el Mar Negro. Al encontrarse el impacto a 20 km, este se produjo dentro de la franja de soberanía turca".
A partir de ahí ya sabemos lo que van a decir los otanistas belicosos desde su barra de bar de confianza.
www.meneame.net/story/sabotaje-gasoducto-nord-stream-provoco-emision-4
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Ha sido un ex-oficial ucraniano que ha montado un dron por su cuenta y sin que nadie se enterase en Ucrania ha volado el NordStream...estooooo...el petrolero.
También Zazis de MNM: ¡Bien hecho Irán! ¡Duro con los petroleros del ente anglosionista! ¡Hay que cortar el Estrecho de Ormuz! ¡Qué marea negra ni que hostias! ¡Hasta la muerte! ¡El mundo debe arder! ¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!
También Zazis de MNN: ¡Bien hecho hutíes! ¡Duro con los barcos sionistas! ¡El Mar Rojo será un cementerio! ¡A la mierda con el medio ambiente! ¡Jodeos marineros! ¡La destrucción y la ruína deben caer sobre el mundo por su iniquidad! ¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!