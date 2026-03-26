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Un dron impacta en un petrolero procedente de Rusia cuando iba a entrar en el Bósforo

Un dron impacta en un petrolero procedente de Rusia cuando iba a entrar en el Bósforo

Un dron submarino de procedencia desconocida ha impactado en un petrolero con bandera de Sierra Leona que transportaba 140.000 toneladas de petróleo desde el puerto ruso de Novorosíisk hacia India y Georgia. El barco se encontraba en el Mar Negro, a unos 20 kilómetros del Bósforo en dirección a Estambul, cuando ha sido alcanzado.

| etiquetas: ucrania , guerra , rusia , petroleo
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 carraxe *
Hundir petroleros en los estrechos del Mediterráneo. Qué genialidad, está casi al nivel de bombardear centrales nucleares. Son unos genios estos ukros, se les ve centrados.
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Thirsty #13 Thirsty
#3 #4 Ya os cansasteis de los desahucios en España y ahora os entretenéis con esto.
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#15 carraxe
#13 ¿De qué me hablas?
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Los turcos estaran encantados de que se hunda un petrolero lleno de petroleo a 20kms de sus costas.

Ya puestos que los ucranianos pongan unos drones cerca de Gibraltar y hundan un petrolero frente a la costa de Malaga, Cadiz o Huelva.

Veras tu las risas...
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Thornton #1 Thornton
Los ucranianos han visto a los iraníes y han dicho: "nosotros tambiém podemos jugar a eso".
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Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 y los Huties tan celebrados por aquí mostraron el camino
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Sergio_ftv #11 Sergio_ftv
#2 Parece ser que el impacto se ha producido en aguas territoriales turcas.

"Límite de Aguas Territoriales: Turquía establece un límite de 12 millas náuticas (unos 22,2 km) para sus aguas territoriales en el Mar Negro. Al encontrarse el impacto a 20 km, este se produjo dentro de la franja de soberanía turca".

A partir de ahí ya sabemos lo que van a decir los otanistas belicosos desde su barra de bar de confianza.
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Oestrimnio #9 Oestrimnio
#1 Segurisimo que a los 15 millones de turcos que viven en Estambul les hace mucha ilusión tener 140.000 Toneladas de chapapote pintando las costas de su ciudad.
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#7 Suleiman
"De procedencia desconocida"xD
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#19 chavi
#7 Fueron los rusos.. :troll:
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Uge1966 #5 Uge1966
La mierda que ya no nos cabe en tierra, la esparcimos por el mar. Qué planeta más bonito nos está quedando para las nietas...
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#16 eipoc
#5 Dale las gracias a los yankisionista de mierda y a quienes les apoyan, que el resto no tienen culpa.
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Uge1966 #17 Uge1966
#16 Claro, los europeos somos seres de luz que no contaminamos nada...
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#12 tpm1
Meneantes que se alegran que los iranís y los hutíes ataquen a petroleros en frente de sus costas, sin preocuparles la ecología, ahora se llevan las manos a la cabeza por que lo hacen los ucranianos. Si hasta aplauden ataques a portaaviones nucleares.
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Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#12 poco importaron las 4650000 toneladas de metano del NordStream, como para preocuparnos de los huties o ucrania revienten petroleros
www.meneame.net/story/sabotaje-gasoducto-nord-stream-provoco-emision-4
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#10 pcmaster *
A ver si con un poco de suerte unos cuantos drones submarinos de procedencia desconocida impactan contra la flota israelí cuando intenten detener a la Global Sumud Flotilla.

Relacionada: menea.me/2gtm6
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Huginn #6 Huginn
Es decir, ¿Ucrania ha lanzado un ataque en aguas turcas?...
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Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 Que va, eso seria un acto de guerra.

Ha sido un ex-oficial ucraniano que ha montado un dron por su cuenta y sin que nadie se enterase en Ucrania ha volado el NordStream...estooooo...el petrolero.
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suppiluliuma #18 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Noooooooooooooooooooooooooo! ¡No se puede atacar un petrolero ruso! ¡Es un acto criminal! ¡Lo peor de lo peor! ¡Bellacos! ¡Felones! ¡Canallas!
También Zazis de MNM: ¡Bien hecho Irán! ¡Duro con los petroleros del ente anglosionista! ¡Hay que cortar el Estrecho de Ormuz! ¡Qué marea negra ni que hostias! ¡Hasta la muerte! ¡El mundo debe arder! ¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!
También Zazis de MNN: ¡Bien hecho hutíes! ¡Duro con los barcos sionistas! ¡El Mar Rojo será un cementerio! ¡A la mierda con el medio ambiente! ¡Jodeos marineros! ¡La destrucción y la ruína deben caer sobre el mundo por su iniquidad! ¡ALLAHU AKBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!
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menéame