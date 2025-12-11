edición general
Ucrania golpea tres plataformas petrolíferas de la rusa Lukoil en el mar Caspio (ING)

Fuerzas ucranianas atacaron 3 plataformas petroleras y gasísticas de perforación en alta mar operadas por la corporación rusa Lukoil en el Mar Caspio (Filanovsky, Korchagin y Grayfer), las cuales son estratégicas en la infraestructura energética de Rusia. Según el informe, estas instalaciones en alta mar participaron en el apoyo a las fuerzas de ocupación rusas, subrayando el creciente vínculo entre los activos energéticos civiles y la logística militar. El ataque muestra la capacidad de Ucrania de golpear activos estratégicos lejanos.

#8 Xoche *
Ucrania dicen xD . Será, la OTAN golpea tres plataformas petrolíferas para segur sangrando a Rusia con sangre ucraniana
#5 pozz
Sanciones economicas de las buenas...
Al final es lo que mas le jode a los nazis rusos, que le sacudan a sus cuentas.
Supercinexin #3 Supercinexin
Menuda web de propaganda de guerra de Kiev. Noticias de toda confianza y veracidad garantizada por la OTAN. A partir de ahora no consultaré ninguna otra cosa cuando quiera saber algo de la Juerga de Ucrania.
#4 carraxe *
Ukraina no parece tener muchas posibilidades de ganar la guerra en el campo de batalla, pero no pasa nada porque estas campañas de la OTAN las pagamos los europeos con una catástrofe ecológica y un nuevo aumento del precio de la energía.

Todo sea por defender los intereses de los americanos en el país más corrupto de Europa. Hasta el último ucraniano, hasta el último europeo.
#1 Kuruñes3.0 *
Gol al Kremlin.
#2 kaos_subversivo
#1 como van ya?
#7 Dav3n
#1 Luego lloraréis cuando en Kiev no tengan gas, luz ni agua...

Ucrania ha perdido la guerra proxy de EEUU y en lugar de aceptar los términos de la rendición siguen jugando a atacar al que ya ha vencido.

4 años ha aguantado Putin antes de dejar aquello sin servicios y han hecho falta infinidad de baciles mediáticos además de un ataque de drones a un puesto estratégico (en medio de negociaciones) para que deje Kiev como está.

La respuesta? Seguir igual... Pues nada, toretes, los presupuestos…   » ver todo el comentario
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Ucrania así no va a ganar la guerra, está provocando a Rusia para que les destruya más infraestructuras y ya la tienen una situación muy complicada para afrontar el invierno.
Al final Ucrania va acabar peor y a la hora de reconstrucción el tiempo y la inversión necesaria se multiplica.
Se tiene que llegar a un acuerdo de paz porque, mientras más se tarde el acuerdo, más ucranianos van a morir.
¿A quien beneficia estos ataques a las plataformas rusas?
A nadie.
