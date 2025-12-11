Ucrania golpea tres plataformas petrolíferas de la rusa Lukoil en el mar Caspio (ING)  

Fuerzas ucranianas atacaron 3 plataformas petroleras y gasísticas de perforación en alta mar operadas por la corporación rusa Lukoil en el Mar Caspio (Filanovsky, Korchagin y Grayfer), las cuales son estratégicas en la infraestructura energética de Rusia. Según el informe, estas instalaciones en alta mar participaron en el apoyo a las fuerzas de ocupación rusas, subrayando el creciente vínculo entre los activos energéticos civiles y la logística militar. El ataque muestra la capacidad de Ucrania de golpear activos estratégicos lejanos.
| etiquetas: ucrania , ataque , plataforma , petróleo , gas , lukoil , mar , caspio
Al final es lo que mas le jode a los nazis rusos, que le sacudan a sus cuentas.
Esta parece real...
Todo sea por defender los intereses de los americanos en el país más corrupto de Europa. Hasta el último ucraniano, hasta el último europeo.
Ucrania ha perdido la guerra proxy de EEUU y en lugar de aceptar los términos de la rendición siguen jugando a atacar al que ya ha vencido.
4 años ha aguantado Putin antes de dejar aquello sin servicios y han hecho falta infinidad de baciles mediáticos además de un ataque de drones a un puesto estratégico (en medio de negociaciones) para que deje Kiev como está.
La respuesta? Seguir igual... Pues nada, toretes, los presupuestos… » ver todo el comentario
Al final Ucrania va acabar peor y a la hora de reconstrucción el tiempo y la inversión necesaria se multiplica.
Se tiene que llegar a un acuerdo de paz porque, mientras más se tarde el acuerdo, más ucranianos van a morir.
¿A quien beneficia estos ataques a las plataformas rusas?
A nadie.