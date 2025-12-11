Ucrania golpea tres plataformas petrolíferas de la rusa Lukoil en el mar Caspio (ING)  

Fuerzas ucranianas atacaron 3 plataformas petroleras y gasísticas de perforación en alta mar operadas por la corporación rusa Lukoil en el Mar Caspio (Filanovsky, Korchagin y Grayfer), las cuales son estratégicas en la infraestructura energética de Rusia. Según el informe, estas instalaciones en alta mar participaron en el apoyo a las fuerzas de ocupación rusas, subrayando el creciente vínculo entre los activos energéticos civiles y la logística militar. El ataque muestra la capacidad de Ucrania de golpear activos estratégicos lejanos.