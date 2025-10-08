Dominic Thiem: «El tenis es un deporte de ricos, desde los 13 a los 18 años te tienes que gastar un millón de euros aproximadamente»

«El tenis es muy caro. Desde los 13 hasta los 18 años, o hasta el punto en el que el chico o la chica empieza a ganar dinero, hay que pagar entre 80.000 y 100.000 euros al año. Así que hablamos de casi un millón en total, que es una cantidad increíble de dinero y que prácticamente nadie puede permitirse. Aunque ayudemos a los padres y busquemos patrocinadores o inversores para financiar la carrera, sigue siendo carísimo. Muchos lo que hacen es pedir un préstamo a cambio de sus futuras ganancias».
Tienes que ser el más edgy del insti, seguro que no sabes quién es Messi tampoco.
Alguien que se quiere dedicar al tenis, o entra en una academia pagando un pastón, o no llegará a ningún lado.
¿Que el fútbol tiene mucha corrupción e intereses económicos? Pues si, pero probablemente por eso hay dinero para llegar a paises remotos a descubrir chavales que le puedan dar bien al balón.
Entrenamiento unos 200€/mes
Cordaje de raqueta uno por semana (11€)
Zapatillas para pista dura unas por mes (70€)
Torneos (25€) uno o dos por mes
Ya si sale a competir fuera la cosa se dispara