Dominic Thiem: «El tenis es un deporte de ricos, desde los 13 a los 18 años te tienes que gastar un millón de euros aproximadamente»

Dominic Thiem: «El tenis es un deporte de ricos, desde los 13 a los 18 años te tienes que gastar un millón de euros aproximadamente»

«El tenis es muy caro. Desde los 13 hasta los 18 años, o hasta el punto en el que el chico o la chica empieza a ganar dinero, hay que pagar entre 80.000 y 100.000 euros al año. Así que hablamos de casi un millón en total, que es una cantidad increíble de dinero y que prácticamente nadie puede permitirse. Aunque ayudemos a los padres y busquemos patrocinadores o inversores para financiar la carrera, sigue siendo carísimo. Muchos lo que hacen es pedir un préstamo a cambio de sus futuras ganancias».

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Obviamente se refiere al tenis profesional, antes de que alguien venga con que juega a tenis y no se gasta ni 500€ al año.
#3 oscarcr80
Deporte de postureo para gente pudiente y demas celebridades. Menudo toston tener que estar viendo a 2 tios pasandose una pelotita de un lado al otro durante horas.
#6 Feliberto
#3 La gran mayoría de deportes de pelota me parecen lo mas jodidamente aburrido que me pueden echar en cara, y de entre todos ellos el tenis se lleva la palma.
#9 chocoleches *
#3 Yo me he tragado finales del US Open a las cuatro de la mañana, y no saber quien ganaba porque me tenía que ir a clase.

Tienes que ser el más edgy del insti, seguro que no sabes quién es Messi tampoco.
#12 mrM4
#3 a mi me gusta mucho más que el fútbol donde puedes estar hora y media y no ver ni un gol. En el tenis tienes el equivalente a un gol cada minuto. El baloncesto también es mucho más dinámico con los 24 segundos de posesión. Resumiendo cualquier cosa antes que fútbol.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
seis años, entre ochenta y cien mil euros al año, un millón. Los tenistas, que cuentan 15, 30, 40..., dándole otra patada a las matemáticas. :-D
#7 remontanim
Impresionante el turbocapitalismo, pide prestado un milloncete, que si triunfas me vas a dar lo que ganes y si no tendremos que quedarnos con la casa y ahorro de tus padres.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Entonces no es un deporte. Es una industria.
delcarglo #11 delcarglo
#4 Preguntémosle al "Marqués de Llevant de Mallorca".
Connect #14 Connect
Hay mucha gente que critica al fútbol, pero es el único deporte que un grupo de chavales sin recursos puede practicar sin tener que poner un euro. El resto, se necesitan canastas, redes, una raqueta como en este caso del artículo, etc.. El futbol es lo más democrático que hay, y cualquiera en cualquier país del mundo por más pobre que sea, puede ser descubierto por un scouter (ojeador).

Alguien que se quiere dedicar al tenis, o entra en una academia pagando un pastón, o no llegará a ningún lado.

¿Que el fútbol tiene mucha corrupción e intereses económicos? Pues si, pero probablemente por eso hay dinero para llegar a paises remotos a descubrir chavales que le puedan dar bien al balón.
#15 kondnado
#14 Lo más democrático es el teto
Tito_Keith #2 Tito_Keith
¿Qué decía el mamerto de la CEOE de que si Carlitos entrenaba más o menos? es para un amigo
cosmonauta #16 cosmonauta
#13 ¿Un cordaje a la semana y unas zapatillas al mes?

o_o o_o
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Por ese dinero te compras una casa con pista de tennis supongo.
#13 mrM4 *
#8 #10 de barato nada. Te digo los datos de un chico de 16 años que entrena 4 dias a la semana y compite todo lo que se puede en una provincia del extrarradio:
Entrenamiento unos 200€/mes
Cordaje de raqueta uno por semana (11€)
Zapatillas para pista dura unas por mes (70€)
Torneos (25€) uno o dos por mes
Ya si sale a competir fuera la cosa se dispara
#8 Borgiano
A ver, es de ricos si quieres que el niño sea Rafa Nadal, si la idea es hacer deporte es bastante baratillo, la verdad.
