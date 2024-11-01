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Detenido por matar a cuchilladas en el Xenillet a un fontanero por la «chapuza» que le hizo en la cocina

Detenido por matar a cuchilladas en el Xenillet a un fontanero por la «chapuza» que le hizo en la cocina

Paquito C. T., un hombre de 48 años, es encontrado malherido a cuchilladas tendido en una calle del barrio del Xenillet de Torrent, y poco después fallece en el hospital, la noche del 8 de febrero. Detrás de este crimen está una discusión entre un fontanero y un cliente descontento con la supuesta «chapuza» que le había hecho en la cocina. La Policía Nacional este pasado martes arrestó al presunto autor material del homicidio, un joven de 22 años y nacionalidad española. Los investigadores hallaron en el teléfono de la víctima mensajes amena...

| etiquetas: cuchilladas , amenazas , chapuza , fontanero , xenillet , torrent
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16 comentarios
13 4 0 K 153 Sucesos
#4 Cuchifrito *
"A su llegada, custodiado por agentes de la Policía Nacional, lo esperaban decenas de familiares"

Tantos familiares y ninguno le enseñó a no matar gente por nada.
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sotillo #10 sotillo
#4 Pero es que lo mismo no se lo enseñaron o se cree superior
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Furiano.46 #2 Furiano.46
Cómo está el patio. Matar a un hombre y ganarte años de cárcel por 170€.... Nadie al volante.
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sotillo #12 sotillo
#2 Este en la cárcel va a ganar más que años, no tiene que ser muy listo aunque se lo crea
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KoLoRo #1 KoLoRo
Matar a alguien por 170 putos euros...
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#5 laruladelnorte
Chapuza la que ha hecho él y la va a pagar bien cara...
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#3 Alcalino
De nacionalitad española! Esto no se puede tolerar, habría que expulsar a todos los nacionales para reducir los asesinatos!
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strike5000 #6 strike5000
#3 Normalmente cuando dicen "de nacionalidad española" es porque no es cristiano viejo.
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Cabre13 #7 Cabre13
#6 El clásico, si no lo dicen son extranjeros, y si lo dicen son de origen extranjero.
Y si te dan suficientes datos para que no puedas decir chorradas... Pues entonces "si fuesen extranjeros no darían los datos".
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Supercinexin #13 Supercinexin
#7 Un derechista siempre tiene razón y jamás falla. Y si falla es culpa de los rojos que han mentido. Fin.
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armadilloamarillo #11 armadilloamarillo *
#6 Si no lo dicen: "son marrones, todos criminales"
Si lo dicen: "son marrones, todos criminales"
Si tienen nacionalidad española: "son marrones, todos criminales"
Si tienen nacionalidad y nombre español: "son marrones de segunda generación, todos criminales"

Si tienen nacionalidad, nombre español y son de raza blanca: "creo que son inocentes, sus razones tendrían, no conocemos su versión, pero a todos los blancos se les acusa injustamente de ser criminales solo por ser blancos, no hay derecho"
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kastanedowski #8 kastanedowski
Era necesario decir esto " y nacionalidad española. "

A este nivel de periodismo hemos llegado?

Pero claro, decir otras nacionalidades es racista y hay strikes
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Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
Un familiar que lo acompaña para discutir con el fontanero que ciento setenta euros por una junta tórica es mucho, familia que lo ayuda a huir después de la fatídica discusión, familia que se junta en la puerta del juzgado para decirle que no está solo..... Da gusto tener una familia así que te apoya en todo.
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sotillo #14 sotillo
#9 Creo que en Escocia los llaman Clan
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arturios #15 arturios *
Si pones "nacionalidad española" y que esperaban "decenas de familiares" es blanco y en botella (horchata).

cc #9 ¡¡pero que panda de rasistas!! ¿no se por qué has pensado en "eso"? :roll:
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DarthMatter #16 DarthMatter
Pero ¡cómo! ... ¡No han puesto fotos de la cocina! >:-(
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menéame