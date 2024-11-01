Detenido por matar a cuchilladas en el Xenillet a un fontanero por la «chapuza» que le hizo en la cocina

Paquito C. T., un hombre de 48 años, es encontrado malherido a cuchilladas tendido en una calle del barrio del Xenillet de Torrent, y poco después fallece en el hospital, la noche del 8 de febrero. Detrás de este crimen está una discusión entre un fontanero y un cliente descontento con la supuesta «chapuza» que le había hecho en la cocina. La Policía Nacional este pasado martes arrestó al presunto autor material del homicidio, un joven de 22 años y nacionalidad española. Los investigadores hallaron en el teléfono de la víctima mensajes amena...
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Tantos familiares y ninguno le enseñó a no matar gente por nada.
Y si te dan suficientes datos para que no puedas decir chorradas... Pues entonces "si fuesen extranjeros no darían los datos".
Si lo dicen: "son marrones, todos criminales"
Si tienen nacionalidad española: "son marrones, todos criminales"
Si tienen nacionalidad y nombre español: "son marrones de segunda generación, todos criminales"
Si tienen nacionalidad, nombre español y son de raza blanca: "creo que son inocentes, sus razones tendrían, no conocemos su versión, pero a todos los blancos se les acusa injustamente de ser criminales solo por ser blancos, no hay derecho"
A este nivel de periodismo hemos llegado?
Pero claro, decir otras nacionalidades es racista y hay strikes
cc #9 ¡¡pero que panda de rasistas!! ¿no se por qué has pensado en "eso"?