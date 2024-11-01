Detenido por matar a cuchilladas en el Xenillet a un fontanero por la «chapuza» que le hizo en la cocina

Paquito C. T., un hombre de 48 años, es encontrado malherido a cuchilladas tendido en una calle del barrio del Xenillet de Torrent, y poco después fallece en el hospital, la noche del 8 de febrero. Detrás de este crimen está una discusión entre un fontanero y un cliente descontento con la supuesta «chapuza» que le había hecho en la cocina. La Policía Nacional este pasado martes arrestó al presunto autor material del homicidio, un joven de 22 años y nacionalidad española. Los investigadores hallaron en el teléfono de la víctima mensajes amena...