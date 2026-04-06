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David García, usuario desconectado de la red eléctrica: "En los últimos 5 años no he tenido ningún gasto de luz"
En su vivienda produce toda la energía que consume con paneles solares y baterías
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:
renovables
,
energía
,
electricidad
,
luz
,
solar
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#2
MetalAgm
Que suerte, algunos estamos anclados a la mierda de Madrid y a vivir en pisos sin posibilidad de ese sistema por que no quieren dar teletrabajo a las parejas aun pudiendo teletrabajar...
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#4
Dragstat
Esto no va a hacer gracia a los del impuesto al sol y a las compañías eléctricas. Se van a revelar diciendo que no pueden mantener la infraestructura si sus beneficios no son enormes y van a amenazar con no invertir. Ya lo veo.
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#14
MetalAgm
#4
Las constructoras, energeticas y gobiernos y administraciones ya llevan decadas jugando al juego y la gente siguiendo el juego pero perdiendo la partida... Mientras en Europa hay alrededor del 50% de la poblacion viviendo en casas con tejado propio, en España se situa en un raquitico 34%... en UK e Irlanda, a pesar de ser una isla y 67 millones de personas, viven en un 77% en casas con jardin... ya quisieran ellos tener el sol de España para aprovechar toda esa energia para sus tejados y…
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#17
Dragstat
#14
realmente sería más eficiente las ciudades con alta densidad de población y todo concentrado, si se construyeran parques solares para cubrir las necesidades energética de sus habitantes. El problema es que eso sería comunismo, así que la siguiente opción es lo que hace este señor. Cada uno con sus plaquitas buscándose la vida de forma privada. Y como dices, en España se vive en pisitos, lo que es un chollo para los que hacen negocio con la electricidad porque no pueden escapar de sus servicios.
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#19
MetalAgm
#17
Era mas eficiente en el pasado, con parametros del siglo XX. Ahi te doy la razon... Hoy en dia, con la tecnologia y como esta el mercado global, es mucho mas eficiente vivir en densidades medias con barrios de casas con tejado propio, jardin y huerta.
¿Por que?
- Ahora hay placas solares y baterias, que producen energia que se consume in situ, no tienen que transportartela hasta casa (hay alrededor de un 15% de perdida de energia en el transporte desde la planta generadora hasta tu casa)
-…
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#21
MoñecoTeDrapo
#4
Bueno, el impuesto al sol era si estabas conectado a la red, pero este no lo está.
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#5
Supercinexin
A día de hoy ya considera la inversión totalmente amortizada
Pues sí que gastaba luz... ¿Qué tenía, una fundición de arco en su garaje o qué? Veinte mil pavos de luz en cinco años... Mi factura en Inglaterra no llega en 2025 ni a los mil quinientos gas y electricidad y están los precios por las nubes.
De verdad que bien por él, y por supuesto a lo largo de la vida útil habrá ahorrado dinero, pero una instalación así sigue siendo cara de cojones, no todo el mundo puede permitirse gastar de golpe 20.000€ y financieramente para las familias trabajadoras sigue siendo mil veces más asequible pagar luz mensual.
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#7
MetalAgm
#5
Luego otro entrevistado dice que su instalacion fue de 7300€ y que bajo recibos de luz entre el 50% y el 75% mas o menos...
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#16
Supercinexin
#7
La verdad, nunca he mirado el tema de las placas en casa a fondo ni sé todos los detalles técnicos, pero sé que en UK una instalación doméstica va de ~5.000£ unos 3kWa unas 9.000-10.000£ unos 6kW dependiendo de instalador y equipos. No sé si eso será lógico o si este señor ha hecho otra cosa, pero 20.000£ me parece una burrada. A mí me dices de gastarme eso para tener electricidad y ahora mismo te digo que no, vamos. No sé si el mes que viene con el tema de Irán la luz costará mil pavos al mes, pero si sigue como hasta ahora pues pasando.
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#18
MetalAgm
#16
Yo creo que hay algo que se escapa de esos 20.000€ y de esos 45000€...
Segun la IA, una instalacion electrica con baterias, paneles solares e inverter para conexion minima con la red en una casa unifamiliar hoy en dia en España ronda:
Presupuesto Total Estimado: 9.000 € - 13.000 €
Nota sobre ayudas: Aunque las subvenciones directas de los fondos NextGen ya han pasado en su mayoría, en 2026 siguen vigentes las deducciones del IRPF (que pueden devolverte hasta el 40-60% del coste si mejoras…
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#23
sisi
#16
Si se busca la rentabilidad y no se vive en aislada muchas instalaciones estan sobredimensionadas. Un kit de balcon que puedes instalar tu mismo, aunque no cubra todo el consumo se va a amortizar mucho mas rapido ya que la energia que produce se aprovecha mucho mas.
Cada hogar es un mundo, pero con solo un par de placas, un microinversor de 800w y una bateria de 2kwh le das una buena estocada a la factura.
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#8
Ransa
#5
coche eléctrico.
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#13
Cuchifrito
#8
Un coche eléctrico te sube la factura 30 euros al mes haciéndole 20k al año. Solo eso no justifica tal gasto.
En general es más rentable seguir conectado y poner una instalación más pequeña.
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#20
HAL9K
*
#13
Y 20000 kilómetros al año ¿cuánto es en gasolina/gasoil?
Estando en Murcia ¿Cuánto crees que gastaba en climatización al año?
Si antes tenía gastos de 150€ de electricidad + 100€ de combustible al mes (y estoy siendo muy moderado) son 250€ que se está ahorrando. Lo que le supone un ahorro de 15000€ en 5 años.
Es normal que lo tenga por amortizado.
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#22
Cuchifrito
*
#20
Meter combustible para hacer cuentas de la amortización de una instalación fotovoltaica es contabilidad creativa de la buena. Eso se compara con el coste de la luz de la red no del combustible de la gasolinera ni el precio del caviar que come el conductor de tu tuktuk.
Por otro lado como dicen por ahí lo da por amortizado porque para hacer el enganche la compañia le pedía 45k. En esos casos claro que es rentable montar una instalación gorda y no conectar.
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#24
HAL9K
#22
Si la instalación fotovoltaica te elimina un gasto, sea del tipo que sea ¿Por qué no vas a contabilizarlo como un ahorro? Si pasas de una caldera de gasoil (muy frecuente en unifamiliares) a eléctrica ¿Tampoco lo contabilizas?
Las cuentas del hogar, la contabilidad doméstica, no es la contabilidad de una empresa.
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#11
Cuñado
*
Iba a mencionar el prorrateo de la instalación, pero es que no es que se haya desconectado, es que no llegó a conectarse.
asegura que “desde el minuto uno” ya lo estaba [amortizada], ya que se ahorró los 25.000 euros de diferencia entre una instalación y otra.
A lo que hay que sumar las deducciones fiscales y las posibles bonificaciones locales.
#5
Eso lo amortizó en la instalación, no en el consumo.
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#25
MoñecoTeDrapo
*
#11
"amortizar en la instalación" no es algo que tenga sentido. Se amortiza con el uso.
Si se gastó la mitad en una instalación frente a otra, tardará la mitad en amortizarla.
Hay que tomar eso de que "lo amortizó desde el minuto uno" como una frase hecha sin un sentido real.
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#15
Aokromes
#5
el equivalente a 333 eurazos al mes de factura electrica.
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#6
angelitoMagno
La teoría de las botas de Vimes ataca de nuevo.
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#1
cenutrios_unidos
12-14 paneles y una batería de 32kWh y eres un hombre feliz.
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#9
EldelaPepi
*
#1
Con eso puedes alimentar tu propio centro de datos en el garaje.
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#10
cenutrios_unidos
#9
Si tienes coche eléctrico...
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#12
EldelaPepi
#10
Si lo tienes, felicidades.
Yo aspiro a eso mismo.
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#3
IkkiFenix
Un privilegiado
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¿Por que?
- Ahora hay placas solares y baterias, que producen energia que se consume in situ, no tienen que transportartela hasta casa (hay alrededor de un 15% de perdida de energia en el transporte desde la planta generadora hasta tu casa)
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Pues sí que gastaba luz... ¿Qué tenía, una fundición de arco en su garaje o qué? Veinte mil pavos de luz en cinco años... Mi factura en Inglaterra no llega en 2025 ni a los mil quinientos gas y electricidad y están los precios por las nubes.
De verdad que bien por él, y por supuesto a lo largo de la vida útil habrá ahorrado dinero, pero una instalación así sigue siendo cara de cojones, no todo el mundo puede permitirse gastar de golpe 20.000€ y financieramente para las familias trabajadoras sigue siendo mil veces más asequible pagar luz mensual.
Segun la IA, una instalacion electrica con baterias, paneles solares e inverter para conexion minima con la red en una casa unifamiliar hoy en dia en España ronda:
Presupuesto Total Estimado: 9.000 € - 13.000 €
Nota sobre ayudas: Aunque las subvenciones directas de los fondos NextGen ya han pasado en su mayoría, en 2026 siguen vigentes las deducciones del IRPF (que pueden devolverte hasta el 40-60% del coste si mejoras… » ver todo el comentario
Cada hogar es un mundo, pero con solo un par de placas, un microinversor de 800w y una bateria de 2kwh le das una buena estocada a la factura.
En general es más rentable seguir conectado y poner una instalación más pequeña.
Estando en Murcia ¿Cuánto crees que gastaba en climatización al año?
Si antes tenía gastos de 150€ de electricidad + 100€ de combustible al mes (y estoy siendo muy moderado) son 250€ que se está ahorrando. Lo que le supone un ahorro de 15000€ en 5 años.
Es normal que lo tenga por amortizado.
Por otro lado como dicen por ahí lo da por amortizado porque para hacer el enganche la compañia le pedía 45k. En esos casos claro que es rentable montar una instalación gorda y no conectar.
Las cuentas del hogar, la contabilidad doméstica, no es la contabilidad de una empresa.
asegura que “desde el minuto uno” ya lo estaba [amortizada], ya que se ahorró los 25.000 euros de diferencia entre una instalación y otra.
A lo que hay que sumar las deducciones fiscales y las posibles bonificaciones locales.
#5 Eso lo amortizó en la instalación, no en el consumo.
Si se gastó la mitad en una instalación frente a otra, tardará la mitad en amortizarla.
Hay que tomar eso de que "lo amortizó desde el minuto uno" como una frase hecha sin un sentido real.
Con eso puedes alimentar tu propio centro de datos en el garaje.
Si lo tienes, felicidades.
Yo aspiro a eso mismo.