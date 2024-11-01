La Comisión Europea prohíbe a Joselito que atribuya "propiedades saludables" a su jamón serrano

La empresa Cárnicas Joselito, con sede en Guijuelo (Salamanca), no podrá declarar que el consumo de su jamón tiene "propiedades saludables", como "la reducción de la concentración de colesterol LDL en sangre o de la presión arterial, y la reducción del riesgo de cardiopatía coronaria". Así ha determinado la Comisión Europea (CE) en el Reglamento 2025/2222 que este miércoles publica el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), por el que "deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables