La Comisión Europea prohíbe a Joselito que atribuya "propiedades saludables" a su jamón serrano

La empresa Cárnicas Joselito, con sede en Guijuelo (Salamanca), no podrá declarar que el consumo de su jamón tiene "propiedades saludables", como "la reducción de la concentración de colesterol LDL en sangre o de la presión arterial, y la reducción del riesgo de cardiopatía coronaria". Así ha determinado la Comisión Europea (CE) en el Reglamento 2025/2222 que este miércoles publica el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), por el que "deniega la autorización de una declaración de propiedades saludables

#6 JanSolo
Si por lo menos hubieran dicho que es saludable para combatir la Inanición pues vale.
1 K 21
ummon #11 ummon
#6 Pues creo que podían decir que es saludable para combatir la depresión y cosas del estilo, y si ya se come en compañía de buenos amigos no digo nada...
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
lo dicen los que cocinan con mantequlla
1 K 20
#5 banksy
Normal. El jamón está muy bueno pero sano no es.
2 K 19
#7 Hynkel
#5 Podrían limitarse a decir que mejor ese jamón que una porquería de las cadenas de comida rápida.
0 K 7
#8 xavigo
#5 Hay una diferencia en que sea perjudicial y que tenga efectos beneficiosos. Este último punto es el que la CE ha denegado por no poderse establecer una relación causa-efecto.
0 K 7
Gry #9 Gry
Lo de prohibir a los productores presumir de cualidades terapéuticas sin pruebas de ello es una de las mejores cosas que ha hecho la UE.

Lastima que hayan dejado unos cuantos agujeros.
0 K 16
#1 Jodere
Eso le pasa por no enviarles un camión de jamones suyos para que los degustaran gratis.
0 K 10
#10 laruladelnorte
la reducción de la concentración de colesterol LDL en sangre o de la presión arterial, y la reducción del riesgo de cardiopatía coronaria".

Joselito sa pasao... :foreveralone:
0 K 10
Destrozo #12 Destrozo
Es saludable para el cerdo. De otro modo se extinguirian
0 K 10
Vaelicus #4 Vaelicus
Jamón serrano? No creo que Joselito hagan jamón serrano
0 K 9
#3 Khanbaliq
Viendo como envejeció Joselito, es normal que digan que no es saludable.
0 K 7

