La Unión Europea y Canadá instan a todos los viajeros a llevar un teléfono desechable en viajes internacionales

La creciente e incesante tensión entre los distintos países del mundo nos obliga a tomar determinadas medidas a la hora de emprender un viaje. Si estás planeando visitar Estados Unidos debes tener en cuenta varios factores que serán fundamentales para que puedas disfrutar correctamente de tus vacaciones. Más allá de los permisos, papeleo y equipaje, los expertos recomiendan añadir un objeto más a tu maleta. Ese artículo es un teléfono desechable, algo que quizás suene un poco raro pero que desde la Unión Europea y Canadá animan a llevar.