La Unión Europea y Canadá instan a todos los viajeros a llevar un teléfono desechable en viajes internacionales

La creciente e incesante tensión entre los distintos países del mundo nos obliga a tomar determinadas medidas a la hora de emprender un viaje. Si estás planeando visitar Estados Unidos debes tener en cuenta varios factores que serán fundamentales para que puedas disfrutar correctamente de tus vacaciones. Más allá de los permisos, papeleo y equipaje, los expertos recomiendan añadir un objeto más a tu maleta. Ese artículo es un teléfono desechable, algo que quizás suene un poco raro pero que desde la Unión Europea y Canadá animan a llevar.

Kasterot #2 Kasterot
"El uso de este teléfono siempre ha sido demostrado en las películas como herramienta mediante la cual no ser rastreado y por ofrecer la posibilidad de realizar y recibir llamadas de una manera más anónima."
Definitivamente han visto demasiadas películas.
Andreham #5 Andreham
En vez de pedir explicaciones a su aliado y socio comercial, animan a sus ciudadanos a hacer cosas raras y que incluso pueden suponerles un problema.

Todo por no alzarle la voz al amo.
fofito #7 fofito
#5 Lo que tienen que hacer es informar y desanimar a sus cuidados en lo que a viajar a EEUU se refiere.
sorrillo #8 sorrillo
#6 La cuestión es que ahora sí quieren ver de forma explícita las redes sociales y resto de información de los últimos años y la propuesta de llevar un teléfono falso para que te dejen pasar sin más parece infantil, como si fuera un tecnicismo y la reacción esperada fuera que sonrieran te dijeran que has ganado y que pases, cuando lo más probable es que no puedas entrar allí.

Es un consejo temerario.
#1 lordban
Se creerán que en EEUU son tontos, no será le primer caso de uno que presenta un desechable y los agentes le dicen que o saca el personal o no entra.
Ovlak #3 Ovlak
#1 Entiendo que la idea es llevar ese y no otro.
sorrillo #4 sorrillo
#3 No sería de extrañar que te puedan rechazar la entrada aunque no lleves el otro.
Ovlak #6 Ovlak
#4 Yo digo lo he entendido de la idea. Sería absurdo recomendar llevar un teléfono "tonto" en el bolsillo y en la maleta el principal sin perjuicio de que, efectivamente, cada estado soberano se reserva el derecho a la entrada de cualquier extranjero con cualquier excusa peregrina.
Dicho sea de paso, la idea para mi no es nueva, aunque por razones distintas. En tiempos acostumbraba a llevar en mis viajes (sobre todo cuando implicaba asistir a algún concierto o festival) un teléfono…   » ver todo el comentario
#9 lordban
#3 Claro, y si eres persona de "interés" (lo que les diga su software de marcaje de personas) y ven que ese móvil es obviamente desechable te dicen que no entras y ya, lleves otro o no. Con ver las estadísticas de consumo de datos ven rápido que hace 1 semana que lo tienes, a parte de lo limpio que lo tengas de apps. Esto ya le ha pasado a unos cuantos con las redes sociales, que dicen no tener o no tienen y les rechazan por no enseñarlas.
