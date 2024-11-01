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Científicos nigerianos descubren que añadir pequeñas gotas de agua al diésel puede reducir más del 60% de la contaminación del motor

Científicos nigerianos descubren que añadir pequeñas gotas de agua al diésel puede reducir más del 60% de la contaminación del motor

Investigadores de la Federal University of Technology Owerri, en Nigeria, han analizado una solución sorprendentemente sencilla: mezclar pequeñas cantidades de agua con el diésel. La tecnología, conocida como Water-in-Diesel Emulsion (WiDE), podría reducir de forma drástica algunos de los contaminantes más problemáticos del diésel sin modificar el motor.

| etiquetas: agua , diesel , contaminación
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13 comentarios
10 6 0 K 259 ciencia
Laro__ #1 Laro__
Si echas más de un litro de agua se convierte en renovable.
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Priorat #2 Priorat
Yo conozco una solución que no es para reducir los contaminantes del diésel, si no para eliminarlos completamente: coche eléctrico.
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#3 Lusco2
#2 Y lo cargas con un generador eléctrico de gasolina?
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#9 Beltza01
#3 No, hombre. Diesel.
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#10 Canijo
#3 Fuera coñas, cargar un eléctrico con un generador de diesel resulta bastánte más eficiente en terminos de combustible que correr directamente un vehículo diesel. Los generadores funcionan a revoluciones constantes, lo que incrementan su rendimiento en gran medida. Muchos modelos de híbridos están basados en ello.
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#6 silzul
#2 Bueno.... A día de hoy hacen falta vehículos diesel en muchísimos campos y sobretodo hay países que no tienen la capacidad a corto/medio plazo de electrificarse.

Que si sigue avanzando la tecnología se permitirá la transición al eléctrico. Pero, si conseguimos reducir un 5% la mierda que echa un vehículo. Te aseguro que en el cómputo total es la hostia.
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#5 Sigo_intentandolo
#2 buena suerte en África...
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LaInsistencia #11 LaInsistencia *
#2 "Hola, granjero votante de derechas que criticas tanto al gobierno. Si le echas una garrafa de 10l de esto al depósito de tu tractor, por cada 100 litros de diesel que le metas, o le echas este otro diesel que ya lo trae mezclado, no solo tu motor será lo bastante ecológico como para que te pongan la misma etiqueta de emisiones que a un Seat Panda. El gasto en combustible será un 20% menor, y podrás emplear el tiempo que gastabas en criticar al gobierno por el precio del carburante, en criticar al gobierno por no ser lo bastante comunista para defender tu pequeña PYME de una multinacional francesa o valenciana. ¡Es el futuro!"
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fofito #4 fofito
Lo sentimos mucho Trump,pero este año el nobel va para el Príncipe nigeriano :-D
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#7 solojavi
Pues en un motor diesel normal se coloca un filtro para evitar que entre agua en el proceso de combustión. Puesto que se hace para evitar daños en el motor, alguien se ha confundido, puede ser quien diseñó el motor o puede ser quien afirma que no es necesario modificarlo para reducir la contaminación.
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LaInsistencia #12 LaInsistencia *
#7 Probablemente o el agua emulsionada pase el filtro, o te pida otro tipo de filtro. Pero vamos, que el motor probablemente no haya que tocarlo.

Probablemente. A mi que me lo enseñen en marcha. La teoría suena bien. Peeeeero.
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Romfitay #8 Romfitay
La idea es buena, pero no me creo que funcione en los motores actuales. Como buen aceite, el diesel no se mezcla con el agua, así que, como dice el artículo, hay que crear una emulsión ¿Pueden las actuales bombas, canalizaciones e inyectores soportar el agua y además no 'deshacer' la emulsión? Me cuesta creerlo.

Lo suyo sería poner un inyector extra que meta agua. Esa tecnología ya existe, aunque para buscar prestaciones.
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SeñorMarron #13 SeñorMarron
Yo creo que ya lo inventaron las gasolineras low cost :troll:
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menéame