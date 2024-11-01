Científicos nigerianos descubren que añadir pequeñas gotas de agua al diésel puede reducir más del 60% de la contaminación del motor

Investigadores de la Federal University of Technology Owerri, en Nigeria, han analizado una solución sorprendentemente sencilla: mezclar pequeñas cantidades de agua con el diésel. La tecnología, conocida como Water-in-Diesel Emulsion (WiDE), podría reducir de forma drástica algunos de los contaminantes más problemáticos del diésel sin modificar el motor.
| etiquetas: agua , diesel , contaminación
Que si sigue avanzando la tecnología se permitirá la transición al eléctrico. Pero, si conseguimos reducir un 5% la mierda que echa un vehículo. Te aseguro que en el cómputo total es la hostia.
Probablemente. A mi que me lo enseñen en marcha. La teoría suena bien. Peeeeero.
Lo suyo sería poner un inyector extra que meta agua. Esa tecnología ya existe, aunque para buscar prestaciones.