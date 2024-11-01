China está devorando nuestro mercado de coches pequeños y baratos. Europa ya no los quería fabricar, y ahora su última oportunidad es sacar un eléctrico diminuto por menos de 15.000 euros

Europa empieza a admitir algo que llevaba años evitando: el coche pequeño, el urbanita de verdad, prácticamente ha desaparecido del mercado. A cambio, la oferta está plagada de SUVs eléctricos grandes, pesados y caros que dejan fuera de juego a millones de conductores. Mientras tanto, China ha aprovechado su oportunidad… Y ahora la Unión Europea intenta reaccionar antes de que sea demasiado tarde. En EEUU, es una opción que también está sobre la mesa por muy chocante que pueda parecer, Donald Trump ha elogiado recientemente.