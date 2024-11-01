edición general
16 meneos
80 clics
China está devorando nuestro mercado de coches pequeños y baratos. Europa ya no los quería fabricar, y ahora su última oportunidad es sacar un eléctrico diminuto por menos de 15.000 euros

China está devorando nuestro mercado de coches pequeños y baratos. Europa ya no los quería fabricar, y ahora su última oportunidad es sacar un eléctrico diminuto por menos de 15.000 euros

Europa empieza a admitir algo que llevaba años evitando: el coche pequeño, el urbanita de verdad, prácticamente ha desaparecido del mercado. A cambio, la oferta está plagada de SUVs eléctricos grandes, pesados y caros que dejan fuera de juego a millones de conductores. Mientras tanto, China ha aprovechado su oportunidad… Y ahora la Unión Europea intenta reaccionar antes de que sea demasiado tarde. En EEUU, es una opción que también está sobre la mesa por muy chocante que pueda parecer, Donald Trump ha elogiado recientemente.

| etiquetas: coches , pequeños , china , europa , estados unidos
11 5 0 K 187 Motor
11 comentarios
11 5 0 K 187 Motor
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
España se ha movido en utilitarios durante décadas (yo incluido)

No sé quien cojones se ha creido que somos ricos y no se puede comprar nada más pequeño que un Qashqai.
6 K 75
Sr.No #6 Sr.No
#2 y el qashqai es una mierda utilitario venío a más.
0 K 11
#10 Vamohacalmano
#2 Pues no ves las carreteras llenas de sub gigantescos que cuestan más que una casa...
0 K 5
Andreham #1 Andreham *
¡Madre mía! ¡Coches baratos! ¡Que vienen de China! ¡Por menos de 15k!

¡El acabose! ¡Ahora qué hacemos con los coches baratos europeos! ¡Ya no podemos venderlos por 20k por "la inflación" cuando antes del covid costaban 13k!
4 K 38
Connect #7 Connect
El Seat Panda que tantas alegrías dieron por cuatro duros! Y duraban los cabrones. Sencillos de mantener, extras los justos y por poco dinero tenías uno. Y con el Marbella lo mismo. Luego Seat los sustituyó por coches pequeños pero anchos llenos de extras que requerían más dinero tanto de mantenimiento como de compra. Por no hablar del Suzuki Vitara!

Eso si,una parte positiva es que si siguieran esos coches, las calles seguirían atascadas. Al menos mucha gente entre los que me incluyo, preferimos priorizar transporte público.
1 K 24
#8 Pixmac *
Los fabricantes querían vender caro y mejor si no hiciera falta vender un montón de unidades, que así podían ganar aún más cerrando fábricas. Ahora se han dado cuenta que le han dejado el mercado libre a los chinos y quieren evitarlo con minicoches al precio de un coche convencional de hace 6-7 años, sin pensar que muchos compradores buscan un coche pequeño pero sin pasarse, pudiendo usarlo así para todo, que un minicoche sirve para ciudad y poco más allá. Poca gente pagará 15.000€ por un…   » ver todo el comentario
0 K 20
#3 Feliberto
Ahora quieren hacer un patinete con techo por 15.000€ xD
0 K 10
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Pero no era la propia basura automotriz europea la que quería ponerse a vender kei Cars un poco más grandes? Eso sí, más caros de esos 15k
0 K 10
timeout #9 timeout
En Europa no necesitamos micromachines a precio de utilitario, queremos, necesitamos, utilitarios a precio de utilitario.
0 K 9
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Mi anterior coche me costó 9900e hace 13 an̈os...
0 K 8
#4 endy *
Un eléctrico diminuto de menos de 15.000 euros ya va tirando a moto y dentro de poco a patinete xD
Tiene sentido porque dentro de poco será lo único que la mayor parte de la gente se podrá pagar o directamente terminen alquilándolos con una subscripción
0 K 6

menéame