China está devorando nuestro mercado de coches pequeños y baratos. Europa ya no los quería fabricar, y ahora su última oportunidad es sacar un eléctrico diminuto por menos de 15.000 euros

Europa empieza a admitir algo que llevaba años evitando: el coche pequeño, el urbanita de verdad, prácticamente ha desaparecido del mercado. A cambio, la oferta está plagada de SUVs eléctricos grandes, pesados y caros que dejan fuera de juego a millones de conductores. Mientras tanto, China ha aprovechado su oportunidad… Y ahora la Unión Europea intenta reaccionar antes de que sea demasiado tarde. En EEUU, es una opción que también está sobre la mesa por muy chocante que pueda parecer, Donald Trump ha elogiado recientemente.
| etiquetas: coches , pequeños , china , europa , estados unidos
No sé quien cojones se ha creido que somos ricos y no se puede comprar nada más pequeño que un Qashqai.
¡El acabose! ¡Ahora qué hacemos con los coches baratos europeos! ¡Ya no podemos venderlos por 20k por "la inflación" cuando antes del covid costaban 13k!
Eso si,una parte positiva es que si siguieran esos coches, las calles seguirían atascadas. Al menos mucha gente entre los que me incluyo, preferimos priorizar transporte público.
Tiene sentido porque dentro de poco será lo único que la mayor parte de la gente se podrá pagar o directamente terminen alquilándolos con una subscripción