China avanza hacia un nuevo plan quinquenal

No hay ningún otro país en el mundo que haya mantenido un sistema de planificación centralizada continua durante más de 70 años, aunque se reinventara en cada etapa. En los años 50, se buscaba construir fábricas. En los 80, reformar la economía. En los 2000, abrirse al mundo. Y ahora, abrazar la autosuficiencia tecnológica.