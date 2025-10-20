China avanza hacia un nuevo plan quinquenal

No hay ningún otro país en el mundo que haya mantenido un sistema de planificación centralizada continua durante más de 70 años, aunque se reinventara en cada etapa. En los años 50, se buscaba construir fábricas. En los 80, reformar la economía. En los 2000, abrirse al mundo. Y ahora, abrazar la autosuficiencia tecnológica.
| etiquetas: china , economía
Siempre me llamó la atención
Parece que todos son alabanzas a China en cómo son capaces de hacer políticas a largo plazo, y se nos olvida el detalle de que es una dictadura.
Gonzalez 12 años
Aznar 8 años
Zapatero. 7 años
Emepunto. 7 años
Sánchez. 7 años y sigue.
Más estabilidad que ningún otro país europeo.
Además, en España las comunidades autónomas tienen una independencia gigante para ver en qué gastan muchas cosas, así que los gobiernos nacionales tampoco pueden planificar demasiado.
No me des la brasa, anda.