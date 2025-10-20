edición general
China avanza hacia un nuevo plan quinquenal

No hay ningún otro país en el mundo que haya mantenido un sistema de planificación centralizada continua durante más de 70 años, aunque se reinventara en cada etapa. En los años 50, se buscaba construir fábricas. En los 80, reformar la economía. En los 2000, abrirse al mundo. Y ahora, abrazar la autosuficiencia tecnológica.

actualidad
cocolisto #17 cocolisto
Un pais que pasó de la gran hambruna a erradicar la pobreza extrema, mientras en Europa tenemos cada vez más miseria y gente viviendo en las calles y en situación precaria.China se puede sentir orgullosa.La UE no.
#18 Jacusse
#16 los planes a largo plazo deberían ser obligatorios para los gobernantes siguientes. No podemos dar bandazos cada dos años.
asbostrusbo #2 asbostrusbo
Una dictadura con un gran índice de apoyo del pueblo
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
#2 Como curiosidad, debe ser la única dictadura del Mundo sin una oposición en el extranjero, al menos mínimamente organizada, lo más cercano es el Dalai Lama con lo del Tibet pero sólo afectaría esa región

Siempre me llamó la atención
#6 Himnotic
Ojo a este video subido por @homevideo92 a Menéame, muy interesante para seguir viendo diferentes formas de ver la “democracia” o como la entendemos,(ojo, no justifico con ello la persecución política ni de minorías). m.youtube.com/watch?v=GkyeiEI3eLo en www.meneame.net/story/cosas-puedes-hacer-china-pero-no-estados-unidos
panda23 #5 panda23
La dictadura buena según meneame.
#14 Jacusse
#5 con los planes quinquenales nos ganan por goleada.
#1 TheMilk *
Una de las razones por las que estos planes son imposibles en otro país, es que muchos países son democráticos, pudiendo cambiar el partido de gobierno casa pocos años.
Parece que todos son alabanzas a China en cómo son capaces de hacer políticas a largo plazo, y se nos olvida el detalle de que es una dictadura.
#3 LaMinaEnMiPuerta
#1 Se llama economía planificada, es una de los pilares del comunismo.
#9 TheMilk
#3 Pero si fuera una democracia y el gobierno cambiase de manos con las elecciones, esos planes no continuarían seguramente.
#11 Jacusse
#9 ese es el error.
#16 TheMilk
#11 ¿La democracia o que los planes no se ejecutara al cambair el gobierno?
Asimismov #8 Asimismov *
#1 ¿Estabilidad dices? Pues:
Gonzalez 12 años
Aznar 8 años
Zapatero. 7 años
Emepunto. 7 años
Sánchez. 7 años y sigue.
Más estabilidad que ningún otro país europeo.
#13 Jacusse
#8 de ahí tienes que descontar los que gobiernan en minoría.

Además, en España las comunidades autónomas tienen una independencia gigante para ver en qué gastan muchas cosas, así que los gobiernos nacionales tampoco pueden planificar demasiado.
txillo #10 txillo
#1 No como en USA o en Europa, que es una democracia que te cagas donde se hace lo que el pueblo necesita realmente y no hay grandes empresas manejando el cotarro a su antojo. El futuro es de China, y el presente ya también. Y puestos a hablar de libertades, hasta en eso nos están adelantando en el sentido más radical de la palabra. Un sistema que garantiza sanidad, educación, vivienda y cobertura de las necesidades básicas a todo el mundo y que, además, conlleva unas obligaciones y una…   » ver todo el comentario
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho *
#1 Tenemos muchas democracias, que en realidad no hacen lo que la gente quiere, entre otras cosas nos manipulan para que aceptemos el orden neoliberal, donde además están los lobbys de las grandes empresas que corrompen la la voluntad del pueblo a través de los políticos elegidos y en esas condiciones no se puede construir ningún plan de futuro consistente.. Esto hace que hace que haya una gran insatisfacción en la gente, mucha gente desconfía de los politicos. Voy a poner un ejemplo el problema de la vivienda, no hay voluntad política ni social para solucionar el problema, y el problema de la vivienda empobrece a los pobres y enriquece a los más ricos.
#15 TheMilk
#12 ¿Mejor una dictadura entonces? Seguro que en China o en Corea del Norte estarán encantados de recibirte.
No me des la brasa, anda.
