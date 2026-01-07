El buque 'Cantabria' completa una misión secreta de abastecimiento a EEUU en aguas de Groenlandia

El buque español Cantabria realizó una misión secreta para abastecer de combustible y suministros a un guardacostas estadounidense cerca de Groenlandia, en medio de tensiones internacionales y movimientos estratégicos en el Ártico. La operación, llamada Reyes Magos, obligó a modificar su ruta original desde las Azores hacia el mar de Labrador, en condiciones extremas. El Ministerio de Defensa confirmó la misión sin dar detalles por motivos de confidencialidad. Tras completarla, el Cantabria regresó a Ferrol.
Deja de hiperventilar.
No olvidemos nunca que quienes mandan en la UE es el Partido Popular Europeo y los que no hacen nada para que la UE sea soberana en todos los aspectos, tambien en el militar
Se sabe ya si Yolanda Díaz y Gabriel Rufián han fruncido el ceño muy fuerte ante el servilismo de Pedro hacia Trumpo?
Alta traición. Es acojonante. Estamos MUUUY JODIDOS. EL servilismo de nuestras elites y gobernantes a USA no la entiendo, pero es total y absoluta. No hay palabras para describir LO JODIDOS QUE ESTAMOS. Trump toma Groenlandia y lo primero de lo que vamos a darnos cuenta al salir a protestar es que YA estabamos rodeados.