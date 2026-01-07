edición general
El buque 'Cantabria' completa una misión secreta de abastecimiento a EEUU en aguas de Groenlandia

El buque español Cantabria realizó una misión secreta para abastecer de combustible y suministros a un guardacostas estadounidense cerca de Groenlandia, en medio de tensiones internacionales y movimientos estratégicos en el Ártico. La operación, llamada Reyes Magos, obligó a modificar su ruta original desde las Azores hacia el mar de Labrador, en condiciones extremas. El Ministerio de Defensa confirmó la misión sin dar detalles por motivos de confidencialidad. Tras completarla, el Cantabria regresó a Ferrol.

cocolisto #2 cocolisto
Lo de este gobierno es propio de un frenopático.
9 K 91
#3 tropezon *
#2 Pues ya tendría gracia que el guardacostas abastecido fuera el que interceptó al petrolero ruso cerca de islandia.
3 K 52
cocolisto #8 cocolisto
#3 No te extrañe {0x1f615}
0 K 20
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#2 Pues eso, que como dicen más abajo, puede ser un asunto de la OTAN.
0 K 11
oceanon3d #13 oceanon3d *
#2 No, es la convivencia y logística normal actual pactada con la OTAN ... otra cosa es que a Trump le de por hacer alguna locura y de tengan que revisar.

Deja de hiperventilar.
0 K 8
ChingPangZe #4 ChingPangZe
Cualquiera podría pensar que las misiones militares de USA pueden ser OTAN o solo USA según le convenga. Y que nadie puede decir nada.
6 K 74
Veelicus #5 Veelicus
Es lo que tiene estar en la OTAN, que hay que hacer lo que manda el jefe.
No olvidemos nunca que quienes mandan en la UE es el Partido Popular Europeo y los que no hacen nada para que la UE sea soberana en todos los aspectos, tambien en el militar
5 K 55
#6 Indiana.Collons *
#5 Quien está en la OTAN es la España del PSOE, no la UE

Se sabe ya si Yolanda Díaz y Gabriel Rufián han fruncido el ceño muy fuerte ante el servilismo de Pedro hacia Trumpo?
1 K 17
Veelicus #9 Veelicus
#6 Ojala saliera mañana el PSOE anunciando un referendum de salida de la OTAN o similar, lo ganaba de calle y de paso activaba a la izquierda del pais, pero lo mismo antes de las elecciones Sanchez ha tenido un accidente...
3 K 36
#1 NoMeVeas *
:shit: :palm:

Alta traición. Es acojonante. Estamos MUUUY JODIDOS. EL servilismo de nuestras elites y gobernantes a USA no la entiendo, pero es total y absoluta. No hay palabras para describir LO JODIDOS QUE ESTAMOS. Trump toma Groenlandia y lo primero de lo que vamos a darnos cuenta al salir a protestar es que YA estabamos rodeados.
2 K 31
#7 soberao
El segundo buque de la armada en cuanto a tamaño: es.wikipedia.org/wiki/Cantabria_(A-15)
1 K 26
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
Hostia puta...
0 K 13
Mister_T #12 Mister_T
Misión secretísima. Ni la TIA.
0 K 6

