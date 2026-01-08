edición general
Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

El Ministerio de Defensa negó que el buque español Cantabria suministrara combustible a un barco estadounidense cerca de Groenlandia, pese a que varios medios afirmaron que participó en una misión llamada Reyes Magos. Según esas informaciones, el barco habría cambiado su ruta inicial hacia las Azores para apoyar a fuerzas de EE. UU. en el Atlántico Norte, en un contexto de creciente interés estratégico por el Ártico. Defensa insiste en que no hubo tal colaboración, aunque reconoce que el Cantabria estaba en misión internacional.

botafoch #3 botafoch
No era la operación Reyes Magos, era la operación Santos Inocentes.
4 K 58
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Mas bien Papa no es.
0 K 20
#5 endy *
Aplicación básica de la norma post pandemia: Si el Gobierno dice que no entonces es que sí
2 K 40
#1 tropezon *
Ahora lo niega.

Vamos, que reabasteció al guardacostas usano que capturó al petrolero ruso y se han metido en un lio sin saberlo :tinfoil: :tinfoil:

relacionada:
www.meneame.net/story/buque-cantabria-completa-mision-secreta-abasteci
0 K 18
#8 alfinal
#1 Infobae dice el día 7 que "El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, confirmó la realización de la operación a principios de año" y el día 8 dice lo contrario y le echa las culpas a "Varios medios como La Voz de Galicia aseguraron este miércoles...".

Lo siento, pero voto bulo a esta porque el medio es basura y ya voy tarde para votar bulo a la otra.
0 K 10
pitercio #4 pitercio
Vaya mierda de misión secreta.
0 K 14
#6 tropezon
#4 nivel T.I.A.
0 K 18
#11 Abril_2025
Resumiendo, que estaba en una misión de la OTAN y los lanzadores de mierda nos vendieron que se usó para reabastecer una nave que no operaba en misión de la OTAN.

Nada nuevo.
0 K 11
#10 okeil
¿Y que han dicho Frijoles y Abescahl? ¿Bien o mal?, que los fachapobres se me están liando ya, hombre, que si el gobierno dice que no, el fascio dirá que si, y entonces, si Trump se entera de que sus lameculos le están traicionando, igual los secuestra y se los lleva a Nueva yol con grilletes ...
0 K 10
ixo #9 ixo
No, no, no, bueno, solo la puntita. xD
0 K 9
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn: no tiene peligro ni ná esta piara de fariseos
0 K 7

