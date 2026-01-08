Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

El Ministerio de Defensa negó que el buque español Cantabria suministrara combustible a un barco estadounidense cerca de Groenlandia, pese a que varios medios afirmaron que participó en una misión llamada Reyes Magos. Según esas informaciones, el barco habría cambiado su ruta inicial hacia las Azores para apoyar a fuerzas de EE. UU. en el Atlántico Norte, en un contexto de creciente interés estratégico por el Ártico. Defensa insiste en que no hubo tal colaboración, aunque reconoce que el Cantabria estaba en misión internacional.
Vamos, que reabasteció al guardacostas usano que capturó al petrolero ruso y se han metido en un lio sin saberlo
Lo siento, pero voto bulo a esta porque el medio es basura y ya voy tarde para votar bulo a la otra.
Nada nuevo.